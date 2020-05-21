Нацсовет проверит "1+1" из-за показа карты Украины без Крыма
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании 21 мая в ответ на обращение Службы безопасности Украины.
"В своем письме Служба безопасности Украины обратилась к регуляторному органу по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. Мониторингом Национальной Рады 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей "ТСН", в сюжете "Обвал цен" (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия)", - говорится в сообщении.
Как отметили в Нацсовете, канал нарушил два пункта части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию.
Проверку планируют провести после завершения карантина.
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але це не заважає їм підлаштуватись під будь-яку владу у майбутньому,а скоріше допомагає
неужели с моникой не согласовали )))))
прошел год ))))
то бишь в составе малоросии )))))
Мы скоро посадим в тюрягу Свинарчуков, а потом и пороха...
Слава Бандере!
Ура!
Чого тільки у Лахті не буває ))))
далі будуть і попередження від Нацради і загроза втрати ліцензії (як у 112 в "Зеонбуді) ..
Г+г не жаль )
Юрій Бутусов
Журналіст, громадський діяч
Чи викличе Генпрокуратура на допит Джо Байдена?
Мовою оригіналу
Посадит ли Порошенко в тюрьму президент Зеленский из-за записей размена должности генпрокурора на кредит США от Байдена?
Главное политическое событие пресс-конференции президента Зеленского - это заявление об открытии уголовного дела по опубликованным разговорам президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Байдена и экс-госсекретаря США Кэрри. Думаю, заявление Зеленского является очередной инициативой, последствия которой президент не просчитывал. Будет резонансно, когда Генпрокуратура вызовет на допрос одного из лидеров демократической партии Байдена! По сути Зеленский подбросил немного хворосту в президентскую избирательную кампанию в США со стороны республиканцев и действующего президента Дональда Трампа.
Будут ли какие-то последствия скандала в США? О давлении на Порошенко в обмен на кредит в миллиард с целью заменить генпрокурора Шокина вице-президент Байден заявлял... открыто. Байден подробно описал эту историю в 2016-м. Но до сих пор республиканцам не удалось доказать, что деятельность компании Буризма в Украине, в набсовете которой числился сын Байдена, и требования отставки генпрокурора Шокина самим Байденом были взаимосвязаны. Если дело против Байдена не будет легализовано в США, и если разговоры с Порошенко не будут признаны взяткой, то состава преступления там нет.
Генпрокуратуре и ДБР придется доказывать, что Порошенко действовал по указке Вашингтона, и что в размене должности генпрокурора на гарантии по кредиту в 1 миллиард долларов есть состав преступления и ущерб национальным интересам.
Готовность Зеленского посадить в тюрьму Порошенко за получение в бюджет Украины американских денег, вызывает вопросы к самому Зеленскому, который ради получения кредита МВФ потребовал от фракции Слуга народа принять любой ценой закон о земле. Тот случай, когда выйти можно на самого себя.
Будет очень интересно, услышать отчет Зеленского по данному делу спустя год. Что-то подсказывает будет типа: «Правоохоронці розбирались, я не в курсі»