Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов

Гражданам Украины, вернувшимся из Польши, можно не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с нормальной эпидемиологической ситуацией в соседней стране.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что с сегодняшнего дня возобновилось международное авиасообщение в Украине.

По словам Степанова, страны делятся на "красную" и "зеленую" зоны.

"В "зеленую" зону входят страны, в которых количество активных больных на 100 тыс. населения соответствует нормам, то есть меньше 40 на 100 тыс. населения, в красной зоне страны, которые не соответствут критериям", - отметил глава Минздрава.

Министр объяснил, что для приезжих из стран, входящих в "зеленую" зону обязательная обсервация и самоизоляция не являются обязательными.

"Польша входит в перечень стран "зеленой зоны". То есть обсервацию проходить не обязательно", - подытожил Степанов.

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