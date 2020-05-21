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Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму

Нацрада перевірить

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1 + 1" через показ в ефірі карти України без окупованого Росією Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 21 травня у відповідь на звернення Служби безпеки України.

"У своєму листі Служба безпеки України звернулася до регуляторного органу щодо факту показу телеканалом карти України без окупованого Криму. Моніторингом Національної ради 13 квітня зафіксовано розміщення у випуску новин "ТСН", у сюжеті "Обвал цін" (о 20:25), мапи України без окупованої Автономної Республіки Крим із посиланням на карту нашої країни, оприлюднену на інтернет-сторінці міжнародної організації "Nord Pool Spot". Це – енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Відмова Нацради з ТРМ перевіряти "1+1" за фейк про лабораторії США в Україні перетворює її на політично ангажований регуляторний орган, - Костинський

Як зазначили в Нацраді, канал порушив два пункти частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якими телерадіоорганізації зобов'язали дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об'єктивну інформацію.

Перевірку планують провести після завершення карантину.

Автор: 

Крим (14127) Нацрада ТРМ (458) 1+1 (171) карта (357)


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Топ коментарі
+29
г+г готовит почву для очередных вбросов, нечему удивляться
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21.05.2020 13:13
+26
в Україні за госізмєну скоро прємію видаватимуть
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21.05.2020 13:19
+23
Закройте нах бенину помойку
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21.05.2020 13:17
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Правила форума Рада форумчан
г+г готовит почву для очередных вбросов, нечему удивляться
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21.05.2020 13:13 Відповісти
г+г совместно с 95 кварталом, который работает на том же г+г, проверит само себя, это удивительно.
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21.05.2020 13:29 Відповісти
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейка - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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21.05.2020 13:16 Відповісти
в Україні за госізмєну скоро прємію видаватимуть
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21.05.2020 13:19 Відповісти
З початку г+г промило мізки лекторату щоб той обрав клоуна, тепер натякає, що про Крим треба забути... Все послідовно.
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21.05.2020 14:25 Відповісти
Закройте нах бенину помойку
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21.05.2020 13:17 Відповісти
3/4 Нацради з питань телебачення і радіомовлення складають колишні співробітники Г+Г ...
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21.05.2020 13:31 Відповісти
3/4 влади "на місцях" -старі,"прьожьонні" кадри ПР-БПП...
але це не заважає їм підлаштуватись під будь-яку владу у майбутньому,а скоріше допомагає
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21.05.2020 13:39 Відповісти
https://censor.net/user/31269
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21.05.2020 13:43 Відповісти
режим Зє!льоной плєсєні привчає до мислі шо Крим НАШ
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21.05.2020 13:17 Відповісти
карта на странице международной организации Nord Pool Spot ))))), а не на 1+1 идиоты!
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21.05.2020 13:19 Відповісти
рація на БРОНЄПОЙЄЗДЄ!!!
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21.05.2020 13:22 Відповісти
"нас_нєправільна_понєлі", "вирвалі_із_кантєкста"
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21.05.2020 13:21 Відповісти
ну вот, г+г признал крым российским
неужели с моникой не согласовали )))))
прошел год ))))
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21.05.2020 13:24 Відповісти
Нацсовет проверит "1+1" / И его сурово накажут -впаривает украинцам кодлан Коломойского. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский /Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1", - Коломойский 03.05.19
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21.05.2020 13:25 Відповісти
порошенко прої..ав вибори тому,що прої..ав передвиборчу компанію тупою тезою "Хто не за порошенко-той за путіна" на Прямому.,котрий все таки мав певний рейтинг і котрий просто не втиг як "5-ий" спі..араситись рекламою....
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21.05.2020 13:36 Відповісти
не верить Авакову и Коломойскому-не верить Зеленскому.
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21.05.2020 13:43 Відповісти
Незнаю, що там прої..в Порошенко, а от українці, через подібні г+г, можуть прої...ти Україну.
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21.05.2020 14:29 Відповісти
"Проверку планируют провести после завершения карантина. Источник: https://censor.net/n3197043"
то бишь в составе малоросии )))))
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21.05.2020 13:25 Відповісти
Подождите порохоботы!
Мы скоро посадим в тюрягу Свинарчуков, а потом и пороха...
Слава Бандере!
Ура!
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21.05.2020 13:27 Відповісти
Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму - Цензор.НЕТ 1172
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21.05.2020 13:33 Відповісти
МІхельсон -бандерівець ?

