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Американця Вілана в Росії посадили на 16 років за "шпигунство"

Американця Вілана в Росії посадили на 16 років за

Московський міський суд у понеділок визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві і засудив його до 16 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Згідно з вироком, американець відбуватиме покарання в колонії суворого режиму. Прокурор раніше просив засудити Вілана до 18 років колонії.

Речові докази, зокрема вилучені флешкартки і документи, будуть зберігатися у справі.

Адвокат Вілана Володимир Жеребенков заявив про незгоду захисту з вироком і про плани його оскарження впродовж 10 діб. За його словами, питання про можливість обміну або прохання про помилування вирішиться після вступу вироку в законну силу.

Сам засуджений назвав вирок політичним і підтвердив намір його оскаржити. Перед оголошенням вироку він знову заявив про свою невинність: "Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинність, довели фабрикації, тепер завдання - подолати телефонне правосуддя".

Вілана, який раніше служив у морській піхоті США, затримали у Москві 28 грудня 2018 року. За словами адвоката, слідство вважає, що Вілан займався шпигунством на користь американських спецслужб: на вилученій у нього флешці містилися відомості, що становлять держтаємницю.

При цьому, стверджує захист, Вілан вважав, що на носії були особисті дані про його попередні поїздки в Росію, але ознайомитися з його вмістом він не встиг. Девід Вілан, брат Пола, говорив, що той приїхав до Москви на запрошення на весілля.

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Автор: 

росія (65129) США (22778)


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Топ коментарі
+29
Террористы в своем репертуаре - берут заложников для обмена на свое зверье.
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15.06.2020 17:56
+10
На флешке? Нахрена кому сдалась флешка, если в любом самом задрыпаном телепоне есть интернет? Передал секреты куда надо, телефон с моста в реку запулил и привет. Какие нахрен флешки???
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15.06.2020 17:57
+9
А кто ему доктор Путболит?
Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж" - Цензор.НЕТ 8698
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15.06.2020 18:00
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Террористы в своем репертуаре - берут заложников для обмена на свое зверье.
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15.06.2020 17:56 Відповісти
Макс, там в рыфляндии сбор обобщенной информации (открытые источники), по комплексу.... признать СД, и ШП, как поплевать.
Одно радует, они теряют навыки реальной контрразведки.
Попутного ветра им в дупу.
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15.06.2020 18:13 Відповісти
На меня там с 1991 года дело - участник НВФ. Интересно, активное?
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15.06.2020 18:17 Відповісти
ДОНАЛЬД ИВАНОВИЧ ТРАМП сказал----" путин-отличный парень ",ну теперь РЫЖИЙ кот соси лапу !!!!!!
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15.06.2020 20:17 Відповісти
Лапу?
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15.06.2020 20:23 Відповісти
На флешке? Нахрена кому сдалась флешка, если в любом самом задрыпаном телепоне есть интернет? Передал секреты куда надо, телефон с моста в реку запулил и привет. Какие нахрен флешки???
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15.06.2020 17:57 Відповісти
.....а какой он нахрен тогда шпион в таком случае?.....
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15.06.2020 18:01 Відповісти
не уверен что понял ваш комент. Типа если без флешки, то уже не шпион получается? ЦРУ не принимает разведданные не на твёрдых носителях?
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15.06.2020 18:02 Відповісти
да принимает хоть на газообразных, просто переслать....

Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж" - Цензор.НЕТ 6715
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15.06.2020 18:05 Відповісти
а мож он информацию не на флэшке хотел передать а на перфокартах...Какие нах флэши у кацапов?
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15.06.2020 21:13 Відповісти
.....а Вы реально думаете что ОН "шпион"?......
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15.06.2020 18:19 Відповісти
Скажем так. Я допускаю, что он может быть шпионом. Потому, что никакой другой причины не вижу ехать в страну блюющих бухих медведей с балалайками американцу, перед которым открыт весь мир.

