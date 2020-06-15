Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж"

Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно приговору, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Прокурор ранее просил приговорить Уилана к 18 годам колонии.

Вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу.

Сам осужденный назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать. Перед оглашением приговора он вновь заявил о своей невиновности: "Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие".

Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

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