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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов

Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов

Гражданам Украины, вернувшимся из Польши, можно не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с нормальной эпидемиологической ситуацией в соседней стране.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что с сегодняшнего дня возобновилось международное авиасообщение в Украине.

По словам Степанова, страны делятся на "красную" и "зеленую" зоны. 

"В "зеленую" зону входят страны, в которых количество активных больных на 100 тыс. населения соответствует нормам, то есть меньше 40 на 100 тыс. населения, в красной зоне страны, которые не соответствут критериям", - отметил глава Минздрава.

Министр объяснил, что для приезжих из стран, входящих в "зеленую" зону обязательная обсервация и самоизоляция не являются обязательными. 

"Польша входит в перечень стран "зеленой зоны". То есть обсервацию проходить не обязательно", - подытожил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов

Автор: 

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Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов - Цензор.НЕТ 575
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15.06.2020 09:40 Ответить
Степанов , Вы идиоты.

В ЕС въезжают только с тестами . И при наличии теста , обсервация ( дома) 5 дней , потом делают повторный тест
Вы, же : идиоты , впускание в Украину без тестов,
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15.06.2020 09:41 Ответить
В Украине растёт количество заболеваний, и жто при отсутствии обязательного тестирования всех граждан
Украина сейчас в красной зоне
Самолеты из Украины не хотят впускать в ЕС .

А этот козел все умничает
Может ив интересах зелёной власти , чтобы Украина была в изоляции ?
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15.06.2020 09:44 Ответить
Лечить все равно некому
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15.06.2020 09:41 Ответить
Давай уже сифилис запускай.
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15.06.2020 10:47 Ответить
одним простым литературным -суки. за элементарный чих, с показательной бурной деятельностью местные эпидемиологи, начиная с зеленого хобита , продлевают карантин и рассказывают о сложностях с ковид в польше в настоящий момент, а тут - бац и не надо никакой послеполяцкой обсервации.
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15.06.2020 11:21 Ответить
 
 