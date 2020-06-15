Американця Вілана в Росії посадили на 16 років за "шпигунство"

Московський міський суд у понеділок визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві і засудив його до 16 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Згідно з вироком, американець відбуватиме покарання в колонії суворого режиму. Прокурор раніше просив засудити Вілана до 18 років колонії.

Речові докази, зокрема вилучені флешкартки і документи, будуть зберігатися у справі.

Адвокат Вілана Володимир Жеребенков заявив про незгоду захисту з вироком і про плани його оскарження впродовж 10 діб. За його словами, питання про можливість обміну або прохання про помилування вирішиться після вступу вироку в законну силу.

Сам засуджений назвав вирок політичним і підтвердив намір його оскаржити. Перед оголошенням вироку він знову заявив про свою невинність: "Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинність, довели фабрикації, тепер завдання - подолати телефонне правосуддя".

Вілана, який раніше служив у морській піхоті США, затримали у Москві 28 грудня 2018 року. За словами адвоката, слідство вважає, що Вілан займався шпигунством на користь американських спецслужб: на вилученій у нього флешці містилися відомості, що становлять держтаємницю.

При цьому, стверджує захист, Вілан вважав, що на носії були особисті дані про його попередні поїздки в Росію, але ознайомитися з його вмістом він не встиг. Девід Вілан, брат Пола, говорив, що той приїхав до Москви на запрошення на весілля.

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