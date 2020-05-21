Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1 + 1" через показ в ефірі карти України без окупованого Росією Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 21 травня у відповідь на звернення Служби безпеки України.

"У своєму листі Служба безпеки України звернулася до регуляторного органу щодо факту показу телеканалом карти України без окупованого Криму. Моніторингом Національної ради 13 квітня зафіксовано розміщення у випуску новин "ТСН", у сюжеті "Обвал цін" (о 20:25), мапи України без окупованої Автономної Республіки Крим із посиланням на карту нашої країни, оприлюднену на інтернет-сторінці міжнародної організації "Nord Pool Spot". Це – енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в Нацраді, канал порушив два пункти частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якими телерадіоорганізації зобов'язали дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об'єктивну інформацію.

Перевірку планують провести після завершення карантину.