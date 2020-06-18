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Влада РФ вирішила розблокувати Telegram

Влада РФ вирішила розблокувати Telegram

Роскомнагляд і генпрокуратура РФ домовилися розблокувати месенджер Telegram.

Про це повідомляє Meduza, передає Цензор.НЕТ.

15 червня у Держдуму внесли законопроєкт про розблокування Telegram у Росії. Автори документа зазначали, що російські чиновники під час епідемії COVID-19 офіційно використовують месенджер "як один зі своїх основних інформаційних ресурсів".

4 червня засновник Telegram Павло Дуров закликав російську владу відмовитися від блокування месенджера і дозволити "30 мільйонам користувачів Telegram у Росії комфортніше використовувати сервіс".

Месенджер Telegram було заблоковано в Росії з 13 квітня 2018 року через відмову надати ФСБ ключі шифрування до листування користувачів. Роскомнагляд блокував кілька мільйонів IP-адрес, зокрема у мережах Amazon, які, за твердженням відомства, використовували для обходу блокування. Попри спроби заблокувати додаток, Telegram і далі переважно стабільно працював у Росії.

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Топ коментарі
+14
Ясно. Значит теперь и в Телеграмме фсб как у себя дома.
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18.06.2020 17:32
+12
Звичайно там кацапські БОТоферми пасуться...
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18.06.2020 17:31
+10
Шо-то я не очень верю в эту историю, как храбрый руслик публично посылает нахер ихнее КГБ, издевается над ними и оскорбляет - и всё ему с рук сходит.
Отдал он гэбне ключи от телеги, всё они там читают аж бегом.
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18.06.2020 17:34
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Звичайно там кацапські БОТоферми пасуться...
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18.06.2020 17:31 Відповісти
Контора решила "разблокировать" не заблокированный никак телеграмм, в безопасность которого свято верили наивные лохи.
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18.06.2020 17:42 Відповісти
Ясно. Значит теперь и в Телеграмме фсб как у себя дома.
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18.06.2020 17:32 Відповісти
Разрешить разблокировать это не то же, что суметь заблокировать
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18.06.2020 17:33 Відповісти
Видимо, "договорились".
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18.06.2020 17:34 Відповісти
Там з самого початку все було домовлено.
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18.06.2020 17:42 Відповісти
Шо-то я не очень верю в эту историю, как храбрый руслик публично посылает нахер ихнее КГБ, издевается над ними и оскорбляет - и всё ему с рук сходит.
Отдал он гэбне ключи от телеги, всё они там читают аж бегом.
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18.06.2020 17:34 Відповісти
Ну конечно.
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18.06.2020 17:40 Відповісти
А Шо они там читают? Я вот на открытом ресурсе спокойно пишу, что кацапсячий презерватив-путлер самое настояШШее *****
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19.06.2020 00:36 Відповісти
Та они там у себя в рашке по месту заморачиваются, потому шо до усрачки боятся майдана (совершенно, кстати, безосновательно).
А по поводу чтения кацапской гебухой наших с вами телеграммов - то это примерно как с вакциной Билла Гейтса, который хочет меня чипировать, шоб смотреть как я по пятницам бухаю на районе.
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19.06.2020 08:28 Відповісти
В последнее время Дуров начал сильно ругать Америку. Возможно это как-то повлияло на решение.
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18.06.2020 17:34 Відповісти
Кілька років він працював під прикриттям. Тепер лайно вилазить назовні.
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18.06.2020 17:41 Відповісти
Дуров - Дураки 1:0
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18.06.2020 17:35 Відповісти
Дуров и фсб - дураки 1:0
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18.06.2020 17:41 Відповісти
У них там есть презабавная поговорка: благостью лихость не изоймёшь)))
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18.06.2020 17:38 Відповісти
Погралися у видимість незалежного софта - і досить. Лохів повелося дофіга, тепер можна вже не сильно і критися...
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18.06.2020 17:39 Відповісти
Дуров -с двойным дном.
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18.06.2020 17:40 Відповісти
Для не глупых было давно, с самого начала, понятно кто такой Дуров и что такое его телеграм, то же что и в контакте.
операция в виде "блокирования" и привлечения в телегу идиотов, надо признать лубянским удалась.
2%-98% мозг от общей массы тела.
это соотношение не может быть другим и в целом населении планеты.
бывает, что 12% самых активных людей прислушиваются к двум проценам, и тогда происходит прорыв, но чаще они жуют, пьют, ср.т, и тогда происходит то, что происходит.