Но эпизод с флешкой выглядит настолько тупо, что даже не знаю. И сказал бы что прост оподбросили, но "При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел." Т.Е. защита признаёт, что флешка - этого чувака. Иначе говорили бы "нихрена не знаем, флешка не его, подбросили".
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15.06.2020 19:26 Відповісти
.....иметь в кармане флешку иностранцу - признак шпионства ?.....
......разве только в рАСИИ....
.....или в ЦРУ сплошные профаны и идиоты?...
.....сколько уже в Крыму и в РФ наловили "украински шпионов и террористов" -ну просто жуть.....
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15.06.2020 19:40 Відповісти
иметь флешку - нет. иметь флешку с секретами - да. Я так пониаю, что предъявляют чуваку не за флешку, а за то, что на ней. Хотя зная кацапов - там может ничего и не быть .
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15.06.2020 19:45 Відповісти
Я для того, что ни телефон ни флешка, сами ногами не ходят, к нужным компьютерам, самостоятельно не подключаются и в случае чего в реку сами не кидаюся
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15.06.2020 18:26 Відповісти
Ну так и госсекреты на флешку сами из воздуха не перетекают. Прежде чем они оказались на флешке, эта флешка была куда-то втыкнута. И кто мешал её оттуда вытыкнуть, вставить в телепон и осуществить процесс передачи? А потом флешку съесть, а телефон - в реку.
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15.06.2020 19:31 Відповісти
бред, там уже запустили такое шо пересылать х.з. как
может просто тупо нужно как-то "запаковать" данные в ролик и на Г-мэйл перекинуть, правда подписав: Я и мой русский друг Вася бухаем и блюем с лодки на Сибири, а люблю Расию
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15.06.2020 18:02 Відповісти
как вариант. или 100500 других способов передать данные через тырнет. Зачем на флешке то тягать?
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15.06.2020 18:05 Відповісти
допустим - "вели", стуканули, слили на флешку, приняли.
да, он бы переслал нормально, но....

хотя я ясен пень не верю что производителям "Паладина" нужна инфа как в "Ноне" заряжают пьяные ватники снаряды
тупо навесили как всегда, они даже из спортсмена могут сделать ДжеймсБонда, и побоку что спортсмен приехал в шахматы поиграть
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15.06.2020 18:09 Відповісти
Та то понятно. Был бы человек, а дело найдётся. (С)
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15.06.2020 18:11 Відповісти
я кстати забыл написать как Сралин сдал немецких(выживших в концлагерях совка) коммунистов своему тоже усатенькому коллеге.

коммуняк выловили, откормили, побрили, одели и передали как подарок от дядюшки Йоси.

и вот как смотреть на совок/Рашку?

