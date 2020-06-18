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Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19

Украина вошла в

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

По данным Минздрава, число болеющих коронавирусом украинцев в настоящий момент составляет 17,65 тыс., что с учетом используемой министерством численности населения страны в 43,74 млн человек, выводит на показатель 40,3, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Ряд экспертов указывали, что реальный показатель еще несколько выше, так как, по данным Госстата, наличное население составляло 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн.

Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 42,3 и 47,3 соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня отметил, что по информации украинских дипломатов ЕС рассматривает возможность возобновление с 1 июля авиасообщения с другими странами, если они будут соответствовать эпидкритерию 40 активных случаев на 100 тыс. населения. 10 июня в Украине этот показатель составлял 33.

Затем правительство Украины официально закрепило этот показатель, освободив иностранцев и украинских граждан, въезжающим в страну после 15 июня из стран "зеленой" зоны, от обязательной 14-дневной обсервации или использования приложения "Дий вдома", тогда как при въезде из стран "красной" зоны требования обсервации или использования "Дий вдома" обязательны.

Рекордный уровень заболевших 17 июня вывел на рекордные уровни и четыре других важных показателя развития эпидемии в Украине: усредненное за неделю и две недели число заболевших в сутки, число болеющих COVID-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.

К моменту первого послабления карантина 10 мая среднесуточная заболеваемость за одну и две неделю вышла на локальный максимум в 476-474 чел., после чего она опустилась на локальный минимум в 375-382 чел. 29 мая, однако затем начала быстро расти и теперь составляет уже 713 в среднем за неделю и 618 – в среднем за две недели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Без введения карантина в Украине к концу года из-за COVID-19 могли бы умереть 145 тыс. человек, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Помимо этого, в последние 15 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., спустя четыре дня – 15 тыс., через три дня –16 тыс., а через два дня – уже 17 тыс. и 17 июня достиг 17,65 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.

Наконец, 20 дней, за исключением одного дня, растет и такой показатель как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Оно также достигло локального минимума в 3,8% 29 мая, однако теперь выросло до 6,82%, что соответствует показателя на начало ослаблений карантина.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня – международные авиаперевозки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина пока не прошла плато по случаям COVID-19, - Ляшко

В то же время 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин с 22 июня по 31 июля, установив дополнительные требования по ужесточению региональных карантинов при ухудшении ситуации.

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Топ комментарии
+24
святое дело если не занешь то делать- Бей Шуфрича
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18.06.2020 11:38
+20
1 написать бюджет с потолка
2 продать маски, ******** деньги
3 навезти людей из стран с наибольшем уровнем заболеваемости, без обсервации.
5 ввести карантин добив экономику
4 свалить разь@б экономики на коронавирус.
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18.06.2020 11:42
+18
Спасибо, дорогие соотечественники!!!
За то что благодаря отсутствиею у вас мозгов, мы мало того, что имеем президента-мудака, но еще и будем сидеть в карантине, пока вы не выздохнете или не поумнеете
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18.06.2020 11:39
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Правила форума Совет форумчан
все... ж..а
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18.06.2020 11:29 Ответить
кофе в Хмельницком пить будем ?
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18.06.2020 11:37 Ответить
Ну не в Вене точно)))
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18.06.2020 11:40 Ответить
Ну уж НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ми будемо смакувати каву у Відні, а ЗЕльонка буде сьорбати Желудин с молоком в Ростове

ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2020 16:48 Ответить
Ага. Те, которые доживут ткскзть)))
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18.06.2020 16:56 Ответить
Зебилы всё делают через ж..у.
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18.06.2020 12:16 Ответить
Электронная перепись - это уже прошлогодняя ржака
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18.06.2020 11:29 Ответить
как и по православию
Москаль, Гена, высрал вообще что у них в области если не ползаешь перед мужиком в платье и не слюнявишь раскрашенные доски, то ты дикарь.(он либо т.н. "тролль", либо деменция)
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18.06.2020 11:33 Ответить
Британский главный врач доктор Крис Уитти сказал, что Covid19 " https://off-guardian.org/2020/05/15/watch-uk-chief-medic-confirms-again-covid19-harmless-to-vast-majority/ не представляет опасности для " большинства населения " . Большинство людей не заболеют или только слегка заболеют этим, и даже у тех, кто серьезно болен, шансы на выздоровление хорошие.Стэнфордский профессор и Нобелевская премия по химии Майкл Левитт объясняет https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/ в новом посте, что блокировки не спасли жизни, но стоили много. «Вирус паники» распространился среди политиков всего мира.
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18.06.2020 22:03 Ответить
Еще не прошли плато, но уже вышли в красную зону. Зеленые сегодня в ударе. Такое гонят, что и кварталу не снилось.
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18.06.2020 11:30 Ответить
Чумные доктора во власти. Опять Билл Гейтс задонатил.
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18.06.2020 11:30 Ответить
Вроде пока нет

Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 5806
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18.06.2020 11:30 Ответить
Вошла, вошла. Крим це Україна
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18.06.2020 11:34 Ответить
бред полный, т.к. надо:
1. скока тестов взято.
2. когда и от кого тесты взяты.
3. когда получен результат.
4. Набить харю Шуфричу
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18.06.2020 11:31 Ответить
святое дело если не занешь то делать- Бей Шуфрича
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18.06.2020 11:38 Ответить
Олежка Ляшко обиделся
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18.06.2020 13:00 Ответить
красная зона... ментовська?
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18.06.2020 11:33 Ответить
Шось падлюки опять задумали.
Зачем щас войны.З помощью карантина и продажного правительства можно разрушить экономику любой страны,где у власти иноверцы.
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18.06.2020 11:33 Ответить
Закрийте метро, ідіоти! Обмежте міжміське транспортне сполучення. І припініть завозити літаками заблукалих осіб, які раптом згадали що вони українці.
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18.06.2020 11:34 Ответить
Та чо уж там - заваривать двери подъезда и отсыпать в дырку гречки из ращщёта 2000ккал на лецо в день.

Заодно похудеют малость
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18.06.2020 11:37 Ответить
Не вумничай. Я не з чужих слів можу порівняти ситуацію. Хрещатик у вихідні був порожнім. а з відриттям метро поперли приїжджі зі спальних районів "себе показати". Те саме і з Гідропарком.
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18.06.2020 15:57 Ответить
Лучше ты закройся в схроне и сиди там, пока не окочуришься с голоду
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18.06.2020 14:18 Ответить
Гаріку, подбай про себе. Ти водій маршрутки?
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18.06.2020 14:25 Ответить
Аферисты 👎👎👎
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18.06.2020 11:35 Ответить
Понятно. в связи с этим можно впускать и самим ездить в страны " красной зоны" УРЯ !!! ( но вот страны "зеленой зоны" теперь для украинцев закрыты, чего и следовало ожидать.. После популистского решения резко ослаблять карантин и прекратить практически полный контроль за выполнением требований... Ну в общем получили, как и должно. Еще три дня и смертность перевалит за тысячу, активных больных будет более 20 тыс ( выявленных) а на самом деле уже высказывают что их до 140 тыс. Ну где то все это ожидаемо.
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18.06.2020 11:36 Ответить
ЗЕперемога.
Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 7726
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18.06.2020 11:36 Ответить
Кмк, стрелка уже зашкаливать должна
Если конечно в приборе не стоит ограничитель хода стрелки
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18.06.2020 11:58 Ответить
В кожному приборі є обмежувач.
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18.06.2020 12:02 Ответить
Спасибо, дорогие соотечественники!!!
За то что благодаря отсутствиею у вас мозгов, мы мало того, что имеем президента-мудака, но еще и будем сидеть в карантине, пока вы не выздохнете или не поумнеете
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18.06.2020 11:39 Ответить
Мы будем вечно сидеть на карантине благодаря п. номер 1.
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18.06.2020 11:41 Ответить
можно начинать землю продавать за безцин
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18.06.2020 11:40 Ответить
стоило монике сказать шо все - вот вам и результат - а давайте его на цапию направим - пусть там поживет с месяц ))))
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18.06.2020 11:40 Ответить
1 написать бюджет с потолка
2 продать маски, ******** деньги
3 навезти людей из стран с наибольшем уровнем заболеваемости, без обсервации.
5 ввести карантин добив экономику
4 свалить разь@б экономики на коронавирус.
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18.06.2020 11:42 Ответить
но при этом всякие вельветы и преЗЕдентские компашки плюют фактически на карантин, все продлевая его и продлевая для плебса...
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18.06.2020 11:48 Ответить
1.Розпочати дерибан бюджету, землі та держ підприємств, роздачу привелеїв олігархам, підняття тарифів

