Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО
Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения COVID-19, отдав аннексированный Крым России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.
Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.
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+19 вау
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+7 Куйлапуценг Владимирович Недор
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И тут деньги не донес, одним словом Недоносок....
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П'ять років, коли не було соромно за свою країну