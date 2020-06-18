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россия (92999) видеонаблюдение (176) камера (73)

Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл"

Школы в России оборудуют системой слежения под названием

Систему видеонаблюдения с распознаванием лиц получит каждая из 43 тысяч российских школ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Ведомости". Общая сумма стоимости камер превышает 2 млрд рублей (768 млн гривен. — Ред.).

Заказчики камер — региональные департаменты образования. Выполнять заказ будет госкорпорация "Ростех". Камеры будут подключены к системе мониторинга Orwell ("Оруэлл").

Камеры будут следить за временем прихода и ухода школьников, выявлять посторонних в помещениях и на прилегающих территориях. Полученные данные можно будет интегрировать с цифровым дневником, а родители смогут получать оповещение о приходе учеников в школу.

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Планируется, что на одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер.

Российские СМИ сообщают, что систему видеонаблюдения уже доставили в 1608 школ по всей России.

Правозащитники утверждают, что в России системы слежения широко используются с минимальной регуляцией. Это приводит к подавлению свободы слова и передвижения, а также незаконного сбора личных данных.

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С марта, когда в России началась пандемия коронавируса, власть начала использовать технологию распознавания лиц, чтобы выявлять и штрафовать нарушителей карантина. Только в Москве было установлено более 100 тысяч камер наблюдения, которые подключены к центральной базе данных правоохранительных органов.

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Топ комментарии
+30
Символично
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18.06.2020 17:08
+22
Поистине оруэлловская страна.
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18.06.2020 17:10
+18
Большой педофил ***** будет наблюдать за личинками ватников😂
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18.06.2020 17:09
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18.06.2020 17:08 Ответить
Ксожалению, Украина идет той же дорогой... Майдан слегка замедлил процесс..
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18.06.2020 17:55 Ответить
ты с Украины?
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18.06.2020 19:23 Ответить
квадрокоптеры уже почту вовсю на масковии разносят ,все роботизировано осталось лишь в школах камеры поставить.И в туалетах деревянных на улицах не забудьте по камере прицепить.
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18.06.2020 19:52 Ответить
Символично,мать их))))
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18.06.2020 17:08 Ответить
"Большой Брат" )))
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18.06.2020 17:08 Ответить
Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл" - Цензор.НЕТ 8669
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18.06.2020 17:27 Ответить
Большой педофил ***** будет наблюдать за личинками ватников😂
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18.06.2020 17:09 Ответить
рыжий ************* негей тоже
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18.06.2020 17:11 Ответить
Поистине оруэлловская страна.
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18.06.2020 17:10 Ответить
да это хуже даже, чем в книге Оруэлла - "1984". Это похоже на какой то строгий режим в тюрьме и причем с детства!
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18.06.2020 17:12 Ответить
"Еквілібріум" давно дивились?
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18.06.2020 17:28 Ответить
Да ладно! Прям так и назвали? Это троллинг разработчиков или фейк?
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18.06.2020 17:13 Ответить
Оруэлл можно писать без кавычек.
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18.06.2020 17:14 Ответить
Как же путлер над свинопсами глумится. Это жесть просто...
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18.06.2020 17:14 Ответить
Які свині? Країна козлодоїв.
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18.06.2020 17:29 Ответить
Нехай там кацапи хоч повиздихують.
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18.06.2020 17:17 Ответить
Декотрі з запоребрикових москалів зберегли почуття гумору. Думаю, що частина їх предків з України.
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18.06.2020 17:17 Ответить
А "спирали Бруно" и пулемётные вышки по углам будут?...
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18.06.2020 17:18 Ответить
Згодом.
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18.06.2020 17:30 Ответить
я таки думаю проще всем будет надеть взрывающиеся по сигналу ошейники как в каком-то фильме. и всем сказать что он за здоровьем следит. фитнесс треккер Х#йло едишн - вместе с пидером - в рай.
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18.06.2020 20:07 Ответить
Там они не по сигналу взрывались, а при его исчезновении, когда осуждённый выходил за пределы действия излучателя...
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18.06.2020 20:13 Ответить
ну в реальности сейчас можно любое сделать. главное надеть и запретить снимать.
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18.06.2020 20:20 Ответить
Думаешь, не "додумаются"? Нет никакой гадости, до какой-бы не додумался человек... В Таганроге, в Кацапии, один придурок, моряк, жене пломбу поставил между ног - проколол половые губы в двух местах, продел нитку и пломбу пластиковую поставил... Чтобы верность хранила, пока он будет в плавании...
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18.06.2020 20:28 Ответить
А в какой книге ошейник взрывался на шее правителя?? типа правителем мог стать любой. но если кому-то что-то не понравится, то он мог взорвать ошейник...типа идеальная демократия...
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19.06.2020 12:37 Ответить
Не видел такого фильма...
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19.06.2020 13:05 Ответить
Легко.


