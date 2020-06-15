Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО
Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без оккупированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Если навести курсор на Крым, он отмечен цветом, которым обозначена Россия.
Реакции украинской стороны на такое отображение карты пока нет - Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины во Испании также пока не комментировали появление в издании карты с "российским" Крымом.
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+8 Mora Zfayfer
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https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
6000 боеспособных было - давай, бросай их туда на 20к. головорезов.
А потом - иди под суд, ибо такое могли вытворить еще немцы, и победить, а ты бы что сделал?
Давай - бросили бы все ВСУ туда и ты бы отвечал щас за потери 15 бригад и поражение, и утерю минимум 6-7 областей, вкл. Одесскую
диван то не жмет то?
Турчинов не дал команду ВСУ атаковать "зелёных человечков", т.к. посчитал, что силы не равны. В Украине было тогда 5 тыс. военных, способных выдвинуться (их даже боеспособными назвать трудно было - армия была лишь на бумаге).
Российских войск было 25-30 тыс. (почти все сходятся на данной численности).
А какое бы приняли решение вы, если бы оказались на месте Турчинова?
Інше питання (на совісті Косатої Бл..ді і члена її партії в.о.Президента Турчинова)-відмова відкриття вогню в Криму..Що заохотило російську агресію на Донбасі.
ПО..уй що по "цивільним" -"ряженким кізякам"..
На..уя тоді Армія ,як не для захисту території ?
а голландцы ну совсем не ЛГБТ, кАнечно.)) в Амстердаме их больший процент, чем в Барселоне, процентов тридцать, если не больше...
Третьего места зараженных в мире
та вибачився.
ніц політичного - тільки бізнес(рашковаті т.з. "ЗМІ" вже прогнали ватникам сюжет), та виправив "помилку".
хоча 50к. це тупо знущання, а ось - 500, це є - я-я, або як у даному випудку..... не володію іспанською, тому хай буде - бравісімо, ішь, іньяда(ну ти поняв)
уже не вернеш. там вата.
Вот тут видно как сотни тысяч жителей Крыма, зарегистрировали свои участки в российском реестре недвижимости. Поставили свои автографы подтверждающие право собственности на землю в соответствии с кадастровой картой россии. И как теперь с ними быть?
Вот уже второй день Дижон трясёт от разборок чеченцев и североафриканцев. Кровавые события похожи на сюжет криминального боевика, так что дочитайте до конца. И обязательно посмотрите видео со звуком.
Маирбек Ватчагаев, опираясь на французские СМИ, рассказал (https://t.me/mairbekv) о нападении группы североафриканцев на арабскую кальянную в центре Дижона. Вроде бы полиция приехала вовремя и инцидент урегулировала, но 11 человек все-таки пришлось забрать в больницу. Чеченцы обозначили свои интересы и сказали жандармам, что нохчи своих в обиду не дают. И разошлись.
Изначальной причиной конфликта, стало избиение чеченского юноши чернокожими наркодилерами. В ночь между 20 и 21 июня состоялась встреча между вайнахами и представителем местной наркомафии, которые должны были обсудить конфликт. Однако встречу сорвали неизвестные люди, открыв огонь по участникам встречи.
В Дижон подтягиваются дополнительные силы французского спецназа (CRS).
А нужно РАБОТАТЬ. Жопу с кресла поднять послу, если он есть такой, и чесать по всем СМИ, постучаться к каждому. Работать над тем, чтобы все испанцы в современной географии разбирались. Тогда не придётся как сейчас язык в жопе хранить