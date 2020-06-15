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Роботу КПВВ на межі з окупованим Кримом відновлено, - МВС
Із 14 червня повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду/виїзду на межі з окупованим Кримом. Протягом 14 червня жодних черг або затримок не виникало.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
У перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 особи, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав. З території окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони проходитимуть самоізоляцію.
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показати весь коментар15.06.2020 12:35 Відповісти Мені подобається 2
Дмитро Піталов
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_ Новиков
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Дмитро Піталов
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Андерсен #450397
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