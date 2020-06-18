Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл"

Систему видеонаблюдения с распознаванием лиц получит каждая из 43 тысяч российских школ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Ведомости". Общая сумма стоимости камер превышает 2 млрд рублей (768 млн гривен. — Ред.).

Заказчики камер — региональные департаменты образования. Выполнять заказ будет госкорпорация "Ростех". Камеры будут подключены к системе мониторинга Orwell ("Оруэлл").

Камеры будут следить за временем прихода и ухода школьников, выявлять посторонних в помещениях и на прилегающих территориях. Полученные данные можно будет интегрировать с цифровым дневником, а родители смогут получать оповещение о приходе учеников в школу.

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Планируется, что на одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер.

Российские СМИ сообщают, что систему видеонаблюдения уже доставили в 1608 школ по всей России.

Правозащитники утверждают, что в России системы слежения широко используются с минимальной регуляцией. Это приводит к подавлению свободы слова и передвижения, а также незаконного сбора личных данных.

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С марта, когда в России началась пандемия коронавируса, власть начала использовать технологию распознавания лиц, чтобы выявлять и штрафовать нарушителей карантина. Только в Москве было установлено более 100 тысяч камер наблюдения, которые подключены к центральной базе данных правоохранительных органов.