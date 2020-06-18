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исчезновение (277) Польша (8140)

Украинский программист пропал во Вроцлаве: поиски идут уже пятый день

Украинский программист пропал во Вроцлаве: поиски идут уже пятый день

Полиция города Вроцлав пятый день подряд разыскивает пропавшего 23-летнего украинца, Владислава Щура, которого последний раз видели в субботу, 13 июня, в центральной части города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", представитель пресс-службы полиции Вроцлава Кшиштоф Марциян проинформировал, что для поисков украинского программиста, кроме полицейских, задействовали также и спасателей.

"После получения информации об исчезновении мужчины, полиция сразу начала поиски. В частности, анализируются данные видеомониторинга, где он мог находиться, изучается информация, полученная от знакомых мужчины. Полиция со спасателями несколько дней ведет поиски в районе острова Тамка, поскольку именно там его видели в последний раз",- сообщил Марциян.

По его словам, полиция изучает все возможные версии исчезновения мужчины.

В генконсульстве Украины в Кракове сообщили агентству, что держат дело поисков пропавшего украинца под контролем. Об этом деле проинформирована полиция Вроцлава и Нижнесилезского воеводства, мэрия города, офис воеводы, Интерпол. При содействии генконсульства родители парня, несмотря на ограничительные мероприятия по въезду в Польшу в связи с пандемией COVID-19, смогли пересечь границу и сейчас находятся во Вроцлаве. Учитывая чрезвычайную ситуацию, их также освободили от обязанности прохождения обязательной 14-дневной обсервации после пересечения границы.

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По информации родителей, 23-летний Владислав программист, работает в одной из местных IT-компаний. В прошлую пятницу он вместе с друзьями отдыхал в одном из баров в центре Вроцлава. В определенный момент исчез. Друзья, с которыми он находился, ничего не знают о его дальнейшей судьбе. На месте, в баре, остались личные вещи – документы, телефон, деньги. Родители просят всех, кому может быть что-то известно о местонахождении украинца, сообщить об этом в полицию Вроцлава.
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"задействовали также и спасателей"

Як кіт, мабуть, на дерево заліз, а на яке не можуть знайти. Чи може московське ГРУ викрала, щоб визнати секрети Жави і Сі-плюс-плюс. В жодному випадку це не місцеві трудящі, котрі, як відомо, ставляться до українців з великою шаною.
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18.06.2020 16:52 Ответить
Надо было в пятницу не по барам, а домой идти.
Затарился бы в Бедронке моцным пивом "Татра", насинячился бы себе спокойно -и было бы вшистко в пожондку.
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18.06.2020 17:39 Ответить
С такой фамилией умеют прятаться.
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18.06.2020 18:32 Ответить
Друзей нужно трясти.Вышел и не зашёл,оставил вещи и всем пофик.Туалет в баре в любом есть ,вышел наверно покурить и вот куда дальше делся? Полиция в Польше работает абы як,об этом я знаю не по наслышке.
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18.06.2020 18:51 Ответить
не простой наверно айтишник.раз его так усердно ищут.одно только напрягает шо его вещи остались в баре.
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18.06.2020 19:36 Ответить
 
 