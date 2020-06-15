УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини
7 352 43

Іспанський телеканал "RTVE" опублікував карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО

Іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку з поширення коронавірусної інфекції у світі, на якій карта України відображена без окупованого Криму, а півострів позначено частиною Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Якщо навести курсор на Крим, він позначений кольором, яким позначена Росія.

Реакції української сторони на таке зображення карти поки немає - Міністерство закордонних справ України і посольство України в Іспанії також поки не коментували появу у виданні карти з "російським" Кримом.

Дивіться також: Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО

Іспанський телеканал RTVE опублікував карту поширення COVID-19 із російським Кримом 01

Автор: 

Крим (14139) росія (65129) карта (358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
твари дрожащие )) на колени! и побольше камней вам с неба.

Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8146
показати весь коментар
15.06.2020 17:13
+7
а кто его смог бы защитить от первой армии в Европе. Добробаты с Правым сектором? Каждое новоявленное чучело задает один и тот же вопрос дураков
показати весь коментар
15.06.2020 17:01
+6
Как там дела в Каталонии ?
показати весь коментар
15.06.2020 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cabras tontas españolas !!!
показати весь коментар
15.06.2020 16:56 Відповісти
а кто его смог бы защитить от первой армии в Европе. Добробаты с Правым сектором? Каждое новоявленное чучело задает один и тот же вопрос дураков
показати весь коментар
15.06.2020 17:01 Відповісти
ты лучше о безопасности своего очка думай. Кацапы тут такие херои. А на расеи как не чеченец так росхвардеец по рылу и на бутылку
показати весь коментар
15.06.2020 17:39 Відповісти
а как финны надавали по сусалам красной армии ?
показати весь коментар
15.06.2020 17:31 Відповісти
у финнов в тылу не было руцькой пятой колонны. Она вся сидела в Мацкве. И сравнивать Маннергейма с любым украинским президентом просто глупость
показати весь коментар
15.06.2020 17:35 Відповісти
защитить нет, а начать драться..да...ведь и кадыров свое право на бутылка завоевал......
показати весь коментар
15.06.2020 17:45 Відповісти
Драться кому? И как? Министр обороны Украины и глава СБУ времен Януковича граждане РФ. Московська зозуля Тимошенко на заседании СНБО выступила против использования ВСУ в Крыму А может ты забыл, как действовали кацапы в Крыму. Без опознавательных знаков и за спинами женщин и детей
показати весь коментар
15.06.2020 17:53 Відповісти
см. с 6-й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=NcHe8f4I1kk
показати весь коментар
15.06.2020 18:07 Відповісти
и как это противоречит моему кому?
показати весь коментар
15.06.2020 18:15 Відповісти
мы могли и должны были сопротивляться.....
показати весь коментар
15.06.2020 18:16 Відповісти
Единицы героев погоды не делают. Это только в сказках один в поле воин. Сейчас он Герой Украины, а стрелял бы его "зеленые" уже прямо сейчас арестовали
показати весь коментар
15.06.2020 18:52 Відповісти
в том -то и дело..что делают! и ДАП тому подтверждение... дух нации, пропаганда победы и уверенности - залог успеха..а убрать "хоробри серця", похерить парады - путь пораженчества...
показати весь коментар
15.06.2020 19:27 Відповісти
сирОжа, кацапсина убогая, зачем ты жрешь дерьмо?
показати весь коментар
15.06.2020 17:10 Відповісти
ты еврей?
6000 боеспособных было - давай, бросай их туда на 20к. головорезов.
А потом - иди под суд, ибо такое могли вытворить еще немцы, и победить, а ты бы что сделал?
Давай - бросили бы все ВСУ туда и ты бы отвечал щас за потери 15 бригад и поражение, и утерю минимум 6-7 областей, вкл. Одесскую
диван то не жмет то?
показати весь коментар
15.06.2020 17:42 Відповісти
Ты сам и сдал, сидя на диване.даже сейчас никто не мешает тебе подписать контракт. Или не для того квиточку мама росла?
показати весь коментар
15.06.2020 17:56 Відповісти
Итак, эту тему уже неоднократно обсуждали.
Турчинов не дал команду ВСУ атаковать "зелёных человечков", т.к. посчитал, что силы не равны. В Украине было тогда 5 тыс. военных, способных выдвинуться (их даже боеспособными назвать трудно было - армия была лишь на бумаге).
Российских войск было 25-30 тыс. (почти все сходятся на данной численности).
А какое бы приняли решение вы, если бы оказались на месте Турчинова?
показати весь коментар
15.06.2020 18:15 Відповісти
Крим все одно би втратили..
Інше питання (на совісті Косатої Бл..ді і члена її партії в.о.Президента Турчинова)-відмова відкриття вогню в Криму..Що заохотило російську агресію на Донбасі.
ПО..уй що по "цивільним" -"ряженким кізякам"..


