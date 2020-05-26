Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО
Популярна французька газета Le Monde опублікувала інтерактивну карту поширення COVID-19, віддавши анексований Крим Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ЗМІ.
Видання розмістило відповідну карту в розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. Під час наведення курсора на Крим активується і карта Російської Федерації.
Топ коментарі
+19 вау
показати весь коментар26.05.2020 14:00
+17 Павел Орехов
показати весь коментар26.05.2020 13:58
+7 Куйлапуценг Владимирович Недор
показати весь коментар26.05.2020 14:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И тут деньги не донес, одним словом Недоносок....
***
П'ять років, коли не було соромно за свою країну