Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти
Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, але рекомендував парламенту розглянути це питання на засіданні.
Про це Цензор.НЕТ розповіла нардеп "Голосу" Інна Совсун.
"Комітет ухвалив дуже цікаве рішення. Комітет не виніс рішення рекомендувати його на посаду міністра освіти і науки, зате комітет виніс рішення рекомендувати в залі визначатися", - сказала Совсун.
За призначення Шкарлета на посаду міністра проголосували 4 члени комітету, 2 виступили проти, ще 6 утрималися.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.
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А ведь он уже сделал взнос брату Ермака...
Тобто комітет радить ВР провести голосування по ньому. Результат наперед відомий, бо в раді проросійська більшість.
Пригадалася фраза з радянського фільму "Дежавю" - "А согласно инструкции - это не имеет никакого значения!" (С)