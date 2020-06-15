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Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без оккупированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Если навести курсор на Крым, он отмечен цветом, которым обозначена Россия.

Реакции украинской стороны на такое отображение карты пока нет - Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины во Испании также пока не комментировали появление в издании карты с "российским" Крымом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа КПВВ на границе с оккупированным Крымом возобновлена, - МВД

Испанский телеканал RTVE опубликовал карту распространения COVID-19 с российским Крымом 01

Автор: 

Крым (26377) россия (95502) карта (182)


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Топ комментарии
+8
твари дрожащие )) на колени! и побольше камней вам с неба.

Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8146
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15.06.2020 17:13
+7
а кто его смог бы защитить от первой армии в Европе. Добробаты с Правым сектором? Каждое новоявленное чучело задает один и тот же вопрос дураков
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15.06.2020 17:01
+6
Как там дела в Каталонии ?
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15.06.2020 16:59
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Cabras tontas españolas !!!
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15.06.2020 16:56 Ответить
а кто его смог бы защитить от первой армии в Европе. Добробаты с Правым сектором? Каждое новоявленное чучело задает один и тот же вопрос дураков
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15.06.2020 17:01 Ответить
ты лучше о безопасности своего очка думай. Кацапы тут такие херои. А на расеи как не чеченец так росхвардеец по рылу и на бутылку
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15.06.2020 17:39 Ответить
а как финны надавали по сусалам красной армии ?
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15.06.2020 17:31 Ответить
у финнов в тылу не было руцькой пятой колонны. Она вся сидела в Мацкве. И сравнивать Маннергейма с любым украинским президентом просто глупость
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15.06.2020 17:35 Ответить
защитить нет, а начать драться..да...ведь и кадыров свое право на бутылка завоевал......
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15.06.2020 17:45 Ответить
Драться кому? И как? Министр обороны Украины и глава СБУ времен Януковича граждане РФ. Московська зозуля Тимошенко на заседании СНБО выступила против использования ВСУ в Крыму А может ты забыл, как действовали кацапы в Крыму. Без опознавательных знаков и за спинами женщин и детей
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15.06.2020 17:53 Ответить
см. с 6-й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
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15.06.2020 18:07 Ответить
и как это противоречит моему кому?
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15.06.2020 18:15 Ответить
мы могли и должны были сопротивляться.....
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15.06.2020 18:16 Ответить
Единицы героев погоды не делают. Это только в сказках один в поле воин. Сейчас он Герой Украины, а стрелял бы его "зеленые" уже прямо сейчас арестовали
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15.06.2020 18:52 Ответить
в том -то и дело..что делают! и ДАП тому подтверждение... дух нации, пропаганда победы и уверенности - залог успеха..а убрать "хоробри серця", похерить парады - путь пораженчества...
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15.06.2020 19:27 Ответить
сирОжа, кацапсина убогая, зачем ты жрешь дерьмо?
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15.06.2020 17:10 Ответить
ты еврей?
6000 боеспособных было - давай, бросай их туда на 20к. головорезов.
А потом - иди под суд, ибо такое могли вытворить еще немцы, и победить, а ты бы что сделал?
Давай - бросили бы все ВСУ туда и ты бы отвечал щас за потери 15 бригад и поражение, и утерю минимум 6-7 областей, вкл. Одесскую
диван то не жмет то?
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15.06.2020 17:42 Ответить
Ты сам и сдал, сидя на диване.даже сейчас никто не мешает тебе подписать контракт. Или не для того квиточку мама росла?
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15.06.2020 17:56 Ответить
Итак, эту тему уже неоднократно обсуждали.
Турчинов не дал команду ВСУ атаковать "зелёных человечков", т.к. посчитал, что силы не равны. В Украине было тогда 5 тыс. военных, способных выдвинуться (их даже боеспособными назвать трудно было - армия была лишь на бумаге).
Российских войск было 25-30 тыс. (почти все сходятся на данной численности).
А какое бы приняли решение вы, если бы оказались на месте Турчинова?
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15.06.2020 18:15 Ответить
Крим все одно би втратили..
Інше питання (на совісті Косатої Бл..ді і члена її партії в.о.Президента Турчинова)-відмова відкриття вогню в Криму..Що заохотило російську агресію на Донбасі.
ПО..уй що по "цивільним" -"ряженким кізякам"..


