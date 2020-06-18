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Школи в Росії обладнають системою стеження під назвою "Орвелл"

Школи в Росії обладнають системою стеження під назвою

Систему відеоспостереження з розпізнаванням облич отримає кожна з 43 тисяч російських шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости". Загальна сума вартості камер перевищує 2 млрд рублів (768 млн гривень. - Ред.).

Замовники камер - регіональні департаменти освіти. Виконуватиме замовлення держкорпорація "Ростех". Камери будуть підключені до системи моніторингу Orwell ("Орвелл").

Камери стежитимуть за часом приходу і відходу школярів, виявлятимуть сторонніх у приміщеннях і на прилеглих територіях. Отримані дані можна буде інтегрувати з цифровим щоденником, а батьки зможуть отримувати сповіщення про прихід учнів до школи.

Планується, що на одну школу встановлюватиметься приблизно 10 камер.

Російські ЗМІ повідомляють, що систему відеоспостереження вже доставили в 1608 шкіл по всій Росії.

Читайте також: У навчальних закладах, лікарнях і на вулицях Києва в тестовому режимі запустили систему розпізнавання облич за допомогою камер відеоспостереження, - КП "Інформатика"

Правозахисники стверджують, що в Росії системи стеження широко використовуються з мінімальною регуляцією. Це призводить до придушення свободи слова і пересування, а також незаконного збору особистих даних.

З березня, коли в Росії почалася пандемія коронавірусу, влада почала використовувати технологію розпізнавання облич, щоб виявляти і штрафувати порушників карантину. Тільки у Москві було встановлено понад 100 тисяч камер спостереження, які підключені до центральної бази даних правоохоронних органів.
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Топ коментарі
+30
Символично
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18.06.2020 17:08
+22
Поистине оруэлловская страна.
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18.06.2020 17:10
+18
Большой педофил ***** будет наблюдать за личинками ватников😂
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18.06.2020 17:09
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18.06.2020 17:08 Відповісти
Ксожалению, Украина идет той же дорогой... Майдан слегка замедлил процесс..
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18.06.2020 17:55 Відповісти
ты с Украины?
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18.06.2020 19:23 Відповісти
квадрокоптеры уже почту вовсю на масковии разносят ,все роботизировано осталось лишь в школах камеры поставить.И в туалетах деревянных на улицах не забудьте по камере прицепить.
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18.06.2020 19:52 Відповісти
Символично,мать их))))
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18.06.2020 17:08 Відповісти
"Большой Брат" )))
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18.06.2020 17:08 Відповісти
Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл" - Цензор.НЕТ 8669
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18.06.2020 17:27 Відповісти
Большой педофил ***** будет наблюдать за личинками ватников😂
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18.06.2020 17:09 Відповісти
рыжий ************* негей тоже
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18.06.2020 17:11 Відповісти
Поистине оруэлловская страна.
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18.06.2020 17:10 Відповісти
да это хуже даже, чем в книге Оруэлла - "1984". Это похоже на какой то строгий режим в тюрьме и причем с детства!
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18.06.2020 17:12 Відповісти
"Еквілібріум" давно дивились?
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18.06.2020 17:28 Відповісти
Да ладно! Прям так и назвали? Это троллинг разработчиков или фейк?
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18.06.2020 17:13 Відповісти
Оруэлл можно писать без кавычек.
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18.06.2020 17:14 Відповісти
Как же путлер над свинопсами глумится. Это жесть просто...
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18.06.2020 17:14 Відповісти
Які свині? Країна козлодоїв.
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18.06.2020 17:29 Відповісти
Нехай там кацапи хоч повиздихують.
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18.06.2020 17:17 Відповісти
Декотрі з запоребрикових москалів зберегли почуття гумору. Думаю, що частина їх предків з України.
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18.06.2020 17:17 Відповісти
А "спирали Бруно" и пулемётные вышки по углам будут?...
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18.06.2020 17:18 Відповісти
Згодом.
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18.06.2020 17:30 Відповісти
я таки думаю проще всем будет надеть взрывающиеся по сигналу ошейники как в каком-то фильме. и всем сказать что он за здоровьем следит. фитнесс треккер Х#йло едишн - вместе с пидером - в рай.
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18.06.2020 20:07 Відповісти
Там они не по сигналу взрывались, а при его исчезновении, когда осуждённый выходил за пределы действия излучателя...
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18.06.2020 20:13 Відповісти
ну в реальности сейчас можно любое сделать. главное надеть и запретить снимать.
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18.06.2020 20:20 Відповісти
Думаешь, не "додумаются"? Нет никакой гадости, до какой-бы не додумался человек... В Таганроге, в Кацапии, один придурок, моряк, жене пломбу поставил между ног - проколол половые губы в двух местах, продел нитку и пломбу пластиковую поставил... Чтобы верность хранила, пока он будет в плавании...
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18.06.2020 20:28 Відповісти
А в какой книге ошейник взрывался на шее правителя?? типа правителем мог стать любой. но если кому-то что-то не понравится, то он мог взорвать ошейник...типа идеальная демократия...
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19.06.2020 12:37 Відповісти
Не видел такого фильма...
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19.06.2020 13:05 Відповісти
Легко.


