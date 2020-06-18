На Донбассе 6 обстрелов с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов. На Луганском направлении в утренние часы наши подразделения были вынуждены прицельным огнем из дежурных огневых средств отвечать на 3 вражеские обстрела, которые оккупанты устроили у н.п.Орехово", - сказано в сообщении.

Кроме того, противник утром выпустил по позициям украинских военнослужащих вблизи н.п. Крымское 7 мин 120-го калибра.

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На Донецком направлении враг дважды обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил у н.п. Марьинка из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь в рядах Объединенных сил не допущено, украинские подразделения надежно держат ситуацию под контролем. Потери противника уточняются", - добавили в ведомстве.