...

6. Звинуватити у п_деці коронавірус
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18.06.2020 15:52 Ответить
Гулять, так гулять. Не зря в Черновцах и других городах открывают сауны, бары, ночные клубы и т.д.
Напоминает "пир во время чумы".
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18.06.2020 11:45 Ответить
Клин клином вышибают.
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18.06.2020 13:20 Ответить
Резкий рост протестных акций испугал ЗЕпредателей , вот и подправили статистику , что бы снова загнать народ в стойло жёсткого псевдокарантина .
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18.06.2020 11:46 Ответить
Кстати,вспышка у нас происходит перед пятницей,когда должны принять ослабление.
Зеленые фокусники ,клоуны и циркачи отрабатывают серебрянники олигархов и убивают экономику,чтоб потом за копийки можно было скупить все,что осталось от когда-то дающей надежду страны.
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18.06.2020 11:49 Ответить
Ага. В то время как весь народ носит маски, держит дистанцию и обходит толпу.
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18.06.2020 20:32 Ответить
Некоторых, пока в стойло не поставишь, хрен заставишь выполнять элементарные правила профилактики заболеваемости.
Это показатель невежества, безответственности и пофигизма.
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18.06.2020 11:54 Ответить
Лжёшь! В Европе людей лечат, а в Украине зебилы затягивают людей в концлагеря, которые называют "инфекционными больницами". Люди в концлагеря не хотят.
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18.06.2020 12:21 Ответить
Ещё скажи, что в Америке лечат.
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18.06.2020 12:35 Ответить
В Америке людей силой не забирают в больницы, как в Украине. Поэтому в Америке люди обращаются к врачам, а в Украине убегают от врачей.
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18.06.2020 13:01 Ответить
Убегают от врачей дебилы!
Не мели чушь.
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18.06.2020 13:05 Ответить
Для эрудиции: в Америке не лечат тех, кто не имеет медицинской страховки. Большинство негров её не имеют, поэтому среди беднейшего населения повышенная смертность.
Если суммы на страховке для лечения не хватает, человека могут вылечить, но потом есть шанс лишиться всего, вплоть до жилья. Поэтому в США самое большое количество заболевших и умерших. Официально от пандемии умерло больше 120 000 американцев.

