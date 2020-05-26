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Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО

Популярна французька газета Le Monde опублікувала інтерактивну карту поширення COVID-19, віддавши анексований Крим Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ЗМІ.

Видання розмістило відповідну карту в розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. Під час наведення курсора на Крим активується і карта Російської Федерації.

Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із російським Кримом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму

Автор: 

Крим (14147) Франція (3061) карта (358)


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Топ коментарі
+19
Водитель этой маршрутки говорит, что Тищенко с каким-то мужиком проехал всего одну остановку и не заплатил за проезд.
Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 9532

И тут деньги не донес, одним словом Недоносок....

***
П'ять років, коли не було соромно за свою країну

Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 258
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26.05.2020 14:00
+17
А что еще было ждать от лягушатников и немцев.Лучшие наши друзья это волонтеры и армия..
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26.05.2020 13:58
+7
Ну если мудраму нариду "какая разница", чего от жабоедов требовать ?
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26.05.2020 14:18
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А что еще было ждать от лягушатников и немцев.Лучшие наши друзья это волонтеры и армия..
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26.05.2020 13:58 Відповісти
золоті слова.
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26.05.2020 14:09 Відповісти
Ну если мудраму нариду "какая разница", чего от жабоедов требовать ?
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26.05.2020 14:18 Відповісти
Водитель этой маршрутки говорит, что Тищенко с каким-то мужиком проехал всего одну остановку и не заплатил за проезд.
Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 9532

И тут деньги не донес, одним словом Недоносок....

***
П'ять років, коли не було соромно за свою країну

Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 258
показати весь коментар
26.05.2020 14:00 Відповісти
порохоботик тупорыленький, на что 200 грн потратил за порохомарш на днях?
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26.05.2020 14:27 Відповісти
Так хфранцузіки географію не вчать, тупі як сібірський валенок!! а якщо наші дупою не вирушать, не говорять що Крим окупован парашею, то чого чекати ще від іноземців...
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26.05.2020 14:06 Відповісти
немцьі тоже на то место, где Киев, матрешек лепят в детских книжках с географическим наклоном.
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26.05.2020 14:11 Відповісти
Уроды!
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26.05.2020 14:13 Відповісти
Furzen чи ні? Ось головне питання доброго бюргера в громадському транспорті. А в нас?
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26.05.2020 14:30 Відповісти
кого звинувачувати?.покажіть країну .яка домовляється з терористами ,які захопили територію.мало того.ще й купка терористів ЦІЛІЙ країні умови ставлять
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27.05.2020 04:35 Відповісти
А у посла Шамшура язык в жопе? Или так уж много центральных газет во Франции? Так пусть поднимет эту с удобного кресла и - галопом скакать по всем СМИ. Пусть у Мельника учится, если сам не понимает, что нужно делать.
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27.05.2020 12:24 Відповісти
 
 