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зникнення (132) Польща (8255)

Український програміст зник у Вроцлаві: пошуки тривають уже п'ятий день

Український програміст зник у Вроцлаві: пошуки тривають уже п'ятий день

Поліція міста Вроцлав п’ятий день поспіль розшукує зниклого 23-річного українця, Владислава Щура, якого востаннє бачили у суботу, 13 червня, у центральній частині міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", представник пресслужби поліції Вроцлава Кшиштоф Марціян поінформував, що до пошуків українського програміста, крім поліцейських, задіяли також і рятувальників.

"Після отримання інформації про зникнення чоловіка, поліція відразу розпочала пошуки. Зокрема, аналізуються дані відеомоніторингу, де він міг перебувати, вивчається інформація, отримана від знайомих чоловіка. Поліція з рятувальниками кілька днів веде пошуки у районі острова Тамка, оскільки сам там його бачили востаннє ",- повідомив Марціян.

За його словами, поліція вивчає усі можливі версії зникнення чоловіка.

У генконсульстві України у Кракові повідомили агентству, що тримають справу пошуків зниклого українця під контролем. Про цю справу поінформовано поліцію Вроцлава та Нижньосілезького воєводства, мерію міста, офіс воєводи, Інтерпол. За сприяння генконсульства батьки хлопця, попри обмежувальні заходи щодо в’їзду до Польщі у зв’язку з пандемією COVID-19, змогли перетнути кордон і зараз перебувають у Вроцлаві. З огляду на надзвичайну ситуацію, їх також звільнено від обов’язку проходження обов’язкової 14-денної обсервації після перетину кордону.

За інформацією батьків, 23-річний Владислав програміст, працює в одній з місцевих IT-компаній. Минулої п’ятниці він разом із друзями відпочивав в одному з барів у центрі Вроцлава. У певний момент зник. Друзі, з якими він перебував, нічого не знають про його подальшу долю. На місці, у барі, залишилися особисті речі – документи, телефон, гроші. Батьки просять усіх, кому може бути щось відомо про місцезнаходження українця, повідомити про це в поліцію Вроцлава.

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"задействовали также и спасателей"

Як кіт, мабуть, на дерево заліз, а на яке не можуть знайти. Чи може московське ГРУ викрала, щоб визнати секрети Жави і Сі-плюс-плюс. В жодному випадку це не місцеві трудящі, котрі, як відомо, ставляться до українців з великою шаною.
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18.06.2020 16:52 Відповісти
Надо было в пятницу не по барам, а домой идти.
Затарился бы в Бедронке моцным пивом "Татра", насинячился бы себе спокойно -и было бы вшистко в пожондку.
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18.06.2020 17:39 Відповісти
С такой фамилией умеют прятаться.
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18.06.2020 18:32 Відповісти
Друзей нужно трясти.Вышел и не зашёл,оставил вещи и всем пофик.Туалет в баре в любом есть ,вышел наверно покурить и вот куда дальше делся? Полиция в Польше работает абы як,об этом я знаю не по наслышке.
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18.06.2020 18:51 Відповісти
не простой наверно айтишник.раз его так усердно ищут.одно только напрягает шо его вещи остались в баре.
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18.06.2020 19:36 Відповісти
 
 