Бесплатная медицина - кровавое наследие совка. Долой совок! Даёшь страховую медицину!
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19.06.2020 11:49 Ответить
Хватит этих лозунгов!
Лечат у нас, как и везде, как могут сейчас без вакцины.
"концлагеря"... Ну, не нужно нагнетать и спекулировать!
Кто кричал - дайте на торговать! долой маски! хватит ограничивать наши свободы!
Получили - анархию.
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18.06.2020 13:04 Ответить
и полно людей без масок в том числе в общественном транспорте.
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18.06.2020 11:55 Ответить
А читали в принципе, что эти маски так-же можно и на попу одеть? Эффект приблизительно такой-же
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18.06.2020 15:55 Ответить
А ты в принципе читать умеешь??? Можешь подтвердить свой высер про бесполезность масок?
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18.06.2020 19:57 Ответить
Пишут, что рейтинг Зеленского упал с 73% до 37%. Получается, что период полураспада глупости в Украине составляет чуть больше одного года. В России на то же самое понадобилось 20 лет.
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18.06.2020 12:00 Ответить
имхо: Т.о. никто никуда за рубеж летом не поедет: даже если и вырвешься из краснозонной Украины, в принимающей стране тебя или развернут на 180 град, или заставят отсиживаться в карантине 14 дней неизвестно где и в каких условиях ==> плакал наш летний отпуск закордоном. А вот зе-правительство от этого может потирать ручки...
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18.06.2020 12:04 Ответить
А все думают, шо такие цифры - это от смягчения карантина.
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18.06.2020 12:47 Ответить
А от чего же по твоему?
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18.06.2020 20:06 Ответить
Млять, да зебилам похрен. где ты там отдыхаешь, впрочем как и то, что подохнешь ты и тебе подобные или нет (причем вариант массовой гибели населения Украины от короновируса для пархатых инородцев очень даже привлекателен, особенно с учетом намечающейся скупки земли). Если мозгов у быдла нет, то подыхайте рассказывая всем про "намордники" и отдых за границей, а если еще хоть что-то осталось в голове, то носите маски и соблюдайте дистанцию и правила гигиены.
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18.06.2020 20:05 Ответить
я ще рік тому казав найбільш ярим зебілам, що вони окуїли при Баризі на морях закордоном сраки гріти... тепер велкам на шацькі болота! і то не факт...
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18.06.2020 22:25 Ответить
Злые языки утверждают, что в статистику по ковиду намеренно вносят смертельные случаи, с вирусом не связанные, а количество новых случае завышают.
Сегодня разговаривал с одним медицинским чиновником. Тот рассказал, что на днях Киев не принял отчет с "0" новых случаев. "Сказали, неправильный отчет, напишите "15" - поведал чиновник.
И фамилия у него не ермак, почему-то верю.
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18.06.2020 12:06 Ответить
Абсолютно реально
Они всю жизнь так статистику по всем вопросам делали
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18.06.2020 12:09 Ответить
може бути.
Бо якось неправдоподібно виглядає червонозонна західна Україна і повний штиль на сході та півдні
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18.06.2020 15:54 Ответить
Тесты тесты тесты PRC
Как делают в ЕС
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18.06.2020 12:08 Ответить
Ничего тесты не дадут. В зебильной Украине людей силой забирают в концентрационные лагеря. Поэтому люди прячутся от тестирования. А здоровым делают много тестов.
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18.06.2020 12:24 Ответить
А вот узник концлагеря нарисовался вместе с 4-ямя дебилами лайкнувшими этот высер. Тебя случайно в нацгвардию с маршруток не забирали в 2014-м?
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18.06.2020 20:09 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:30 Ответить
"Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів."- дивина это, то откуда ты это все взяло, особенно про проклятых американцев которые и тут успели нажиться на короновирусе. Вы бы кацапы хоть так не палились бы своими высерами про проклятую Америку, валили бы все хотя бы на Китай, тем более есть повод, именно оттуда и пошел короновирус.
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18.06.2020 20:12 Ответить
Знаешь как можно очень просто доказать,что нет короновируса? Пойди в любую инфекционку и побудь рядом с больными Ковид-19,особенно с теми,кто в тяжелой форме. Пообнимайся с ними ,поцелуйся. А после инкубационного периода выйди и скажи: вот я не заболел,это все фикция. Почему-то никто из твоих кумиров-разоблачителей это не делает. А ведь это было-бы 100%-е доказательство. Это лично моя идея. Даю бесплатно. Вперед!