Чого тільки у Лахті не буває ))))
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21.05.2020 13:34 Відповісти
В дурдомі вихідний?
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21.05.2020 14:30 Відповісти
ось ОП і знайшов "зачіпку " на Гівноканал Бєні..

далі будуть і попередження від Нацради і загроза втрати ліцензії (як у 112 в "Зеонбуді) ..

Г+г не жаль )
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21.05.2020 13:33 Відповісти
гавноканал вкрай оборзел
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21.05.2020 13:39 Відповісти
Че проверять , нах закрыть.
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21.05.2020 13:46 Відповісти
"Какая разніца" (с. зє.)
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21.05.2020 13:53 Відповісти
Закрыть этот сепарский кАНАЛ.
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21.05.2020 14:06 Відповісти
Если бы Г+Г периодически не били по рукам, то они с удовольствием бы показали Украину не только с российским Крымом, а и со столицей в Москве.
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21.05.2020 14:23 Відповісти
"Зеленський знову не прорахував наслідків своєї ініціативи"

Юрій Бутусов
Журналіст, громадський діяч

Чи викличе Генпрокуратура на допит Джо Байдена?

Мовою оригіналу

Посадит ли Порошенко в тюрьму президент Зеленский из-за записей размена должности генпрокурора на кредит США от Байдена?

Главное политическое событие пресс-конференции президента Зеленского - это заявление об открытии уголовного дела по опубликованным разговорам президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Байдена и экс-госсекретаря США Кэрри. Думаю, заявление Зеленского является очередной инициативой, последствия которой президент не просчитывал. Будет резонансно, когда Генпрокуратура вызовет на допрос одного из лидеров демократической партии Байдена! По сути Зеленский подбросил немного хворосту в президентскую избирательную кампанию в США со стороны республиканцев и действующего президента Дональда Трампа.

Будут ли какие-то последствия скандала в США? О давлении на Порошенко в обмен на кредит в миллиард с целью заменить генпрокурора Шокина вице-президент Байден заявлял... открыто. Байден подробно описал эту историю в 2016-м. Но до сих пор республиканцам не удалось доказать, что деятельность компании Буризма в Украине, в набсовете которой числился сын Байдена, и требования отставки генпрокурора Шокина самим Байденом были взаимосвязаны. Если дело против Байдена не будет легализовано в США, и если разговоры с Порошенко не будут признаны взяткой, то состава преступления там нет.

Генпрокуратуре и ДБР придется доказывать, что Порошенко действовал по указке Вашингтона, и что в размене должности генпрокурора на гарантии по кредиту в 1 миллиард долларов есть состав преступления и ущерб национальным интересам.

Готовность Зеленского посадить в тюрьму Порошенко за получение в бюджет Украины американских денег, вызывает вопросы к самому Зеленскому, который ради получения кредита МВФ потребовал от фракции Слуга народа принять любой ценой закон о земле. Тот случай, когда выйти можно на самого себя.

Будет очень интересно, услышать отчет Зеленского по данному делу спустя год. Что-то подсказывает будет типа: «Правоохоронці розбирались, я не в курсі»
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21.05.2020 14:46 Відповісти
А взагалі, хтось дивиться це Г+Г ?
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21.05.2020 15:15 Відповісти
Закрити канал на хрін.
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21.05.2020 17:44 Відповісти
 
 