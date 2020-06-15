РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10993 посетителя онлайн
Новости
6 416 59

Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж"

Американца Уилана в России посадили на 16 лет за

Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно приговору, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Прокурор ранее просил приговорить Уилана к 18 годам колонии.

Вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу.

Сам осужденный назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать. Перед оглашением приговора он вновь заявил о своей невиновности: "Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие".

Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Также читайте: Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

Автор: 

россия (95502) США (26620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Террористы в своем репертуаре - берут заложников для обмена на свое зверье.
показать весь комментарий
15.06.2020 17:56
+10
На флешке? Нахрена кому сдалась флешка, если в любом самом задрыпаном телепоне есть интернет? Передал секреты куда надо, телефон с моста в реку запулил и привет. Какие нахрен флешки???
показать весь комментарий
15.06.2020 17:57
+9
А кто ему доктор Путболит?
Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж" - Цензор.НЕТ 8698
показать весь комментарий
15.06.2020 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Террористы в своем репертуаре - берут заложников для обмена на свое зверье.
показать весь комментарий
15.06.2020 17:56 Ответить
Макс, там в рыфляндии сбор обобщенной информации (открытые источники), по комплексу.... признать СД, и ШП, как поплевать.
Одно радует, они теряют навыки реальной контрразведки.
Попутного ветра им в дупу.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:13 Ответить
На меня там с 1991 года дело - участник НВФ. Интересно, активное?
показать весь комментарий
15.06.2020 18:17 Ответить
ДОНАЛЬД ИВАНОВИЧ ТРАМП сказал----" путин-отличный парень ",ну теперь РЫЖИЙ кот соси лапу !!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2020 20:17 Ответить
Лапу?
показать весь комментарий
15.06.2020 20:23 Ответить
На флешке? Нахрена кому сдалась флешка, если в любом самом задрыпаном телепоне есть интернет? Передал секреты куда надо, телефон с моста в реку запулил и привет. Какие нахрен флешки???
показать весь комментарий
15.06.2020 17:57 Ответить
.....а какой он нахрен тогда шпион в таком случае?.....
показать весь комментарий
15.06.2020 18:01 Ответить
не уверен что понял ваш комент. Типа если без флешки, то уже не шпион получается? ЦРУ не принимает разведданные не на твёрдых носителях?
показать весь комментарий
15.06.2020 18:02 Ответить
да принимает хоть на газообразных, просто переслать....

Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж" - Цензор.НЕТ 6715
показать весь комментарий
15.06.2020 18:05 Ответить
а мож он информацию не на флэшке хотел передать а на перфокартах...Какие нах флэши у кацапов?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:13 Ответить
.....а Вы реально думаете что ОН "шпион"?......
показать весь комментарий
15.06.2020 18:19 Ответить
Скажем так. Я допускаю, что он может быть шпионом. Потому, что никакой другой причины не вижу ехать в страну блюющих бухих медведей с балалайками американцу, перед которым открыт весь мир.

Но эпизод с флешкой выглядит настолько тупо, что даже не знаю. И сказал бы что прост оподбросили, но "При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел." Т.Е. защита признаёт, что флешка - этого чувака. Иначе говорили бы "нихрена не знаем, флешка не его, подбросили".
показать весь комментарий
15.06.2020 19:26 Ответить
.....иметь в кармане флешку иностранцу - признак шпионства ?.....
......разве только в рАСИИ....
.....или в ЦРУ сплошные профаны и идиоты?...
.....сколько уже в Крыму и в РФ наловили "украински шпионов и террористов" -ну просто жуть.....
показать весь комментарий
15.06.2020 19:40 Ответить
иметь флешку - нет. иметь флешку с секретами - да. Я так пониаю, что предъявляют чуваку не за флешку, а за то, что на ней. Хотя зная кацапов - там может ничего и не быть .
показать весь комментарий
15.06.2020 19:45 Ответить
Я для того, что ни телефон ни флешка, сами ногами не ходят, к нужным компьютерам, самостоятельно не подключаются и в случае чего в реку сами не кидаюся
показать весь комментарий
15.06.2020 18:26 Ответить
Ну так и госсекреты на флешку сами из воздуха не перетекают. Прежде чем они оказались на флешке, эта флешка была куда-то втыкнута. И кто мешал её оттуда вытыкнуть, вставить в телепон и осуществить процесс передачи? А потом флешку съесть, а телефон - в реку.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:31 Ответить
бред, там уже запустили такое шо пересылать х.з. как
может просто тупо нужно как-то "запаковать" данные в ролик и на Г-мэйл перекинуть, правда подписав: Я и мой русский друг Вася бухаем и блюем с лодки на Сибири, а люблю Расию
показать весь комментарий
15.06.2020 18:02 Ответить
как вариант. или 100500 других способов передать данные через тырнет. Зачем на флешке то тягать?
показать весь комментарий
15.06.2020 18:05 Ответить
допустим - "вели", стуканули, слили на флешку, приняли.
да, он бы переслал нормально, но....