коммунизм это просто против нац.-соц. - как пресловутый Голиаф против отрывателя крыльев бабочек.
ну х.з., аллегории люблю, но оно где-то так и есть.
а подлость.... даже странно что это все творили не православные
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15.06.2020 18:20 Відповісти
Скажу даже больше. Я сам недавно узнал. Помните была Великая отечественная война? Так вот перед её началом было много немецких коммунистов (и симпатизирующих им), которые перед самым началом перебегали на сторону РККА и предупреждали о надвигающемся киздеце. Угадайте с одного раза а не расстреляли ли их ещё до начала замеса?
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15.06.2020 19:34 Відповісти
Что было?
Совок - давай до свидания(ака - ) за дидов накати
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15.06.2020 19:56 Відповісти
Странный ты какой-то. Может не похмелялся сегодня? Ты это зря
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15.06.2020 19:59 Відповісти
вата, тя по "нику" видно, я вот терпел с недельку, и просто тебя поймал на том шо ты совок
я же те приказал - иди бухай за жукова, раз-два.
иди уже, не тошни.
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15.06.2020 20:04 Відповісти
Бгг, тараканам приказывать будешь, наполеон недоделанный
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16.06.2020 12:00 Відповісти
.....съездил на свадьбу?....
....а куда ехал, не знал?.....
....насмотрелся Россия24 - сейчас сиди или , в лучшем случае , жди обмена на палёного фсбшника.....
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15.06.2020 17:59 Відповісти
Очень надеюсь,шо это дело получит наибольшую огласку в Штатах - прививка местным любителям московии от зоофилии.
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15.06.2020 18:05 Відповісти
По любому ******! Наверняка, тырил самые передовые скрепные технологии и передавал Маску! Уже давно доказано, что Маск слизал дизайн корабля у козломордых
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15.06.2020 18:28 Відповісти
именно так и было... мацковскую разработку космического батута спиз..ил...
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15.06.2020 18:31 Відповісти
А кто ему доктор Путболит?
Американца Уилана в России посадили на 16 лет за "шпионаж" - Цензор.НЕТ 8698
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15.06.2020 18:00 Відповісти
в штатах за шпионаж дают 50 лет в одиночной камере
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15.06.2020 18:03 Відповісти
Тут дают за шпионаж, а не выковыривают "дела" из задницы *****.
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15.06.2020 18:06 Відповісти
то в Штатах а то в гуманной рашистской империи - там дают срок так, для ожидания обмена на всякую падаль из раши
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15.06.2020 18:08 Відповісти
и почему идиоты всегда знают кто виноват, а кто нет?
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15.06.2020 18:17 Відповісти
Так и кто по вашему виноват?
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15.06.2020 19:35 Відповісти
В 1937-1938 гг. были арестованы и расстреляны десятки тысяч английских, японских и американских шпионов.
Вы верите, что вышеупомянутые страны десятками тысяч направляли своих шпионов в СССР?
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15.06.2020 18:25 Відповісти
Рашистские примеры для нашего НЕлоха , если попадется в тюрьму Америки БЕбушка
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15.06.2020 18:05 Відповісти
наверное будут американцы куму в Украине кое что зажимать по конкретному..да и не только куму ,
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15.06.2020 18:15 Відповісти
су ки кремлевские... это в благодарность за до сих пор нормально не оплаченный Ленд-Лиз? без которого совку был бы конец если не в конце 41 то 42 уж точно... Ленд-Лиз очень большая ошибка америки... так, по глупости или на страхе Америка законсервировала для народов совка и Европы мацковскую оккупация... вместо свободы и цивилизации приблизительно с 45 года - года сотворения гуманного и непобедимого оружия Штатами.
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15.06.2020 18:16 Відповісти
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив (с)
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15.06.2020 18:20 Відповісти
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой.И уж вспомнить неприлично,чем предстал театр МХАТ...(с)
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15.06.2020 18:42 Відповісти
Цикаво излагаете хлопцы, Высоцкого нашей молодости!
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15.06.2020 22:36 Відповісти
Скажите, а что он делал в Рашке?
Может, он, просто идиот конченый?
У него - паспорт США - иди по всему миру гуляй, по цивилизованным странам...
Нет, он попёрся на машине времени в 1937 год к Ежову в лапы.
Ему что, не рассказывали, что у москалей есть одна традиция - они любят искать американских шпионов - что в 1937, что сейчас...
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15.06.2020 18:23 Відповісти
Максимум чере пів року обміняють на торговця зброєю віктора бута,якого американський суд засудив до 25 років.Причому,засудив за діло,а не як кацапи. Для цього все це і затівалось.
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15.06.2020 18:36 Відповісти
Еще один отличный повод придушить рашку санкциями.
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15.06.2020 18:41 Відповісти
Ну не ходите же дети в Африку гулять, могли бы ещё "состряпать" статью за терроризм.
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15.06.2020 18:43 Відповісти
За чим там у них шпигувати? З космосу кожен срач видно, а всю цінну інфу давно витягує Кібер Альянс .
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15.06.2020 18:45 Відповісти
плейшнер американський
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15.06.2020 19:07 Відповісти
Обменный фонд. Недолго американцу томиться в паРашных застенках.
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15.06.2020 20:37 Відповісти
Нехер шастать в мордор. Мир огромен ,чего лезть в дырку самой огромной и вонючей задницы?
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15.06.2020 21:33 Відповісти
Заложник на весь "who-yellow(ский)" срок.
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15.06.2020 22:33 Відповісти
Хай Трамп введе нові санкції і перестане надавати візи росіянам в США на віки вічні.
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15.06.2020 23:07 Відповісти
США за этого американца Московию теперь ****** & высушат.
Сколько московитских утырков теперь задержат - никому точно не известно.
Известно, что путин будет опять скулить о русофобии.
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15.06.2020 23:16 Відповісти
В эпоху интернета "доказательства" записанные на флешке свидетельствуют о тупой подставе изначально.
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16.06.2020 01:23 Відповісти
Рашковані за одного битого сім небитих дають.
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16.06.2020 03:22 Відповісти
Послушайте, очень занимательно.
Там Гарри Табах в частности рассказывает о Уилане.
https://youtu.be/XXn6YUqh4lE История Нас не Учит! Как Мирные Погромы Заменили Смертельный Вирус? Гари Юрий Табах и Юрий Дашевский
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16.06.2020 10:38 Відповісти
Цена обмена назначена.
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16.06.2020 15:09 Відповісти
Лот достаточно ценный или не очень, будут решать американцы.
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16.06.2020 15:10 Відповісти
 
 