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19.06.2020 00:57 Ответить
твоя "особиста" ідея (а насправді, надпоширена нісенітниця з методички сабакова) не працює: в інфекційки сторонніх не пускають, особливо із засобами відеофіксації
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19.06.2020 01:14 Ответить
Хватит врать! Не знают уже как удержать рычаг в руках, все накручивают и накручивают. зебилы чертовы.
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18.06.2020 12:51 Ответить
Подякуйте фанам церкви Свідків Гундяя з хресними ходами , та натовпом на богослужнні
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18.06.2020 12:52 Ответить
не ЦЕРКВИ, а секти гундяя!
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18.06.2020 22:29 Ответить
Украина не вошла ,ее"зе слуги" ввели
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18.06.2020 13:28 Ответить
Коли ж уже хто-небудь з відомих українських політиків наважиться в повний голос заявити, що нас дурять і почне організацію масштабних акцій протесту проти дурантіну?!
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18.06.2020 14:45 Ответить
Ніколи. Бо всі пАлітики на зарплаті в однієї організації - кагалу.
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18.06.2020 18:39 Ответить
Да не вошла---а давно там была. Просто вслух наконец сказали. И это на фоне того что по бегущей строке с 3 тв-каналов известных круглые сутки, третий месяц подряд, через каждые пол-часа идёт новость как известная всем семейная пара купила *УНИКАЛЬНЫЕ* вентиляторы лёгких(и где нашли такие) и теперь судя по времени и количеству скоро во всех курятниках страны тоже будут вентилировать снесённые яйца! О-ПА-Ча!
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18.06.2020 18:04 Ответить
Некоторые "мерины" городов Украины ради своего - пиара говорили, что НУЖНО от карантина отказываться, обращали НА экономические ПРОБЛЕМЫ, А жизни людей для них просто дорожная пыль - ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ, ЧТО БЫ ПОВЕРИТЬ В СЕРЬЁЗНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕ КОТОРЫМ УМНИКАМ НУЖНО САМИМ ПЕРЕБОЛЕТЬ НА КОРОНА ВИРУС - ФЛАГ ВАМ В РУКИ.
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18.06.2020 18:47 Ответить
яке ти тупе. жах.
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18.06.2020 20:34 Ответить
но зато у нас каждый день какой то митинг, или может они таки перед митингами сдавали тесты? на вирус)
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18.06.2020 20:53 Ответить
Як вона могла не увійти , коли влада своїми діями постійно збирає величезні та чисельні протестні мітинги у всіх містах України , мало не щодня .
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18.06.2020 21:24 Ответить
Манипуляции МОЗа. Недавно поступил приказ всех умерших бомжей записывать на коронавирус. Еще пару месяцев такой внутренней политики и начнутся деструктивные центробежные процессы. Власть это учитывает?
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18.06.2020 22:17 Ответить
Захожу сегодня в магаз в маске, а там все без них, и продавцы маски на подбородках держат. Спрашиваю: "а у вас теперь на законы по*уй?". Продавщица мне: "В смысле?". Я говорю: "В коромысле", - снимаю маску и кашляю в сторону. Оно мне "мужчина, не кашляйте!!!!!", Я: "Я что, особенный? Какого хера я хожу с этой ****** в сумке? Вам *****? Мне тоже! Дышите". Охранник начал бегать, просил всех надеть маски, но бес толку, так как уже впустил их до меня. Всем *****. Город Запорожье
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18.06.2020 22:58 Ответить
Маски носят? На морде. Шо тебе еще надо? Боишся заболеть - сиди дома.
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19.06.2020 07:35 Ответить
Ты будешь указывать что мне делать, ******? Не разводи срач, гной. Русские недоделыши дохнут как мухи, и такая же ****, как и они, сдохнешь
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19.06.2020 18:46 Ответить
Сейчас пустили слух о том что болеют короной только привитые осенью от грипа.
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19.06.2020 00:17 Ответить
Треба щоб міністр охорони здоров'я разом з цифрами по коронавірусу оголошував скільки людей померло від онкології, серцево судинних захворювань, цукрового діабету та інших хвороб. От тоді і побачемо від чого більше всього померає людей. А то нав'язують людям брехню про цей коронавірус.
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19.06.2020 01:46 Ответить
Красная зона? А почему не фиолетовая? И кто так решил шо 40 больных на 100 000 населения? Может 40 на 10 000?
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19.06.2020 07:33 Ответить
Україна увійшла в "червону" зону за рівнем захворюваності на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6937
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19.06.2020 07:57 Ответить
 
 