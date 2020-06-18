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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+4 Іван Басаврюк
показати весь коментар18.06.2020 10:02
+3 oqobo
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показати весь коментар18.06.2020 09:48
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А так это походит шоб нарид еще больше закошмарить, довести особовпечатленных до инфаркта и тд и тп
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там