Американця Вілана в Росії посадили на 16 років за "шпигунство"
Московський міський суд у понеділок визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві і засудив його до 16 років тюремного ув'язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Згідно з вироком, американець відбуватиме покарання в колонії суворого режиму. Прокурор раніше просив засудити Вілана до 18 років колонії.
Речові докази, зокрема вилучені флешкартки і документи, будуть зберігатися у справі.
Адвокат Вілана Володимир Жеребенков заявив про незгоду захисту з вироком і про плани його оскарження впродовж 10 діб. За його словами, питання про можливість обміну або прохання про помилування вирішиться після вступу вироку в законну силу.
Сам засуджений назвав вирок політичним і підтвердив намір його оскаржити. Перед оголошенням вироку він знову заявив про свою невинність: "Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинність, довели фабрикації, тепер завдання - подолати телефонне правосуддя".
Вілана, який раніше служив у морській піхоті США, затримали у Москві 28 грудня 2018 року. За словами адвоката, слідство вважає, що Вілан займався шпигунством на користь американських спецслужб: на вилученій у нього флешці містилися відомості, що становлять держтаємницю.
При цьому, стверджує захист, Вілан вважав, що на носії були особисті дані про його попередні поїздки в Росію, але ознайомитися з його вмістом він не встиг. Девід Вілан, брат Пола, говорив, що той приїхав до Москви на запрошення на весілля.
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Одно радует, они теряют навыки реальной контрразведки.
Попутного ветра им в дупу.
Но эпизод с флешкой выглядит настолько тупо, что даже не знаю. И сказал бы что прост оподбросили, но "При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел." Т.Е. защита признаёт, что флешка - этого чувака. Иначе говорили бы "нихрена не знаем, флешка не его, подбросили".
......разве только в рАСИИ....
.....или в ЦРУ сплошные профаны и идиоты?...
.....сколько уже в Крыму и в РФ наловили "украински шпионов и террористов" -ну просто жуть.....
может просто тупо нужно как-то "запаковать" данные в ролик и на Г-мэйл перекинуть, правда подписав: Я и мой русский друг Вася бухаем и блюем с лодки на Сибири, а люблю Расию
да, он бы переслал нормально, но....
хотя я ясен пень не верю что производителям "Паладина" нужна инфа как в "Ноне" заряжают пьяные ватники снаряды
тупо навесили как всегда, они даже из спортсмена могут сделать ДжеймсБонда, и побоку что спортсмен приехал в шахматы поиграть
коммуняк выловили, откормили, побрили, одели и передали как подарок от дядюшки Йоси.
и вот как смотреть на совок/Рашку?
коммунизм это просто против нац.-соц. - как пресловутый Голиаф против отрывателя крыльев бабочек.
ну х.з., аллегории люблю, но оно где-то так и есть.
а подлость.... даже странно что это все творили не православные
Совок - давай до свидания(ака - ) за дидов накати
я же те приказал - иди бухай за жукова, раз-два.
иди уже, не тошни.
....а куда ехал, не знал?.....
....насмотрелся Россия24 - сейчас сиди или , в лучшем случае , жди обмена на палёного фсбшника.....
Вы верите, что вышеупомянутые страны десятками тысяч направляли своих шпионов в СССР?
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив (с)
Может, он, просто идиот конченый?
У него - паспорт США - иди по всему миру гуляй, по цивилизованным странам...
Нет, он попёрся на машине времени в 1937 год к Ежову в лапы.
Ему что, не рассказывали, что у москалей есть одна традиция - они любят искать американских шпионов - что в 1937, что сейчас...
Сколько московитских утырков теперь задержат - никому точно не известно.
Известно, что путин будет опять скулить о русофобии.
Там Гарри Табах в частности рассказывает о Уилане.
https://youtu.be/XXn6YUqh4lE История Нас не Учит! Как Мирные Погромы Заменили Смертельный Вирус? Гари Юрий Табах и Юрий Дашевский