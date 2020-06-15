Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов
Гражданам Украины, вернувшимся из Польши, можно не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с нормальной эпидемиологической ситуацией в соседней стране.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Министр напомнил, что с сегодняшнего дня возобновилось международное авиасообщение в Украине.
По словам Степанова, страны делятся на "красную" и "зеленую" зоны.
"В "зеленую" зону входят страны, в которых количество активных больных на 100 тыс. населения соответствует нормам, то есть меньше 40 на 100 тыс. населения, в красной зоне страны, которые не соответствут критериям", - отметил глава Минздрава.
Министр объяснил, что для приезжих из стран, входящих в "зеленую" зону обязательная обсервация и самоизоляция не являются обязательными.
"Польша входит в перечень стран "зеленой зоны". То есть обсервацию проходить не обязательно", - подытожил Степанов.
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В ЕС въезжают только с тестами . И при наличии теста , обсервация ( дома) 5 дней , потом делают повторный тест
Вы, же : идиоты , впускание в Украину без тестов,
Украина сейчас в красной зоне
Самолеты из Украины не хотят впускать в ЕС .
А этот козел все умничает
Может ив интересах зелёной власти , чтобы Украина была в изоляции ?