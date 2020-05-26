Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО

Популярна французька газета Le Monde опублікувала інтерактивну карту поширення COVID-19, віддавши анексований Крим Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ЗМІ.

Видання розмістило відповідну карту в розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. Під час наведення курсора на Крим активується і карта Російської Федерації.

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