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Новини Окуповані території
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Роботу КПВВ на межі з окупованим Кримом відновлено, - МВС

Роботу КПВВ на межі з окупованим Кримом відновлено, - МВС

Із 14 червня повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду/виїзду на межі з окупованим Кримом. Протягом 14 червня жодних черг або затримок не виникало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 особи, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав. З території окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони проходитимуть самоізоляцію.

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Автор: 

Крим (14139) МВС (3501) КПВВ (330)


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Главное шобы воду в крысм не пустили...
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15.06.2020 12:35 Відповісти
Нах-зачем???
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15.06.2020 12:47 Відповісти
Пустили отдыхаек-малоросов, уроды
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15.06.2020 12:49 Відповісти
Видимо об этих т.н. украинцах и заботится шмыгаль, обещая вернуть подачу воды в Крым... Може настав час діяти проти запроданців?
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15.06.2020 13:08 Відповісти
У нас в Украине ухудшение положения с пандемией. Линии с ОРДЛО , Крымом, РФерией, Приднестровьем и Беларусией открывать нельзя категорически, что вы блин делаете ( и с рядом стран Запада тоже). Да и вообще нужно временно до улучшения ситуации закрыть межобластное сообщение. А внутри областей люди пусть передвигаются и работаю ( при соблюдении норм карантина)
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15.06.2020 13:14 Відповісти
 
 