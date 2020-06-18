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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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18.06.2020 10:02
+3
День в Україні починаєця з брехінґу. Нам щодня вливають порцію отрути, приготовленої в кремлі
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18.06.2020 09:43
+2
БРЕХНЯ!
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4969
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18.06.2020 09:48
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День в Україні починаєця з брехінґу. Нам щодня вливають порцію отрути, приготовленої в кремлі
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18.06.2020 09:43 Ответить
А смысл от брифинга? как он защитит от коронавируса? кто хочет ходить без маски - тот будет ходить без маски, и наоборот. Только эфирное время каналам засерают...
А так это походит шоб нарид еще больше закошмарить, довести особовпечатленных до инфаркта и тд и тп
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18.06.2020 09:50 Ответить
Брифинг на хлеб не намажешь!
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18.06.2020 11:30 Ответить
да, здесь надо защищаться от зеленой плесени, которая на алтарь рейтингам и собственную жену пожертвовала.
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18.06.2020 10:04 Ответить
БРЕХНЯ!
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4969
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18.06.2020 09:48 Ответить
МОЗ - это поле чудес в стране дураков)))
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18.06.2020 09:50 Ответить
тогда шо такое воз? )))
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18.06.2020 09:54 Ответить
тоже самое!
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18.06.2020 09:56 Ответить
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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18.06.2020 10:02 Ответить
о как нравиться контролировать и повелевать. Корона у вас в головах, а не в наличии, .
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18.06.2020 10:06 Ответить
коронавірус передається телепатично: з однієї тупої безмізкої голови в іншу
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18.06.2020 10:11 Ответить
Я поки що не бачу роботи влади взагалі, навіть якщо вірус це фейк, але зупинка економічного розвитку це реальність, як і незаконне обмеження дії Конституції, і коли вже задіяли такі ресурси то повинні на майбутнє підготувати всі необхідні інструкції, закони, технічні засоби, систему управління при пандемії. А зараз один міністр вилазить на трибуну і щось меле ні до чого не зобов'язуюче в повітря, і оте щось нічим не підкріплене. Маски в метро, в транспорті і у місцях торгівля в приміщеннях це логічно і повинно бути, на вулиці нічим маска не допоможе, транспорт повинен в карантин працювати максимально ефективно, як і включення ескалаторів у метро не за графіком, а черговою за потреби . Тобто, громадяни повинні бачити таку роботу і відповідне технічне забезпечення, а не розмальовувати підлогу за копійки де стояти. А ще пан міністр не пояснив чому засекретили загальну смертність в Україні за 2020 рік по місяцям, а також не піднімає питання хто ж створив вірус, який має фрагменти білків летючих мишей Уханя, панголінів з Малайзії і 30 відсотків геному СНІДу людини?
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18.06.2020 10:14 Ответить
Ще один експерд вірусолог виліз із дупи.
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18.06.2020 12:52 Ответить
Я то виліз, а Ви ще і досі там .
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18.06.2020 13:33 Ответить
Видно вашого брата. Повилазили із дуп, без масок, без мозгів, без нічого. Гондони штопані.
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18.06.2020 15:09 Ответить
 
 