Іспанський телеканал "RTVE" опублікував карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО

Іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку з поширення коронавірусної інфекції у світі, на якій карта України відображена без окупованого Криму, а півострів позначено частиною Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Якщо навести курсор на Крим, він позначений кольором, яким позначена Росія.

Реакції української сторони на таке зображення карти поки немає - Міністерство закордонних справ України і посольство України в Іспанії також поки не коментували появу у виданні карти з "російським" Кримом.

Дивіться також: Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО