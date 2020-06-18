На Донбасі 6 обстрілів з початку доби, втрат немає, - Міноборони
Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів. На Луганському напрямку у ранковий час наші підрозділи були змушені прицільним вогнем з чергових вогневих засобів відповідати на 3 ворожих обстріли, які окупанти влаштували біля Оріхового", - сказано в повідомленні.
Крім того, противник вранці випустив по позиціях українських військовослужбовців поблизу н.п. Кримське 7 мін 120-го калібру.
На Донецькому напрямку так само вранці противник двічі обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено, українські підрозділи надійно тримають ситуацію під контролем. Втрати противника уточнюються", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
https://bitter-onion.livejournal.com/3656991.html Бендеровцы подсунули гордым бамбазским индейцам
оспяныеэнурезные одеяла
Сволочь.
Надо было, размахивая триколором и призывая путина, просрать полДонбасса, убить тысячи людей, отдать кацапам промышленность, разрушить инфраструктуру, чтобы через 6 лет до тебя дошло - "при Украине жилось получше..."
Тупая травоядная сволочь.
Живи, бл....ть, с этим.