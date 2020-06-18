Школи в Росії обладнають системою стеження під назвою "Орвелл"
Систему відеоспостереження з розпізнаванням облич отримає кожна з 43 тисяч російських шкіл.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости". Загальна сума вартості камер перевищує 2 млрд рублів (768 млн гривень. - Ред.).
Замовники камер - регіональні департаменти освіти. Виконуватиме замовлення держкорпорація "Ростех". Камери будуть підключені до системи моніторингу Orwell ("Орвелл").
Камери стежитимуть за часом приходу і відходу школярів, виявлятимуть сторонніх у приміщеннях і на прилеглих територіях. Отримані дані можна буде інтегрувати з цифровим щоденником, а батьки зможуть отримувати сповіщення про прихід учнів до школи.
Планується, що на одну школу встановлюватиметься приблизно 10 камер.
Російські ЗМІ повідомляють, що систему відеоспостереження вже доставили в 1608 шкіл по всій Росії.
Правозахисники стверджують, що в Росії системи стеження широко використовуються з мінімальною регуляцією. Це призводить до придушення свободи слова і пересування, а також незаконного збору особистих даних.
З березня, коли в Росії почалася пандемія коронавірусу, влада почала використовувати технологію розпізнавання облич, щоб виявляти і штрафувати порушників карантину. Тільки у Москві було встановлено понад 100 тисяч камер спостереження, які підключені до центральної бази даних правоохоронних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Школы за колючей проволокой: в России необычно решили бороться с коронавирусом
https://u-news.com.ua/91413-shkoly-za-koljuchej-provolokoj-v-rossii-neobychno-reshili-borotsja-s-koronavirusom.html
В России весьма необычно подошли к ситуации с коронавирусом. В Мурманской области было принято решение "безопасно" обустроить пришкольные территории во время пандемии и после окончания карантина.
Как пишут местные издания, по решению местных властей каждую школу области, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Кроме того, ограждение тут планируют установить и на окнах зданий.
К слову, пока остается неясным, каким образом такие меры помогут в борьбе со смертельным вирусом и его последствиями.
"Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство", - говорится в документе, который был принят местными властями.
Также в постановлении говорится, что в особых случаях предусмотрен и третий уровень укреплений. Он будет подземным, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра - "для защиты от подкопа".
І ось уся ця зелена шушваль, ці всі "свідки ковбаси по 2.20" тягнуть нас у постсовок. Вони сподіваються що будуть "вєртухаями", а ми "сідєльцами". Тільки от за "колючкою" заходяться і ті, і інші...
Навіть у нас в Україні камер в школах зазвичай більше ставлять. І під'єднюють до системи розумне місто, тобто дані йдуть до поліцейського відділку та мерії міста. А ось на рахунок аналізу, ведення щоденнику і т.п. - таким у нас поки що не планували займатись. І не факт що законома таке можна реалізувати через норми ЄС та наші.Ис та іточник: https://censor.net/n3202899"