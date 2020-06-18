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На Донбасі 6 обстрілів з початку доби, втрат немає, - Міноборони

На Донбасі 6 обстрілів з початку доби, втрат немає, - Міноборони

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів. На Луганському напрямку у ранковий час наші підрозділи були змушені прицільним вогнем з чергових вогневих засобів відповідати на 3 ворожих обстріли, які окупанти влаштували біля Оріхового", - сказано в повідомленні.

Крім того, противник вранці випустив по позиціях українських військовослужбовців поблизу н.п. Кримське 7 мін 120-го калібру.

На Донецькому напрямку так само вранці противник двічі обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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"Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено, українські підрозділи надійно тримають ситуацію під контролем. Втрати противника уточнюються", - додали у відомстві.

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Нужно направить батальен прокуроров , судей , сыновей депутатов прошлого созыва и все прекратится . Я вас умоляю .
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18.06.2020 13:12 Відповісти
Конечно! Это ж Украина ведет себя неадекватно-воинственно! А ***** ведь хочет мира! Даже сам Зеленский у него в глазах это увидел.
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18.06.2020 13:22 Відповісти
Вы о чем ?
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18.06.2020 13:31 Відповісти
О Вашем предложении по прекращению войны.
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18.06.2020 14:04 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/982570.html bitter-onion - клюб кадетов катедры

https://bitter-onion.livejournal.com/3656991.html Бендеровцы подсунули гордым бамбазским индейцам оспяные энурезные одеяла

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6983

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 148
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18.06.2020 13:19 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3656344.html Жалобный вой лугандона

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1971

Сволочь.
Надо было, размахивая триколором и призывая путина, просрать полДонбасса, убить тысячи людей, отдать кацапам промышленность, разрушить инфраструктуру, чтобы через 6 лет до тебя дошло - "при Украине жилось получше..."
Тупая травоядная сволочь.
Живи, бл....ть, с этим.
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18.06.2020 13:20 Відповісти
Хотел бы спросить у Вас " маркиз " в каком полку воевали ?
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18.06.2020 13:33 Відповісти
Оставлю за Вами первенство в этом вопросе.
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18.06.2020 14:06 Відповісти
Зеленский давно остыл от фронта и про мир в глазах Путина помалкивает. Видимо подозревает, что его с миром и переговорами его Путин поимел. А может просто забил.
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18.06.2020 13:40 Відповісти
 
 