Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без оккупированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Если навести курсор на Крым, он отмечен цветом, которым обозначена Россия.

Реакции украинской стороны на такое отображение карты пока нет - Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины во Испании также пока не комментировали появление в издании карты с "российским" Крымом.

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