На..уя тоді Армія ,як не для захисту території ?
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15.06.2020 18:25 Ответить
Как там дела в Каталонии ?
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15.06.2020 16:59 Ответить
Тимчасове затишшя...
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15.06.2020 17:01 Ответить
А в Стране Басков (ЭТА) , в Арагоне и в Андалусии ?)))
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15.06.2020 17:01 Ответить
у путлера на все "фестивали" бабок не хватает. Сейчас все брошено на разгон ситуации в Штатах.
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15.06.2020 17:03 Ответить
испанцы это лгбт .я уважаю в ЕС ---- немцев ,поляков , чехов.словаков .голландцев..надо с ними дружить
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15.06.2020 17:00 Ответить
испанцы это лгбт .я уважаю в ЕС ---- ...голландцев )))



а голландцы ну совсем не ЛГБТ, кАнечно.)) в Амстердаме их больший процент, чем в Барселоне, процентов тридцать, если не больше...
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15.06.2020 17:12 Ответить
воно дурнувате.
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15.06.2020 18:09 Ответить
отчасти они правы т.к. вирус в Крым пришел из мордора и держится там благодаря мордору. если рассматривать ситуацию с точки зрения эпидемии, то да - Крым засрал народ-богоносец
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15.06.2020 17:05 Ответить
твари дрожащие )) на колени! и побольше камней вам с неба.

Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8146
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15.06.2020 17:13 Ответить
ну, за сбычу мечт!
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15.06.2020 17:43 Ответить
В данном случае правильно кацапы на 3 месте в мире это значит что шанс пустить в Европу минимален,на ленте ру сегодня сообщали мол Европа с 1 июля врядли пустит кацапов из за
Третьего места зараженных в мире
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15.06.2020 17:12 Ответить
кто бы изобразил карту с отошедшей от испании каталонией в пользу алжира ? потом бы вместе поцокивали языками о досадной ошибке.
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15.06.2020 17:29 Ответить
Ну, пока что рано всю Украину в этот цвет перекрашивать, годик надо перетерпеть, пока выборы в Лугандоне не будут проведены...
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15.06.2020 17:21 Ответить
Надо опубликовать карту Испании без Каталонии.
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15.06.2020 17:41 Ответить
Росіяни на всіх ресурсах лірлять Крим російським, а інші країни з цих ресурсів беруть неправдиву інформацію! Всі ресурси де вказано що Крим російський треба блокувати на вічно! Це рекомендація для США і Європи
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15.06.2020 17:47 Ответить
не так - взяв "випадково" шо Крим - Рашка, отримав 50к. євро, а потім здєлав ось так:
та вибачився.
ніц політичного - тільки бізнес(рашковаті т.з. "ЗМІ" вже прогнали ватникам сюжет), та виправив "помилку".
хоча 50к. це тупо знущання, а ось - 500, це є - я-я, або як у даному випудку..... не володію іспанською, тому хай буде - бравісімо, ішь, іньяда(ну ти поняв)
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15.06.2020 17:55 Ответить
***, мени пох на крысм и дамбабве. надо строять 10 метрову стину. як ГДР ФРГ крапка

уже не вернеш. там вата.
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15.06.2020 18:10 Ответить
https://pkk5.ru

Вот тут видно как сотни тысяч жителей Крыма, зарегистрировали свои участки в российском реестре недвижимости. Поставили свои автографы подтверждающие право собственности на землю в соответствии с кадастровой картой россии. И как теперь с ними быть?
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15.06.2020 18:26 Ответить
им в ответ прислать карту с независимой Каталоньей.
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15.06.2020 18:44 Ответить
Так опубликуйте карту, где Каталония с Барселоной в составе Франции. Делов то)
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15.06.2020 19:52 Ответить
Басков тоже отдельно рисовать, делов то))) на у власти яйца малюсенькие))
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15.06.2020 19:57 Ответить
🔺️ (https://telegra.ph/file/37ca4e2d401a574efc54b.mp4)Кровавое противостояние вайнахов и североафриканцев во Франции.
Вот уже второй день Дижон трясёт от разборок чеченцев и североафриканцев. Кровавые события похожи на сюжет криминального боевика, так что дочитайте до конца. И обязательно посмотрите видео со звуком.
Маирбек Ватчагаев, опираясь на французские СМИ, рассказал (https://t.me/mairbekv) о нападении группы североафриканцев на арабскую кальянную в центре Дижона. Вроде бы полиция приехала вовремя и инцидент урегулировала, но 11 человек все-таки пришлось забрать в больницу. Чеченцы обозначили свои интересы и сказали жандармам, что нохчи своих в обиду не дают. И разошлись.
Изначальной причиной конфликта, стало избиение чеченского юноши чернокожими наркодилерами. В ночь между 20 и 21 июня состоялась встреча между вайнахами и представителем местной наркомафии, которые должны были обсудить конфликт. Однако встречу сорвали неизвестные люди, открыв огонь по участникам встречи.
В Дижон подтягиваются дополнительные силы французского спецназа (CRS).
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15.06.2020 20:52 Ответить
Посольство на пляже пузо греет, некогда реагировать.
А нужно РАБОТАТЬ. Жопу с кресла поднять послу, если он есть такой, и чесать по всем СМИ, постучаться к каждому. Работать над тем, чтобы все испанцы в современной географии разбирались. Тогда не придётся как сейчас язык в жопе хранить
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16.06.2020 15:17 Ответить
 
 