хотя я ясен пень не верю что производителям "Паладина" нужна инфа как в "Ноне" заряжают пьяные ватники снаряды
тупо навесили как всегда, они даже из спортсмена могут сделать ДжеймсБонда, и побоку что спортсмен приехал в шахматы поиграть
показать весь комментарий
15.06.2020 18:09 Ответить
Та то понятно. Был бы человек, а дело найдётся. (С)
показать весь комментарий
15.06.2020 18:11 Ответить
я кстати забыл написать как Сралин сдал немецких(выживших в концлагерях совка) коммунистов своему тоже усатенькому коллеге.

коммуняк выловили, откормили, побрили, одели и передали как подарок от дядюшки Йоси.

и вот как смотреть на совок/Рашку?

коммунизм это просто против нац.-соц. - как пресловутый Голиаф против отрывателя крыльев бабочек.
ну х.з., аллегории люблю, но оно где-то так и есть.
а подлость.... даже странно что это все творили не православные
показать весь комментарий
15.06.2020 18:20 Ответить
Скажу даже больше. Я сам недавно узнал. Помните была Великая отечественная война? Так вот перед её началом было много немецких коммунистов (и симпатизирующих им), которые перед самым началом перебегали на сторону РККА и предупреждали о надвигающемся киздеце. Угадайте с одного раза а не расстреляли ли их ещё до начала замеса?
показать весь комментарий
15.06.2020 19:34 Ответить
Что было?
Совок - давай до свидания(ака - ) за дидов накати
показать весь комментарий
15.06.2020 19:56 Ответить
Странный ты какой-то. Может не похмелялся сегодня? Ты это зря
показать весь комментарий
15.06.2020 19:59 Ответить
вата, тя по "нику" видно, я вот терпел с недельку, и просто тебя поймал на том шо ты совок
я же те приказал - иди бухай за жукова, раз-два.
иди уже, не тошни.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:04 Ответить
Бгг, тараканам приказывать будешь, наполеон недоделанный
показать весь комментарий
16.06.2020 12:00 Ответить
.....съездил на свадьбу?....
....а куда ехал, не знал?.....
....насмотрелся Россия24 - сейчас сиди или , в лучшем случае , жди обмена на палёного фсбшника.....
показать весь комментарий
15.06.2020 17:59 Ответить
Очень надеюсь,шо это дело получит наибольшую огласку в Штатах - прививка местным любителям московии от зоофилии.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:05 Ответить
По любому ******! Наверняка, тырил самые передовые скрепные технологии и передавал Маску! Уже давно доказано, что Маск слизал дизайн корабля у козломордых
показать весь комментарий
15.06.2020 18:28 Ответить
именно так и было... мацковскую разработку космического батута спиз..ил...
показать весь комментарий
15.06.2020 18:31 Ответить
А кто ему доктор Путболит?
Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж" - Цензор.НЕТ 8698
показать весь комментарий
15.06.2020 18:00 Ответить
в штатах за шпионаж дают 50 лет в одиночной камере
показать весь комментарий
15.06.2020 18:03 Ответить
Тут дают за шпионаж, а не выковыривают "дела" из задницы *****.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:06 Ответить
то в Штатах а то в гуманной рашистской империи - там дают срок так, для ожидания обмена на всякую падаль из раши
показать весь комментарий
15.06.2020 18:08 Ответить
и почему идиоты всегда знают кто виноват, а кто нет?
показать весь комментарий
15.06.2020 18:17 Ответить
Так и кто по вашему виноват?
показать весь комментарий
15.06.2020 19:35 Ответить
В 1937-1938 гг. были арестованы и расстреляны десятки тысяч английских, японских и американских шпионов.
Вы верите, что вышеупомянутые страны десятками тысяч направляли своих шпионов в СССР?
показать весь комментарий
15.06.2020 18:25 Ответить
Рашистские примеры для нашего НЕлоха , если попадется в тюрьму Америки БЕбушка
показать весь комментарий
15.06.2020 18:05 Ответить
