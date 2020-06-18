Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19
Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.
По данным Минздрава, число болеющих коронавирусом украинцев в настоящий момент составляет 17,65 тыс., что с учетом используемой министерством численности населения страны в 43,74 млн человек, выводит на показатель 40,3, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Ряд экспертов указывали, что реальный показатель еще несколько выше, так как, по данным Госстата, наличное население составляло 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн.
Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 42,3 и 47,3 соответственно.
Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня отметил, что по информации украинских дипломатов ЕС рассматривает возможность возобновление с 1 июля авиасообщения с другими странами, если они будут соответствовать эпидкритерию 40 активных случаев на 100 тыс. населения. 10 июня в Украине этот показатель составлял 33.
Затем правительство Украины официально закрепило этот показатель, освободив иностранцев и украинских граждан, въезжающим в страну после 15 июня из стран "зеленой" зоны, от обязательной 14-дневной обсервации или использования приложения "Дий вдома", тогда как при въезде из стран "красной" зоны требования обсервации или использования "Дий вдома" обязательны.
Рекордный уровень заболевших 17 июня вывел на рекордные уровни и четыре других важных показателя развития эпидемии в Украине: усредненное за неделю и две недели число заболевших в сутки, число болеющих COVID-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.
К моменту первого послабления карантина 10 мая среднесуточная заболеваемость за одну и две неделю вышла на локальный максимум в 476-474 чел., после чего она опустилась на локальный минимум в 375-382 чел. 29 мая, однако затем начала быстро расти и теперь составляет уже 713 в среднем за неделю и 618 – в среднем за две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.
Помимо этого, в последние 15 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., спустя четыре дня – 15 тыс., через три дня –16 тыс., а через два дня – уже 17 тыс. и 17 июня достиг 17,65 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.
Наконец, 20 дней, за исключением одного дня, растет и такой показатель как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Оно также достигло локального минимума в 3,8% 29 мая, однако теперь выросло до 6,82%, что соответствует показателя на начало ослаблений карантина.
Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня – международные авиаперевозки.
В то же время 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин с 22 июня по 31 июля, установив дополнительные требования по ужесточению региональных карантинов при ухудшении ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Ми будемо смакувати каву у Відні, а ЗЕльонка буде сьорбати Желудин с молоком в Ростове
ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!!!!!!!!!!!!!
Москаль, Гена, высрал вообще что у них в области если не ползаешь перед мужиком в платье и не слюнявишь раскрашенные доски, то ты дикарь.(он либо т.н. "тролль", либо деменция)
1. скока тестов взято.
2. когда и от кого тесты взяты.
3. когда получен результат.
4. Набить харю Шуфричу
Зачем щас войны.З помощью карантина и продажного правительства можно разрушить экономику любой страны,где у власти иноверцы.
Заодно похудеют малость
Если конечно в приборе не стоит ограничитель хода стрелки
За то что благодаря отсутствиею у вас мозгов, мы мало того, что имеем президента-мудака, но еще и будем сидеть в карантине, пока вы не выздохнете или не поумнеете
2 продать маски, ******** деньги
3 навезти людей из стран с наибольшем уровнем заболеваемости, без обсервации.
5 ввести карантин добив экономику
4 свалить разь@б экономики на коронавирус.
...
6. Звинуватити у п_деці коронавірус
Напоминает "пир во время чумы".
Зеленые фокусники ,клоуны и циркачи отрабатывают серебрянники олигархов и убивают экономику,чтоб потом за копийки можно было скупить все,что осталось от когда-то дающей надежду страны.
Это показатель невежества, безответственности и пофигизма.
Не мели чушь.
Если суммы на страховке для лечения не хватает, человека могут вылечить, но потом есть шанс лишиться всего, вплоть до жилья. Поэтому в США самое большое количество заболевших и умерших. Официально от пандемии умерло больше 120 000 американцев.
Бесплатная медицина - кровавое наследие совка. Долой совок! Даёшь страховую медицину!
Лечат у нас, как и везде, как могут сейчас без вакцины.
"концлагеря"... Ну, не нужно нагнетать и спекулировать!
Кто кричал - дайте на торговать! долой маски! хватит ограничивать наши свободы!
Получили - анархию.
Сегодня разговаривал с одним медицинским чиновником. Тот рассказал, что на днях Киев не принял отчет с "0" новых случаев. "Сказали, неправильный отчет, напишите "15" - поведал чиновник.
И фамилия у него не ермак, почему-то верю.
Они всю жизнь так статистику по всем вопросам делали
Бо якось неправдоподібно виглядає червонозонна західна Україна і повний штиль на сході та півдні
Как делают в ЕС
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.