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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Работа КПВВ на границе с оккупированным Крымом возобновлена, - МВД

Работа КПВВ на границе с оккупированным Крымом возобновлена, - МВД

С 14 июня полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с оккупированным Крымом. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины были пропущены 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований. С территории оккупированного Крыма пропущены 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.

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Автор: 

Крым (26377) МВД (9318) КПВВ (330)


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Главное шобы воду в крысм не пустили...
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15.06.2020 12:35 Ответить
Нах-зачем???
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15.06.2020 12:47 Ответить
Пустили отдыхаек-малоросов, уроды
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15.06.2020 12:49 Ответить
Видимо об этих т.н. украинцах и заботится шмыгаль, обещая вернуть подачу воды в Крым... Може настав час діяти проти запроданців?
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15.06.2020 13:08 Ответить
У нас в Украине ухудшение положения с пандемией. Линии с ОРДЛО , Крымом, РФерией, Приднестровьем и Беларусией открывать нельзя категорически, что вы блин делаете ( и с рядом стран Запада тоже). Да и вообще нужно временно до улучшения ситуации закрыть межобластное сообщение. А внутри областей люди пусть передвигаются и работаю ( при соблюдении норм карантина)
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15.06.2020 13:14 Ответить
 
 