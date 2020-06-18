Школы в России оборудуют системой слежения под названием "Оруэлл"
Систему видеонаблюдения с распознаванием лиц получит каждая из 43 тысяч российских школ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Ведомости". Общая сумма стоимости камер превышает 2 млрд рублей (768 млн гривен. — Ред.).
Заказчики камер — региональные департаменты образования. Выполнять заказ будет госкорпорация "Ростех". Камеры будут подключены к системе мониторинга Orwell ("Оруэлл").
Камеры будут следить за временем прихода и ухода школьников, выявлять посторонних в помещениях и на прилегающих территориях. Полученные данные можно будет интегрировать с цифровым дневником, а родители смогут получать оповещение о приходе учеников в школу.
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Планируется, что на одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер.
Российские СМИ сообщают, что систему видеонаблюдения уже доставили в 1608 школ по всей России.
Правозащитники утверждают, что в России системы слежения широко используются с минимальной регуляцией. Это приводит к подавлению свободы слова и передвижения, а также незаконного сбора личных данных.
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С марта, когда в России началась пандемия коронавируса, власть начала использовать технологию распознавания лиц, чтобы выявлять и штрафовать нарушителей карантина. Только в Москве было установлено более 100 тысяч камер наблюдения, которые подключены к центральной базе данных правоохранительных органов.
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Школы за колючей проволокой: в России необычно решили бороться с коронавирусом
https://u-news.com.ua/91413-shkoly-za-koljuchej-provolokoj-v-rossii-neobychno-reshili-borotsja-s-koronavirusom.html
В России весьма необычно подошли к ситуации с коронавирусом. В Мурманской области было принято решение "безопасно" обустроить пришкольные территории во время пандемии и после окончания карантина.
Как пишут местные издания, по решению местных властей каждую школу области, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Кроме того, ограждение тут планируют установить и на окнах зданий.
К слову, пока остается неясным, каким образом такие меры помогут в борьбе со смертельным вирусом и его последствиями.
"Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство", - говорится в документе, который был принят местными властями.
Также в постановлении говорится, что в особых случаях предусмотрен и третий уровень укреплений. Он будет подземным, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра - "для защиты от подкопа".
І ось уся ця зелена шушваль, ці всі "свідки ковбаси по 2.20" тягнуть нас у постсовок. Вони сподіваються що будуть "вєртухаями", а ми "сідєльцами". Тільки от за "колючкою" заходяться і ті, і інші...
Навіть у нас в Україні камер в школах зазвичай більше ставлять. І під'єднюють до системи розумне місто, тобто дані йдуть до поліцейського відділку та мерії міста. А ось на рахунок аналізу, ведення щоденнику і т.п. - таким у нас поки що не планували займатись. І не факт що законома таке можна реалізувати через норми ЄС та наші.Ис та іточник: https://censor.net/n3202899"