Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, но рекомендовал парламенту рассмотреть этот вопрос на заседании.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Голоса" Инна Совсун.

"Комитет принял очень интересное решение. Комитет не принял решение рекомендовать его на должность министра образования и науки, зато комитет вынес решение рекомендовать в зале определяться", - сказала Совсун.

За назначение Шкарлета на должность министра проголосовали 4 членов комитета, 2 выступили против, еще 6 воздержались.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

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