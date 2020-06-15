Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж"
Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Согласно приговору, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Прокурор ранее просил приговорить Уилана к 18 годам колонии.
Вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.
Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу.
Сам осужденный назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать. Перед оглашением приговора он вновь заявил о своей невиновности: "Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие".
Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.
При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.
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Одно радует, они теряют навыки реальной контрразведки.
Попутного ветра им в дупу.
Но эпизод с флешкой выглядит настолько тупо, что даже не знаю. И сказал бы что прост оподбросили, но "При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел." Т.Е. защита признаёт, что флешка - этого чувака. Иначе говорили бы "нихрена не знаем, флешка не его, подбросили".
......разве только в рАСИИ....
.....или в ЦРУ сплошные профаны и идиоты?...
.....сколько уже в Крыму и в РФ наловили "украински шпионов и террористов" -ну просто жуть.....
может просто тупо нужно как-то "запаковать" данные в ролик и на Г-мэйл перекинуть, правда подписав: Я и мой русский друг Вася бухаем и блюем с лодки на Сибири, а люблю Расию
да, он бы переслал нормально, но....
хотя я ясен пень не верю что производителям "Паладина" нужна инфа как в "Ноне" заряжают пьяные ватники снаряды
тупо навесили как всегда, они даже из спортсмена могут сделать ДжеймсБонда, и побоку что спортсмен приехал в шахматы поиграть
коммуняк выловили, откормили, побрили, одели и передали как подарок от дядюшки Йоси.
и вот как смотреть на совок/Рашку?
коммунизм это просто против нац.-соц. - как пресловутый Голиаф против отрывателя крыльев бабочек.
ну х.з., аллегории люблю, но оно где-то так и есть.
а подлость.... даже странно что это все творили не православные
Совок - давай до свидания(ака - ) за дидов накати
я же те приказал - иди бухай за жукова, раз-два.
иди уже, не тошни.
....а куда ехал, не знал?.....
....насмотрелся Россия24 - сейчас сиди или , в лучшем случае , жди обмена на палёного фсбшника.....
Вы верите, что вышеупомянутые страны десятками тысяч направляли своих шпионов в СССР?
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив (с)
Может, он, просто идиот конченый?
У него - паспорт США - иди по всему миру гуляй, по цивилизованным странам...
Нет, он попёрся на машине времени в 1937 год к Ежову в лапы.
Ему что, не рассказывали, что у москалей есть одна традиция - они любят искать американских шпионов - что в 1937, что сейчас...
Сколько московитских утырков теперь задержат - никому точно не известно.
Известно, что путин будет опять скулить о русофобии.
Там Гарри Табах в частности рассказывает о Уилане.
https://youtu.be/XXn6YUqh4lE История Нас не Учит! Как Мирные Погромы Заменили Смертельный Вирус? Гари Юрий Табах и Юрий Дашевский