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18.06.2020 17:54 Відповісти
умный в 98% всегда и богатый, поскольку умом он реализует возможности.
и чтобы снизить конкуренцию, он не станет делиться знаниями. никто не будет интеллектуальным робин гудом.
если ты в списке форбс, тогда ты - умный, ты те 2%.
но я уверен, что 99.999% пользователей здесь и есть та 98% масса.
и в ней же и ты, и я, и другие.
но среди этих 98% встречаются тупые, но с самомнением, что они умные.
часто это сопровождается психическими проблемами, в виде невозможности принять правду, невозможностью оценить другую точку зрения, отказ от принятия фактов.
как то так...
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18.06.2020 20:49 Відповісти
Чисто совковый ответ, не хочется быть среди 98% одному, надо кого-нибудь с собой прихватить с собой.
Что вляпался в телегу?
Не сочувствую!
Я 98% не сочувствую.
А если конторский паёк отрабатываешь,
то иди в родное стадо - контактируй с однокласниками.
там все 100% из тех 98 состоят.
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18.06.2020 21:41 Відповісти
я так понимаю, что ты, твоя семья, бабушки,дедушки и пара друзей - все входят в список умнейших людей планеты?
да ты что...
я даже боюсь спросить, при таком потенциале семьи, твоя фамилия не ротшильд?
или форд?
не льсти себе. "я - умный, ты -дурак" - типичное поведение начальника низшего звена, который никогда не пройдет по карьере вверх. и они в 2% не попадают...
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18.06.2020 23:55 Відповісти
Фуфлограмм ...для идиотов...
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18.06.2020 17:57 Відповісти
Telegram - это проект российских спецслужб. ИМХО. И еще и сами люди свою инфу вносят секретную.
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18.06.2020 17:58 Відповісти
Это плохо, добрался таки видимо кацапцкий НКВД до Телеги
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18.06.2020 18:00 Відповісти
Та і йух з ними...
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18.06.2020 18:04 Відповісти
суть не в том что это проект фсб или нет, а в том, что они поняли что телеграм может быть еще одним серьезным источником пропаганды и который не зависит особо от гугла или фейсбука
щас гугл продолжить удалять каналы пропагандистов и они сильно потеряют.. а так будут через телеграм вещать
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18.06.2020 18:12 Відповісти
много рыбы в сеть набилось, пора вытягивать
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18.06.2020 18:18 Відповісти
Украина должна заблокировать Telegram!!! это проект спец служб РФ для того, чтобы выявлять противников режима и выявлять еще их данные и номера и т.п. А блокировали они, чтобы развести эту оппозиционную публику, чтобы те доверились этому проекту ФСБ. Украина должна блокировать всю продукцию русских во всех сферах! Потому что РФ использует буквально все, как инструменты войны с Украиной! А такие важные аспекты в жизни людей, как соц сети - это вообще мощнейшее вооружение для РФ и против врагов. Украинцы должны пользоваться или своим или американским! Американские спецслужбы тоже своими сетями проводят спец операции, но они не враги! Хотя тоже нужно понимать, что все, что пишешь и публикуешь не проходит бесследно и даже то, что удаляешь - оно все ровно остается в следах! И нужно людей обучать, чтобы не велись ни на какие манипуляции! И больше того, нужно Украинцев воспитывать и проводить с детства уроки и передачи по тв для всех по гражданской обороне от манипуляций. И воспитывать также патриотизм и чтобы все люди идейно защищали интересы Украины! Чтобы люди не вступали в политические секты и не поклонялись политикам, а мыслили, что нужно защищать интересы Украины, а не политиков! И чтобы никакая информация не могла повлиять на мышление человека, чтобы его отклонить от понимания защиты своего дома - Украины! РФ может создавать секты блогеров типа Шария, секты политиков и всех партий, секты религиозные - УПЦ МП. Секты разных групп может создать, как были в ВК - АнтиМайдан, Беркут, США спонсор терроризма. И в этих группах размещали информацию анти Украинскую и анти Американскую и с пропагандой РФ. Создавались эти группы по разработкам в отделе ФСБ по борьбе с инакомыслием и для проведения PSYOP. И РФ также работало с Американцами и создавала в их сетях группы для черных например и постила там материалы против - белых, полиции, скинхедов, и т.д. И РФ также создавало группы для белых и скинхедов и ККК и патриотов и в этих группах постила инфу против черных, против мигрантов, и т.