Школы за колючей проволокой: в России необычно решили бороться с коронавирусом

https://u-news.com.ua/91413-shkoly-za-koljuchej-provolokoj-v-rossii-neobychno-reshili-borotsja-s-koronavirusom.html

В России весьма необычно подошли к ситуации с коронавирусом. В Мурманской области было принято решение "безопасно" обустроить пришкольные территории во время пандемии и после окончания карантина.
Как пишут местные издания, по решению местных властей каждую школу области, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Кроме того, ограждение тут планируют установить и на окнах зданий.
К слову, пока остается неясным, каким образом такие меры помогут в борьбе со смертельным вирусом и его последствиями.
"Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство", - говорится в документе, который был принят местными властями.
Также в постановлении говорится, что в особых случаях предусмотрен и третий уровень укреплений. Он будет подземным, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра - "для защиты от подкопа".
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19.06.2020 00:09 Ответить
Стадіон "Ла Монеда", в Чилі, "відпочиває"... А Піночет в домовині перевертається і задає сакраментальне питання : "А що, так можна було?"...
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19.06.2020 03:53 Ответить
Як там - "Єто росія, дєтка!"
І ось уся ця зелена шушваль, ці всі "свідки ковбаси по 2.20" тягнуть нас у постсовок. Вони сподіваються що будуть "вєртухаями", а ми "сідєльцами". Тільки от за "колючкою" заходяться і ті, і інші...
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19.06.2020 07:20 Ответить
Вчора увечері гуляв, клумбу поливав коло під"їзду. Розговорився з сусідом - колишнім прокурором. Розповідав: "Приїхав, якось, у колонію, з перевіркою. На території, перед головною будівлею - плоша. На площі - пам"ятник Леніну. Вказує рукою всередину колонії. На пам"ятнику напис - "наша цель - коммунизм...".
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19.06.2020 08:19 Ответить
Абсолютно чітка візуалізація їхньої мети
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19.06.2020 12:30 Ответить
Большой Брат всегда следит за тобой. С другой стороны любой родитель предпочел бы отдать свое чадо в школу где везде камеры, чем без них.
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18.06.2020 17:20 Ответить
А у Верховній раді систему контролю на голосуванням назвали "Старший брат".
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18.06.2020 17:22 Ответить
Зачем нам проблемы этих животных
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18.06.2020 17:25 Ответить
От що не кажіть,а Джордж Оруелл таки провидець...
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18.06.2020 17:27 Ответить
Він просто Геній!
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18.06.2020 17:29 Ответить
Просто его фантазии...воплотили в жизнь его ПОКЛОННИКИ!)
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19.06.2020 07:56 Ответить
Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл" - Цензор.НЕТ 7356
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18.06.2020 17:32 Ответить
У меня именно с такой обложкой))
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18.06.2020 17:40 Ответить
Как то не скрепно называть скрепную систему слежки именем какого-то мелкобрита, пусть он и писал про скрепные вещи. Назвали бы Око Сталина, или Недремлющий ГУЛАГ.
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18.06.2020 17:35 Ответить
В Китае такое -сплошь и рядом.Каждому китайцу на основе глобального слежения выставляют штрафные баллы,Для уйгуров и других маленьких народов устроили лагеря перевоспитания( Гулаги).Орда идёт по его стопам,но с злобным колоритом.
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18.06.2020 17:38 Ответить
та не будет оно работать (в парашке), это очередной распил только не в виде плитки а камер
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18.06.2020 17:48 Ответить
Давайте, давненько камеры рашкины не ломали
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18.06.2020 18:02 Ответить
,,скотныйдвор,, было бы еще уместнее название
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18.06.2020 18:19 Ответить
Всё таки надо согласится с кацапами---чувство юмора пока не потеряно---вгадали с першого разу!
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18.06.2020 18:27 Ответить
Через якийсь час книжки жанру "антиутопія" кацапам здаватимуться раєм.
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18.06.2020 19:02 Ответить
все так удивляются установке камер но при этом хотят жить как европе.
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18.06.2020 19:54 Ответить
В Китае в школах и садиках везде камеры стоят (кроме туалетов и служебных кабинетов директора, учителей). Если не дай бог несчастный случай. Всё проверят.
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18.06.2020 19:59 Ответить
Там теж стоять. Час від часу скандали появляються...
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18.06.2020 23:25 Ответить
"что на одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер." - це ні про що.
Навіть у нас в Україні камер в школах зазвичай більше ставлять. І під'єднюють до системи розумне місто, тобто дані йдуть до поліцейського відділку та мерії міста. А ось на рахунок аналізу, ведення щоденнику і т.п. - таким у нас поки що не планували займатись. І не факт що законома таке можна реалізувати через норми ЄС та наші.Ис та іточник: https://censor.net/n3202899"
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18.06.2020 23:24 Ответить
Їх скоро всіх підключать до світу Оруєлівської "Ферми" і вони отримуватимуть "200 грамів їжі на добу".
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18.06.2020 23:51 Ответить
ХАХАХАХА! Давним-давно всім кажу і всюди пишу, що ********* - не країна, а ЗОНА!!!! КАЦАПСТАН - не держава, а ТЮРМА!!! Ще й сьогодні вийшов якийсь там черговий рейтинг НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ країн в світі, то ********* там гордо ввійшла в ПРИЗОВУ ДЕСЯТКУ! Всюди камери і забори, ЯК НА ЗОНІ і при цьому ВСЕ-ОДНО НАЙНЕБЕЗПЕЧНІША КРАЇНА В СВІТІ!!! Це ж треба так вміти! ДАУНИ КОНЧЕНІ!!!
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19.06.2020 00:50 Ответить
Другий крок до чіпізації рабів Обнулений Брат не спить. тому і Оруел.
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19.06.2020 06:55 Ответить
 
 