наверное будут американцы куму в Украине кое что зажимать по конкретному..да и не только куму ,
показать весь комментарий
15.06.2020 18:15 Ответить
су ки кремлевские... это в благодарность за до сих пор нормально не оплаченный Ленд-Лиз? без которого совку был бы конец если не в конце 41 то 42 уж точно... Ленд-Лиз очень большая ошибка америки... так, по глупости или на страхе Америка законсервировала для народов совка и Европы мацковскую оккупация... вместо свободы и цивилизации приблизительно с 45 года - года сотворения гуманного и непобедимого оружия Штатами.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:16 Ответить
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив (с)
показать весь комментарий
15.06.2020 18:20 Ответить
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой.И уж вспомнить неприлично,чем предстал театр МХАТ...(с)
показать весь комментарий
15.06.2020 18:42 Ответить
Цикаво излагаете хлопцы, Высоцкого нашей молодости!
показать весь комментарий
15.06.2020 22:36 Ответить
Скажите, а что он делал в Рашке?
Может, он, просто идиот конченый?
У него - паспорт США - иди по всему миру гуляй, по цивилизованным странам...
Нет, он попёрся на машине времени в 1937 год к Ежову в лапы.
Ему что, не рассказывали, что у москалей есть одна традиция - они любят искать американских шпионов - что в 1937, что сейчас...
показать весь комментарий
15.06.2020 18:23 Ответить
Максимум чере пів року обміняють на торговця зброєю віктора бута,якого американський суд засудив до 25 років.Причому,засудив за діло,а не як кацапи. Для цього все це і затівалось.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:36 Ответить
Еще один отличный повод придушить рашку санкциями.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:41 Ответить
Ну не ходите же дети в Африку гулять, могли бы ещё "состряпать" статью за терроризм.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:43 Ответить
За чим там у них шпигувати? З космосу кожен срач видно, а всю цінну інфу давно витягує Кібер Альянс .
показать весь комментарий
15.06.2020 18:45 Ответить
плейшнер американський
показать весь комментарий
15.06.2020 19:07 Ответить
Обменный фонд. Недолго американцу томиться в паРашных застенках.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:37 Ответить
Нехер шастать в мордор. Мир огромен ,чего лезть в дырку самой огромной и вонючей задницы?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:33 Ответить
Заложник на весь "who-yellow(ский)" срок.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:33 Ответить
Хай Трамп введе нові санкції і перестане надавати візи росіянам в США на віки вічні.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:07 Ответить
США за этого американца Московию теперь ****** & высушат.
Сколько московитских утырков теперь задержат - никому точно не известно.
Известно, что путин будет опять скулить о русофобии.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:16 Ответить
В эпоху интернета "доказательства" записанные на флешке свидетельствуют о тупой подставе изначально.
показать весь комментарий
16.06.2020 01:23 Ответить
Рашковані за одного битого сім небитих дають.
показать весь комментарий
16.06.2020 03:22 Ответить
Послушайте, очень занимательно.
Там Гарри Табах в частности рассказывает о Уилане.
https://youtu.be/XXn6YUqh4lE История Нас не Учит! Как Мирные Погромы Заменили Смертельный Вирус? Гари Юрий Табах и Юрий Дашевский
показать весь комментарий
16.06.2020 10:38 Ответить
Цена обмена назначена.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:09 Ответить
Лот достаточно ценный или не очень, будут решать американцы.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:10 Ответить
 
 