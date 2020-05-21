Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1 + 1" через показ в ефірі карти України без окупованого Росією Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 21 травня у відповідь на звернення Служби безпеки України.
"У своєму листі Служба безпеки України звернулася до регуляторного органу щодо факту показу телеканалом карти України без окупованого Криму. Моніторингом Національної ради 13 квітня зафіксовано розміщення у випуску новин "ТСН", у сюжеті "Обвал цін" (о 20:25), мапи України без окупованої Автономної Республіки Крим із посиланням на карту нашої країни, оприлюднену на інтернет-сторінці міжнародної організації "Nord Pool Spot". Це – енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Нацраді, канал порушив два пункти частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якими телерадіоорганізації зобов'язали дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об'єктивну інформацію.
Перевірку планують провести після завершення карантину.
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але це не заважає їм підлаштуватись під будь-яку владу у майбутньому,а скоріше допомагає
неужели с моникой не согласовали )))))
прошел год ))))
то бишь в составе малоросии )))))
Мы скоро посадим в тюрягу Свинарчуков, а потом и пороха...
Слава Бандере!
Ура!
Чого тільки у Лахті не буває ))))
далі будуть і попередження від Нацради і загроза втрати ліцензії (як у 112 в "Зеонбуді) ..
Г+г не жаль )
Юрій Бутусов
Журналіст, громадський діяч
Чи викличе Генпрокуратура на допит Джо Байдена?
Мовою оригіналу
Посадит ли Порошенко в тюрьму президент Зеленский из-за записей размена должности генпрокурора на кредит США от Байдена?
Главное политическое событие пресс-конференции президента Зеленского - это заявление об открытии уголовного дела по опубликованным разговорам президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Байдена и экс-госсекретаря США Кэрри. Думаю, заявление Зеленского является очередной инициативой, последствия которой президент не просчитывал. Будет резонансно, когда Генпрокуратура вызовет на допрос одного из лидеров демократической партии Байдена! По сути Зеленский подбросил немного хворосту в президентскую избирательную кампанию в США со стороны республиканцев и действующего президента Дональда Трампа.
Будут ли какие-то последствия скандала в США? О давлении на Порошенко в обмен на кредит в миллиард с целью заменить генпрокурора Шокина вице-президент Байден заявлял... открыто. Байден подробно описал эту историю в 2016-м. Но до сих пор республиканцам не удалось доказать, что деятельность компании Буризма в Украине, в набсовете которой числился сын Байдена, и требования отставки генпрокурора Шокина самим Байденом были взаимосвязаны. Если дело против Байдена не будет легализовано в США, и если разговоры с Порошенко не будут признаны взяткой, то состава преступления там нет.
Генпрокуратуре и ДБР придется доказывать, что Порошенко действовал по указке Вашингтона, и что в размене должности генпрокурора на гарантии по кредиту в 1 миллиард долларов есть состав преступления и ущерб национальным интересам.
Готовность Зеленского посадить в тюрьму Порошенко за получение в бюджет Украины американских денег, вызывает вопросы к самому Зеленскому, который ради получения кредита МВФ потребовал от фракции Слуга народа принять любой ценой закон о земле. Тот случай, когда выйти можно на самого себя.
Будет очень интересно, услышать отчет Зеленского по данному делу спустя год. Что-то подсказывает будет типа: «Правоохоронці розбирались, я не в курсі»