Влада РФ вирішила розблокувати Telegram
Роскомнагляд і генпрокуратура РФ домовилися розблокувати месенджер Telegram.
Про це повідомляє Meduza, передає Цензор.НЕТ.
15 червня у Держдуму внесли законопроєкт про розблокування Telegram у Росії. Автори документа зазначали, що російські чиновники під час епідемії COVID-19 офіційно використовують месенджер "як один зі своїх основних інформаційних ресурсів".
4 червня засновник Telegram Павло Дуров закликав російську владу відмовитися від блокування месенджера і дозволити "30 мільйонам користувачів Telegram у Росії комфортніше використовувати сервіс".
Месенджер Telegram було заблоковано в Росії з 13 квітня 2018 року через відмову надати ФСБ ключі шифрування до листування користувачів. Роскомнагляд блокував кілька мільйонів IP-адрес, зокрема у мережах Amazon, які, за твердженням відомства, використовували для обходу блокування. Попри спроби заблокувати додаток, Telegram і далі переважно стабільно працював у Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Отдал он гэбне ключи от телеги, всё они там читают аж бегом.
А по поводу чтения кацапской гебухой наших с вами телеграммов - то это примерно как с вакциной Билла Гейтса, который хочет меня чипировать, шоб смотреть как я по пятницам бухаю на районе.
операция в виде "блокирования" и привлечения в телегу идиотов, надо признать лубянским удалась.
2%-98% мозг от общей массы тела.
это соотношение не может быть другим и в целом населении планеты.
бывает, что 12% самых активных людей прислушиваются к двум проценам, и тогда происходит прорыв, но чаще они жуют, пьют, ср.т, и тогда происходит то, что происходит.
и чтобы снизить конкуренцию, он не станет делиться знаниями. никто не будет интеллектуальным робин гудом.
если ты в списке форбс, тогда ты - умный, ты те 2%.
но я уверен, что 99.999% пользователей здесь и есть та 98% масса.
и в ней же и ты, и я, и другие.
но среди этих 98% встречаются тупые, но с самомнением, что они умные.
часто это сопровождается психическими проблемами, в виде невозможности принять правду, невозможностью оценить другую точку зрения, отказ от принятия фактов.
как то так...
Что вляпался в телегу?
Не сочувствую!
Я 98% не сочувствую.
А если конторский паёк отрабатываешь,
то иди в родное стадо - контактируй с однокласниками.
там все 100% из тех 98 состоят.
да ты что...
я даже боюсь спросить, при таком потенциале семьи, твоя фамилия не ротшильд?
или форд?
не льсти себе. "я - умный, ты -дурак" - типичное поведение начальника низшего звена, который никогда не пройдет по карьере вверх. и они в 2% не попадают...
щас гугл продолжить удалять каналы пропагандистов и они сильно потеряют.. а так будут через телеграм вещать
Вадим Владиславович Новинський (справжнє ім'я Вадим Рудольфович Малхасян; нар. 3 червня 1963, Стара Русса, Новгородська область, РРФСР). Батько - Рудольф Ервандович Малхасян; брат - Ашот Малхасян.
29.05.2012 р. президент Янукович своїм наказом надав громадянство України Новинському, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною». Новинський є засновником фінансово-промислової групи Смарт-Холдинг та власником блокувального пакету компанії Метінвест. Депутат ВРУ. Проявив себе як великий прихильник впливу РПЦ на українську церкву. 23.04.2020 р. предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.
Не смогли ни заблокировать, ни взломать, ни купить Телеграмму.
Теперь распространяют слухи о том, что типа они его "контролируют".
Ну-ну... Ждём пруфов...
А скільки шуму було, Дуров - як баба ламався. Тьху противно.