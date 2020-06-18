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ВР (14812) Міносвіти (1404) Совсун (50) Голос партія (512) Шкарлет (353)

Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, але рекомендував парламенту розглянути це питання на засіданні.

Про це Цензор.НЕТ розповіла нардеп "Голосу" Інна Совсун.

"Комітет ухвалив дуже цікаве рішення. Комітет не виніс рішення рекомендувати його на посаду міністра освіти і науки, зате комітет виніс рішення рекомендувати в залі визначатися", - сказала Совсун.

За призначення Шкарлета на посаду міністра проголосували 4 члени комітету, 2 виступили проти, ще 6 утрималися.

Читайте: Під Радою протестують проти призначення новим міністром освіти ексрегіонала Шкарлета. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

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Топ коментарі
+20
Как же так?
А ведь он уже сделал взнос брату Ермака...
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18.06.2020 13:00
+3
ахаха комітети-*******. Зериги підримають - ось, що головне
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18.06.2020 13:04
+3
А шо так??? 😂😂😂 Шкарлет уже навіть новий автомобіль купив за державні гроші, щоб гарно в"їхати в Кабінет міністрів, а тут раз...і такий облом 😳😳😳
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18.06.2020 13:13
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Как же так?
А ведь он уже сделал взнос брату Ермака...
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18.06.2020 13:00 Відповісти
"но рекомендовал парламенту рассмотреть этот вопрос на заседании."

Тобто комітет радить ВР провести голосування по ньому. Результат наперед відомий, бо в раді проросійська більшість.
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18.06.2020 13:04 Відповісти
це як із врученням пороху підозри - ксіва на ксероксі.
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18.06.2020 13:10 Відповісти
- Да и родители не в порядке и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику… (с)
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18.06.2020 13:30 Відповісти
Як каже моя бабуся - "Увірвалося..".
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20.10.2020 18:20 Відповісти
потому, что машина у него лоховская, ездит на дешёвом пикапе, как дачник. Реальные пацаны должны рассекать на конкретном мерине.
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18.06.2020 13:12 Відповісти
Якщо вірити знавцям регламенту ВР - це не має жодного значення...
Пригадалася фраза з радянського фільму "Дежавю" - "А согласно инструкции - это не имеет никакого значения!" (С)
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18.06.2020 13:03 Відповісти
ахаха комітети-*******. Зериги підримають - ось, що головне
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18.06.2020 13:04 Відповісти
А эта не та Шкарлет , которая говорила - " А об этом я подумаю завтра " ?
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18.06.2020 13:09 Відповісти
За это ей потом и ответили: Прости дорогая, но мне на это плевать.
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18.06.2020 13:21 Відповісти
А шо так??? 😂😂😂 Шкарлет уже навіть новий автомобіль купив за державні гроші, щоб гарно в"їхати в Кабінет міністрів, а тут раз...і такий облом 😳😳😳
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18.06.2020 13:13 Відповісти
Напі Ніно, вони діють під гаслом всесвітньовідомогоінайрозумнішого "какая разница", всеодно будуть розглядати в залі. Це для тих, що вийшли на протест.
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18.06.2020 13:18 Відповісти
Это тот,который детей обворовал?
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18.06.2020 13:14 Відповісти
Той. То для вас обікрав, а для них це взяв із годівниці. Головне мати туди доступ.
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18.06.2020 13:19 Відповісти
с него и насмоктаного в пустую нашарика пикапа хватит
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18.06.2020 13:15 Відповісти
Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти - Цензор.НЕТ 6126А бубАчка хоче шкарлета
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Он же из бывших, не пролетарского происхождения.
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18.06.2020 13:25 Відповісти
по ходу зеля занес маловато в балаганчик, раз его креатурку прокатили, як бедного родственничка
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18.06.2020 13:35 Відповісти
"Пророссийских сук - во власть!" - вот лозунг времени правления Зеленского.
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18.06.2020 14:23 Відповісти
 
 