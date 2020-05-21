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Нацсовет проверит "1+1" из-за показа карты Украины без Крыма

Нацсовет проверит

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании 21 мая в ответ на обращение Службы безопасности Украины.

"В своем письме Служба безопасности Украины обратилась к регуляторному органу по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. Мониторингом Национальной Рады 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей "ТСН", в сюжете "Обвал цен" (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацсовете, канал нарушил два пункта части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию.

Проверку планируют провести после завершения карантина.

Читайте также: "1+1" о сюжете про лаборатории США в Украине: "Точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам"

Крым (26365) Нацсовет ТРВ (572) 1+1 (167) карта (182)


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Топ комментарии
+29
г+г готовит почву для очередных вбросов, нечему удивляться
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21.05.2020 13:13
+26
в Україні за госізмєну скоро прємію видаватимуть
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21.05.2020 13:19
+23
Закройте нах бенину помойку
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21.05.2020 13:17
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г+г готовит почву для очередных вбросов, нечему удивляться
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21.05.2020 13:13 Ответить
г+г совместно с 95 кварталом, который работает на том же г+г, проверит само себя, это удивительно.
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21.05.2020 13:29 Ответить
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейка - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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21.05.2020 13:16 Ответить
в Україні за госізмєну скоро прємію видаватимуть
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21.05.2020 13:19 Ответить
З початку г+г промило мізки лекторату щоб той обрав клоуна, тепер натякає, що про Крим треба забути... Все послідовно.
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21.05.2020 14:25 Ответить
Закройте нах бенину помойку
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21.05.2020 13:17 Ответить
3/4 Нацради з питань телебачення і радіомовлення складають колишні співробітники Г+Г ...
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21.05.2020 13:31 Ответить
3/4 влади "на місцях" -старі,"прьожьонні" кадри ПР-БПП...
але це не заважає їм підлаштуватись під будь-яку владу у майбутньому,а скоріше допомагає
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21.05.2020 13:39 Ответить
https://censor.net/user/31269
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21.05.2020 13:43 Ответить
режим Зє!льоной плєсєні привчає до мислі шо Крим НАШ
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21.05.2020 13:17 Ответить
карта на странице международной организации Nord Pool Spot ))))), а не на 1+1 идиоты!
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21.05.2020 13:19 Ответить
рація на БРОНЄПОЙЄЗДЄ!!!
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21.05.2020 13:22 Ответить
"нас_нєправільна_понєлі", "вирвалі_із_кантєкста"
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21.05.2020 13:21 Ответить
ну вот, г+г признал крым российским
неужели с моникой не согласовали )))))
прошел год ))))
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21.05.2020 13:24 Ответить
Нацсовет проверит "1+1" / И его сурово накажут -впаривает украинцам кодлан Коломойского. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский /Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1", - Коломойский 03.05.19
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21.05.2020 13:25 Ответить
порошенко прої..ав вибори тому,що прої..ав передвиборчу компанію тупою тезою "Хто не за порошенко-той за путіна" на Прямому.,котрий все таки мав певний рейтинг і котрий просто не втиг як "5-ий" спі..араситись рекламою....
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21.05.2020 13:36 Ответить
не верить Авакову и Коломойскому-не верить Зеленскому.
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21.05.2020 13:43 Ответить
Незнаю, що там прої..в Порошенко, а от українці, через подібні г+г, можуть прої...ти Україну.
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21.05.2020 14:29 Ответить
"Проверку планируют провести после завершения карантина. Источник: https://censor.net/n3197043"
то бишь в составе малоросии )))))
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21.05.2020 13:25 Ответить
Подождите порохоботы!
Мы скоро посадим в тюрягу Свинарчуков, а потом и пороха...
Слава Бандере!
Ура!
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21.05.2020 13:27 Ответить
Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму - Цензор.НЕТ 1172
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21.05.2020 13:33 Ответить
МІхельсон -бандерівець ?

Чого тільки у Лахті не буває ))))
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21.05.2020 13:34 Ответить
В дурдомі вихідний?
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21.05.2020 14:30 Ответить
ось ОП і знайшов "зачіпку " на Гівноканал Бєні..

далі будуть і попередження від Нацради і загроза втрати ліцензії (як у 112 в "Зеонбуді) ..

Г+г не жаль )
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21.05.2020 13:33 Ответить
гавноканал вкрай оборзел
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21.05.2020 13:39 Ответить
Че проверять , нах закрыть.
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21.05.2020 13:46 Ответить
"Какая разніца" (с. зє.)
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21.05.2020 13:53 Ответить
Закрыть этот сепарский кАНАЛ.
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21.05.2020 14:06 Ответить
Если бы Г+Г периодически не били по рукам, то они с удовольствием бы показали Украину не только с российским Крымом, а и со столицей в Москве.
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21.05.2020 14:23 Ответить
"Зеленський знову не прорахував наслідків своєї ініціативи"

Юрій Бутусов
Журналіст, громадський діяч

Чи викличе Генпрокуратура на допит Джо Байдена?

Мовою оригіналу

Посадит ли Порошенко в тюрьму президент Зеленский из-за записей размена должности генпрокурора на кредит США от Байдена?

Главное политическое событие пресс-конференции президента Зеленского - это заявление об открытии уголовного дела по опубликованным разговорам президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Байдена и экс-госсекретаря США Кэрри. Думаю, заявление Зеленского является очередной инициативой, последствия которой президент не просчитывал. Будет резонансно, когда Генпрокуратура вызовет на допрос одного из лидеров демократической партии Байдена! По сути Зеленский подбросил немного хворосту в президентскую избирательную кампанию в США со стороны республиканцев и действующего президента Дональда Трампа.

Будут ли какие-то последствия скандала в США? О давлении на Порошенко в обмен на кредит в миллиард с целью заменить генпрокурора Шокина вице-президент Байден заявлял... открыто. Байден подробно описал эту историю в 2016-м. Но до сих пор республиканцам не удалось доказать, что деятельность компании Буризма в Украине, в набсовете которой числился сын Байдена, и требования отставки генпрокурора Шокина самим Байденом были взаимосвязаны. Если дело против Байдена не будет легализовано в США, и если разговоры с Порошенко не будут признаны взяткой, то состава преступления там нет.

Генпрокуратуре и ДБР придется доказывать, что Порошенко действовал по указке Вашингтона, и что в размене должности генпрокурора на гарантии по кредиту в 1 миллиард долларов есть состав преступления и ущерб национальным интересам.

Готовность Зеленского посадить в тюрьму Порошенко за получение в бюджет Украины американских денег, вызывает вопросы к самому Зеленскому, который ради получения кредита МВФ потребовал от фракции Слуга народа принять любой ценой закон о земле. Тот случай, когда выйти можно на самого себя.

Будет очень интересно, услышать отчет Зеленского по данному делу спустя год. Что-то подсказывает будет типа: «Правоохоронці розбирались, я не в курсі»
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21.05.2020 14:46 Ответить
А взагалі, хтось дивиться це Г+Г ?
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21.05.2020 15:15 Ответить
Закрити канал на хрін.
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21.05.2020 17:44 Ответить
 
 