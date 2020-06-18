Україна поки не пройшла плато за випадками COVID-19, - Ляшко
Україна продовжує залишатися на плато за випадками зараження на коронавірус. При цьому останні дні в країні фіксують антирекорди із захворюваності і смертей від COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Так він відповів на питання щодо того, коли в Україні можна очікувати піку захворюваності на коронавірус у зв'язку з новими спалахами.
"Україна перебуває на певному плато. Ми всі свідомо ухвалювали рішення, пом'якшуючи карантин, стримувати випадки коронавірусної хвороби, не маючи тенденції до зниження. Ми розуміли, що під час пом'якшення буде відбуватися стабільна реєстрація випадків від 300 до 500. Зараз ми бачимо за останній тиждень зростання до 800 на добу. Це кілька факторів, на які ми хочемо вплинути. Один з цих факторів - не створення умов для дотримання санітарних норм людьми в транспорті, громадських будівлях і інших установах", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що зараз розпочато перевірку додержання всіх карантинних заходів.
Зазначимо, за останні дні в Україні зафіксовано вже три антирекорди в зв'язку з коронавірусом. Так, два антирекорди було виявлено за 16 червня - за кількістю хворих (758) і летальних випадків (31). За вчора, 17 червня, в країні виявили 829 нових захворювань на COVID-19.
Загалом в Україні хворіють вже понад 34 тисяч осіб. З них 966 померли, 15 447 - вилікувалися. При цьому стабільно понад 500 нових випадків захворювання стали фіксувати починаючи з 10 червня, коли стартував черговий етап послаблення карантину.
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І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.