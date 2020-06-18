РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11734 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
695 9
Минобороны (9025) обстрел (25755) Донбасс (26950)

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов. На Луганском направлении в утренние часы наши подразделения были вынуждены прицельным огнем из дежурных огневых средств отвечать на 3 вражеские обстрела, которые оккупанты устроили у н.п.Орехово", - сказано в сообщении.

Кроме того, противник утром выпустил по позициям украинских военнослужащих вблизи н.п. Крымское 7 мин 120-го калибра.

Также на Цензор.НЕТ: Матрос Илья Струк погиб 17 июня в зоне ООС от полученных во время вражеского обстрела ранений, - командование ВМС ВСУ. ФОТО

На Донецком направлении враг дважды обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил у н.п. Марьинка из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь в рядах Объединенных сил не допущено, украинские подразделения надежно держат ситуацию под контролем. Потери противника уточняются", - добавили в ведомстве.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно направить батальен прокуроров , судей , сыновей депутатов прошлого созыва и все прекратится . Я вас умоляю .
показать весь комментарий
18.06.2020 13:12 Ответить
Конечно! Это ж Украина ведет себя неадекватно-воинственно! А ***** ведь хочет мира! Даже сам Зеленский у него в глазах это увидел.
показать весь комментарий
18.06.2020 13:22 Ответить
Вы о чем ?
показать весь комментарий
18.06.2020 13:31 Ответить
О Вашем предложении по прекращению войны.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:04 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/982570.html bitter-onion - клюб кадетов катедры

https://bitter-onion.livejournal.com/3656991.html Бендеровцы подсунули гордым бамбазским индейцам оспяные энурезные одеяла

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6983

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 148
показать весь комментарий
18.06.2020 13:19 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3656344.html Жалобный вой лугандона

На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1971

Сволочь.
Надо было, размахивая триколором и призывая путина, просрать полДонбасса, убить тысячи людей, отдать кацапам промышленность, разрушить инфраструктуру, чтобы через 6 лет до тебя дошло - "при Украине жилось получше..."
Тупая травоядная сволочь.
Живи, бл....ть, с этим.
показать весь комментарий
18.06.2020 13:20 Ответить
Хотел бы спросить у Вас " маркиз " в каком полку воевали ?
показать весь комментарий
18.06.2020 13:33 Ответить
Оставлю за Вами первенство в этом вопросе.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:06 Ответить
Зеленский давно остыл от фронта и про мир в глазах Путина помалкивает. Видимо подозревает, что его с миром и переговорами его Путин поимел. А может просто забил.
показать весь комментарий
18.06.2020 13:40 Ответить
 
 