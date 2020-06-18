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ВР (27371) Минобразования (1731) Совсун (75) Голос партия (499) Шкарлет (297)

Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, но рекомендовал парламенту рассмотреть этот вопрос на заседании.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Голоса" Инна Совсун.

"Комитет принял очень интересное решение. Комитет не принял решение рекомендовать его на должность министра образования и науки, зато комитет вынес решение рекомендовать в зале определяться", - сказала Совсун.

За назначение Шкарлета на должность министра проголосовали 4 членов комитета, 2 выступили против, еще 6 воздержались.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Также на Цензор.НЕТ: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+20
Как же так?
А ведь он уже сделал взнос брату Ермака...
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18.06.2020 13:00
+3
ахаха комітети-*******. Зериги підримають - ось, що головне
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18.06.2020 13:04
+3
А шо так??? 😂😂😂 Шкарлет уже навіть новий автомобіль купив за державні гроші, щоб гарно в"їхати в Кабінет міністрів, а тут раз...і такий облом 😳😳😳
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18.06.2020 13:13
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Как же так?
А ведь он уже сделал взнос брату Ермака...
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18.06.2020 13:00 Ответить
"но рекомендовал парламенту рассмотреть этот вопрос на заседании."

Тобто комітет радить ВР провести голосування по ньому. Результат наперед відомий, бо в раді проросійська більшість.
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18.06.2020 13:04 Ответить
це як із врученням пороху підозри - ксіва на ксероксі.
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18.06.2020 13:10 Ответить
- Да и родители не в порядке и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику… (с)
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18.06.2020 13:30 Ответить
Як каже моя бабуся - "Увірвалося..".
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20.10.2020 18:20 Ответить
потому, что машина у него лоховская, ездит на дешёвом пикапе, как дачник. Реальные пацаны должны рассекать на конкретном мерине.
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18.06.2020 13:12 Ответить
Якщо вірити знавцям регламенту ВР - це не має жодного значення...
Пригадалася фраза з радянського фільму "Дежавю" - "А согласно инструкции - это не имеет никакого значения!" (С)
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18.06.2020 13:03 Ответить
ахаха комітети-*******. Зериги підримають - ось, що головне
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18.06.2020 13:04 Ответить
А эта не та Шкарлет , которая говорила - " А об этом я подумаю завтра " ?
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18.06.2020 13:09 Ответить
За это ей потом и ответили: Прости дорогая, но мне на это плевать.
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18.06.2020 13:21 Ответить
А шо так??? 😂😂😂 Шкарлет уже навіть новий автомобіль купив за державні гроші, щоб гарно в"їхати в Кабінет міністрів, а тут раз...і такий облом 😳😳😳
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18.06.2020 13:13 Ответить
Напі Ніно, вони діють під гаслом всесвітньовідомогоінайрозумнішого "какая разница", всеодно будуть розглядати в залі. Це для тих, що вийшли на протест.
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18.06.2020 13:18 Ответить
Это тот,который детей обворовал?
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18.06.2020 13:14 Ответить
Той. То для вас обікрав, а для них це взяв із годівниці. Головне мати туди доступ.
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18.06.2020 13:19 Ответить
с него и насмоктаного в пустую нашарика пикапа хватит
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18.06.2020 13:15 Ответить
Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти - Цензор.НЕТ 6126А бубАчка хоче шкарлета
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18.06.2020 13:22 Ответить
Он же из бывших, не пролетарского происхождения.
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18.06.2020 13:25 Ответить
по ходу зеля занес маловато в балаганчик, раз его креатурку прокатили, як бедного родственничка
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18.06.2020 13:35 Ответить
"Пророссийских сук - во власть!" - вот лозунг времени правления Зеленского.
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18.06.2020 14:23 Ответить
 
 