Нацсовет проверит "1+1" из-за показа карты Украины без Крыма

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании 21 мая в ответ на обращение Службы безопасности Украины.

"В своем письме Служба безопасности Украины обратилась к регуляторному органу по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. Мониторингом Национальной Рады 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей "ТСН", в сюжете "Обвал цен" (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацсовете, канал нарушил два пункта части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию.

Проверку планируют провести после завершения карантина.

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