Школы за колючей проволокой: в России необычно решили бороться с коронавирусом

https://u-news.com.ua/91413-shkoly-za-koljuchej-provolokoj-v-rossii-neobychno-reshili-borotsja-s-koronavirusom.html

В России весьма необычно подошли к ситуации с коронавирусом. В Мурманской области было принято решение "безопасно" обустроить пришкольные территории во время пандемии и после окончания карантина.
Как пишут местные издания, по решению местных властей каждую школу области, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Кроме того, ограждение тут планируют установить и на окнах зданий.
К слову, пока остается неясным, каким образом такие меры помогут в борьбе со смертельным вирусом и его последствиями.
"Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство", - говорится в документе, который был принят местными властями.
Также в постановлении говорится, что в особых случаях предусмотрен и третий уровень укреплений. Он будет подземным, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра - "для защиты от подкопа".
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19.06.2020 00:09 Відповісти
Стадіон "Ла Монеда", в Чилі, "відпочиває"... А Піночет в домовині перевертається і задає сакраментальне питання : "А що, так можна було?"...
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19.06.2020 03:53 Відповісти
Як там - "Єто росія, дєтка!"
І ось уся ця зелена шушваль, ці всі "свідки ковбаси по 2.20" тягнуть нас у постсовок. Вони сподіваються що будуть "вєртухаями", а ми "сідєльцами". Тільки от за "колючкою" заходяться і ті, і інші...
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19.06.2020 07:20 Відповісти
Вчора увечері гуляв, клумбу поливав коло під"їзду. Розговорився з сусідом - колишнім прокурором. Розповідав: "Приїхав, якось, у колонію, з перевіркою. На території, перед головною будівлею - плоша. На площі - пам"ятник Леніну. Вказує рукою всередину колонії. На пам"ятнику напис - "наша цель - коммунизм...".
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19.06.2020 08:19 Відповісти
Абсолютно чітка візуалізація їхньої мети
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19.06.2020 12:30 Відповісти
Большой Брат всегда следит за тобой. С другой стороны любой родитель предпочел бы отдать свое чадо в школу где везде камеры, чем без них.
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18.06.2020 17:20 Відповісти
А у Верховній раді систему контролю на голосуванням назвали "Старший брат".
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18.06.2020 17:22 Відповісти
Зачем нам проблемы этих животных
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18.06.2020 17:25 Відповісти
От що не кажіть,а Джордж Оруелл таки провидець...
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18.06.2020 17:27 Відповісти
Він просто Геній!
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18.06.2020 17:29 Відповісти
Просто его фантазии...воплотили в жизнь его ПОКЛОННИКИ!)
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19.06.2020 07:56 Відповісти
Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл" - Цензор.НЕТ 7356
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18.06.2020 17:32 Відповісти
У меня именно с такой обложкой))
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18.06.2020 17:40 Відповісти
Как то не скрепно называть скрепную систему слежки именем какого-то мелкобрита, пусть он и писал про скрепные вещи. Назвали бы Око Сталина, или Недремлющий ГУЛАГ.
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18.06.2020 17:35 Відповісти
В Китае такое -сплошь и рядом.Каждому китайцу на основе глобального слежения выставляют штрафные баллы,Для уйгуров и других маленьких народов устроили лагеря перевоспитания( Гулаги).Орда идёт по его стопам,но с злобным колоритом.
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18.06.2020 17:38 Відповісти
та не будет оно работать (в парашке), это очередной распил только не в виде плитки а камер
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18.06.2020 17:48 Відповісти
Давайте, давненько камеры рашкины не ломали
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18.06.2020 18:02 Відповісти
,,скотныйдвор,, было бы еще уместнее название
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18.06.2020 18:19 Відповісти
Всё таки надо согласится с кацапами---чувство юмора пока не потеряно---вгадали с першого разу!
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18.06.2020 18:27 Відповісти
Через якийсь час книжки жанру "антиутопія" кацапам здаватимуться раєм.
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18.06.2020 19:02 Відповісти
все так удивляются установке камер но при этом хотят жить как европе.
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18.06.2020 19:54 Відповісти
В Китае в школах и садиках везде камеры стоят (кроме туалетов и служебных кабинетов директора, учителей). Если не дай бог несчастный случай. Всё проверят.
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18.06.2020 19:59 Відповісти
Там теж стоять. Час від часу скандали появляються...
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18.06.2020 23:25 Відповісти
"что на одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер." - це ні про що.
Навіть у нас в Україні камер в школах зазвичай більше ставлять. І під'єднюють до системи розумне місто, тобто дані йдуть до поліцейського відділку та мерії міста. А ось на рахунок аналізу, ведення щоденнику і т.п. - таким у нас поки що не планували займатись. І не факт що законома таке можна реалізувати через норми ЄС та наші.Ис та іточник: https://censor.net/n3202899"
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18.06.2020 23:24 Відповісти
Їх скоро всіх підключать до світу Оруєлівської "Ферми" і вони отримуватимуть "200 грамів їжі на добу".
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18.06.2020 23:51 Відповісти
ХАХАХАХА! Давним-давно всім кажу і всюди пишу, що ********* - не країна, а ЗОНА!!!! КАЦАПСТАН - не держава, а ТЮРМА!!! Ще й сьогодні вийшов якийсь там черговий рейтинг НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ країн в світі, то ********* там гордо ввійшла в ПРИЗОВУ ДЕСЯТКУ! Всюди камери і забори, ЯК НА ЗОНІ і при цьому ВСЕ-ОДНО НАЙНЕБЕЗПЕЧНІША КРАЇНА В СВІТІ!!! Це ж треба так вміти! ДАУНИ КОНЧЕНІ!!!
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19.06.2020 00:50 Відповісти
Другий крок до чіпізації рабів Обнулений Брат не спить. тому і Оруел.
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19.06.2020 06:55 Відповісти
 
 