д. И потом РФ выводила их на митинги одновременно и сталкивала лбами - это было несколько лет назад. А сейчас в США происходит хаос тоже, который 100% организовали русские. Также уверен, что РФ создает в Украине и проекты Украинские - патриотические, которые создают возможно хаос или она лбами их сталкивает или по разному может их использовать. Мне кажется, что в Украине много патриотических проектов возглавляет спецслужба РФ! Особенно читаешь биографии некоторых патриотов, как например Корчинский, что ездил он и в РФ и вроде на озере Селегир был в патриотическом лагере Путина. Или эта Верещук, тоже ездила в этот Селегир в тот лагерь патриотов Путина и с Медведчуком она связана. Или Порошенко биографию смотришь и видишь, что и с Медведчуком он коришь и проекты делал и партию регионов он основал и схемы снимали, как к нему ездит и Ахметов и Медведчук, а на словах патриот, но для театра, и для рейтинга. Или Азов даже верхушка, что там люди закончившие школы КГБ. И я не говорю, что их поддерживают все тоже двуликие, а просто много людей не понимает, как их могут использовать. Люди будьте умнее и не ведитесь на всякие секты и всякие манипуляции и не выполняйте ни чьи команды! Всегда надо думать своей головой! Всегда поступайте так, чтобы были защищены ваши интересы личные и чтобы были защищены интересы страны!
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18.06.2020 18:38 Відповісти
И сейчас в Украине РФ реализовать хочет какую то операцию. Из наблюдений - митинги пошли каждый день и разных групп людей - Стерненко, Шарий, Порошенко и это за пару дней. Может быть вероятность, что РФ прощупывает, чтобы создать хаос в Украине, чтобы сделать еще что то хуже! Потом РФ видимо имеет связь со властью Украины - Ермаком и Зеленским. И также Зеленский встречался в Нью-Йорке с Семом Кислиным - это член русской мафии. Также Зе встречался с Патрушевым в Омане. Сегодня Рады смотрел заседание и на голерке стоял Арахамия и Новинский и что то бурно обсуждали. А Новинский - это член русской мафии и его прислала русская мафия в Украину скупать предприятия и захватывать эту долю экономики Украины и также смотрящим за УПЦ МП. Новинского прислал олигарх из русской мафии - Алишер Усманов. Медведчук тихим нахрапом скупил в Украине все телеканалы для психологической войны. Потом власть создает на Закарпатье Венгерский район, в Одесской области - болгарский район, Ермак готовит особый статус Донбасса и т.л. Сейчас принимают закон о референдумах, но не такой, как во благо будет народа, а с пунктами, чтобы можно было менять границы Украины. Потом финансирование науки и культуры Украины полностью уничтожено. Зе власть прощупывает подачу воды в Крым. Зе власть прощупывает принятие русского языка и не только русского, а и венгерского и болгарского и также автономии хочет делать, как будто для всех регионов. Вообщем на глубинном уровне государства идут плохие дела! Людям сейчас нужно быть на чеку, нужно будет защищать интересы Украины и не вестись на провокации и пытаться делать все без хаоса. По истории видно, что РФ создает провокации, чтобы создать хаос и в этом хаосе ловит свою рыбку! Ситуация сейчас крайне ху..ая! ИМХО. Что то будет происходить сейчас не хорошее! Чуйка! Будут рад, если я ошибаюсь! Но лучше быть готовым всегда ко всему, чтобы не застали врасплох и не обдурили!
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18.06.2020 18:55 Відповісти
Ось і "смотрящий" від РФ.
Вадим Владиславович Новинський (справжнє ім'я Вадим Рудольфович Малхасян; нар. 3 червня 1963, Стара Русса, Новгородська область, РРФСР). Батько - Рудольф Ервандович Малхасян; брат - Ашот Малхасян.
29.05.2012 р. президент Янукович своїм наказом надав громадянство України Новинському, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною». Новинський є засновником фінансово-промислової групи Смарт-Холдинг та власником блокувального пакету компанії Метінвест. Депутат ВРУ. Проявив себе як великий прихильник впливу РПЦ на українську церкву. 23.04.2020 р. предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.
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18.06.2020 19:31 Відповісти
Підтверджено,що він діє в інтересах Росії і є агентом впливу в Україні від Московії!
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19.06.2020 07:22 Відповісти
Watup Viber - отличные проги ....работаю с людьми через них и всё окей ....телегой не пользовался никогда.
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18.06.2020 19:04 Відповісти
Не можешь забрать силой, купи! Есть основания считать, что Дурову предложили сумму, от которой "он не смог отказаться"!
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18.06.2020 19:09 Відповісти
ФСБ-ВАТО-ТРОЛИ ПОМЕНЯЛИ ТАКТИКУ:
Не смогли ни заблокировать, ни взломать, ни купить Телеграмму.
Теперь распространяют слухи о том, что типа они его "контролируют".
Ну-ну... Ждём пруфов...
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18.06.2020 19:32 Відповісти
Чекайте нових втручань і спостережень над клієнтами з боку спецслужб РФ! Дозволи вони дають лише при повному контролі !
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19.06.2020 07:20 Відповісти
Підтверджено,що він діє в інтересах Росії і є агентом впливу в Україні від Московії!
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19.06.2020 07:23 Відповісти
Ну накінець-то фсб, перестало робити вигляд, що телеграм це не їхній проект.
А скільки шуму було, Дуров - як баба ламався. Тьху противно.
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19.06.2020 08:48 Відповісти
 
 