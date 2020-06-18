Украина пока не прошла плато по случаям COVID-19, - Ляшко
Украина продолжает оставаться на плато по случаям заражения коронавирусом. При этом последние дни в стране фиксируют антирекорды по заболеваемости и смертям от COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Так он ответил на вопрос относительно того, когда в Украине можно ожидать пика заболеваемости коронавирусом в связи с новыми вспышками.
"Украина находится на определенном плато. Мы все сознательно принимали решение, смягчая карантин, сдерживать случаи коронавирусной болезни, не имея тенденции к снижению. Мы понимали, что во время смягчения будет происходить стабильная регистрация случаев от 300 до 500. Сейчас мы видим за последнюю неделю рост до 800 в сутки. Это ряд факторов, на которые мы хотим повлиять. Один из этих факторов - не создание условий для соблюдения санитарных норм людьми в транспорте, общественных зданиях и других учреждениях", - сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас начата проверка соблюдения всех карантинных мероприятий.
Отметим, за последние дни в Украине зафиксированы уже три антирекорда в связи с коронавирусом. Так, два антирекорда было выявлено за 16 июня - по количеству заболевших (758) и летальных случаев (31). За вчера, 17 июня, в стране выявили 829 новых заболеваний COVID-19.
В общем в Украине болеют уже более 34 тысяч человек. Из них 966 умерли, 15 447 - вылечились. При этом стабильно более 500 новых случаев заболевания стали фиксировать начиная с 10 июня, когда стартовал очередной этап ослабления карантина.
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І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.