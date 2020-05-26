Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения COVID-19, отдав аннексированный Крым России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.

Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

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