На..уя тоді Армія ,як не для захисту території ?
показати весь коментар
15.06.2020 18:25 Відповісти
Как там дела в Каталонии ?
показати весь коментар
15.06.2020 16:59 Відповісти
Тимчасове затишшя...
показати весь коментар
15.06.2020 17:01 Відповісти
А в Стране Басков (ЭТА) , в Арагоне и в Андалусии ?)))
показати весь коментар
15.06.2020 17:01 Відповісти
у путлера на все "фестивали" бабок не хватает. Сейчас все брошено на разгон ситуации в Штатах.
показати весь коментар
15.06.2020 17:03 Відповісти
испанцы это лгбт .я уважаю в ЕС ---- немцев ,поляков , чехов.словаков .голландцев..надо с ними дружить
показати весь коментар
15.06.2020 17:00 Відповісти
испанцы это лгбт .я уважаю в ЕС ---- ...голландцев )))



а голландцы ну совсем не ЛГБТ, кАнечно.)) в Амстердаме их больший процент, чем в Барселоне, процентов тридцать, если не больше...
показати весь коментар
15.06.2020 17:12 Відповісти
воно дурнувате.
показати весь коментар
15.06.2020 18:09 Відповісти
отчасти они правы т.к. вирус в Крым пришел из мордора и держится там благодаря мордору. если рассматривать ситуацию с точки зрения эпидемии, то да - Крым засрал народ-богоносец
показати весь коментар
15.06.2020 17:05 Відповісти
твари дрожащие )) на колени! и побольше камней вам с неба.

Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8146
показати весь коментар
15.06.2020 17:13 Відповісти
ну, за сбычу мечт!
показати весь коментар
15.06.2020 17:43 Відповісти
В данном случае правильно кацапы на 3 месте в мире это значит что шанс пустить в Европу минимален,на ленте ру сегодня сообщали мол Европа с 1 июля врядли пустит кацапов из за
Третьего места зараженных в мире
показати весь коментар
15.06.2020 17:12 Відповісти
кто бы изобразил карту с отошедшей от испании каталонией в пользу алжира ? потом бы вместе поцокивали языками о досадной ошибке.
показати весь коментар
15.06.2020 17:29 Відповісти
Ну, пока что рано всю Украину в этот цвет перекрашивать, годик надо перетерпеть, пока выборы в Лугандоне не будут проведены...
показати весь коментар
15.06.2020 17:21 Відповісти
Надо опубликовать карту Испании без Каталонии.
показати весь коментар
15.06.2020 17:41 Відповісти
Росіяни на всіх ресурсах лірлять Крим російським, а інші країни з цих ресурсів беруть неправдиву інформацію! Всі ресурси де вказано що Крим російський треба блокувати на вічно! Це рекомендація для США і Європи
показати весь коментар
15.06.2020 17:47 Відповісти
не так - взяв "випадково" шо Крим - Рашка, отримав 50к. євро, а потім здєлав ось так:
та вибачився.
ніц політичного - тільки бізнес(рашковаті т.з. "ЗМІ" вже прогнали ватникам сюжет), та виправив "помилку".
хоча 50к. це тупо знущання, а ось - 500, це є - я-я, або як у даному випудку..... не володію іспанською, тому хай буде - бравісімо, ішь, іньяда(ну ти поняв)
показати весь коментар
15.06.2020 17:55 Відповісти
***, мени пох на крысм и дамбабве. надо строять 10 метрову стину. як ГДР ФРГ крапка

уже не вернеш. там вата.
показати весь коментар
15.06.2020 18:10 Відповісти
https://pkk5.ru

Вот тут видно как сотни тысяч жителей Крыма, зарегистрировали свои участки в российском реестре недвижимости. Поставили свои автографы подтверждающие право собственности на землю в соответствии с кадастровой картой россии. И как теперь с ними быть?
показати весь коментар
15.06.2020 18:26 Відповісти
им в ответ прислать карту с независимой Каталоньей.
показати весь коментар
15.06.2020 18:44 Відповісти
Так опубликуйте карту, где Каталония с Барселоной в составе Франции. Делов то)
показати весь коментар
15.06.2020 19:52 Відповісти
Басков тоже отдельно рисовать, делов то))) на у власти яйца малюсенькие))
показати весь коментар
15.06.2020 19:57 Відповісти
🔺️ (https://telegra.ph/file/37ca4e2d401a574efc54b.mp4)Кровавое противостояние вайнахов и североафриканцев во Франции.
Вот уже второй день Дижон трясёт от разборок чеченцев и североафриканцев. Кровавые события похожи на сюжет криминального боевика, так что дочитайте до конца. И обязательно посмотрите видео со звуком.
Маирбек Ватчагаев, опираясь на французские СМИ, рассказал (https://t.me/mairbekv) о нападении группы североафриканцев на арабскую кальянную в центре Дижона. Вроде бы полиция приехала вовремя и инцидент урегулировала, но 11 человек все-таки пришлось забрать в больницу. Чеченцы обозначили свои интересы и сказали жандармам, что нохчи своих в обиду не дают. И разошлись.
Изначальной причиной конфликта, стало избиение чеченского юноши чернокожими наркодилерами. В ночь между 20 и 21 июня состоялась встреча между вайнахами и представителем местной наркомафии, которые должны были обсудить конфликт. Однако встречу сорвали неизвестные люди, открыв огонь по участникам встречи.
В Дижон подтягиваются дополнительные силы французского спецназа (CRS).
показати весь коментар
15.06.2020 20:52 Відповісти
Посольство на пляже пузо греет, некогда реагировать.
А нужно РАБОТАТЬ. Жопу с кресла поднять послу, если он есть такой, и чесать по всем СМИ, постучаться к каждому. Работать над тем, чтобы все испанцы в современной географии разбирались. Тогда не придётся как сейчас язык в жопе хранить
показати весь коментар
16.06.2020 15:17 Відповісти
 
 