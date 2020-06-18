Власти РФ решили разблокировать Telegram
Роскомнадзор и генпрокуратура РФ договорились разблокировать мессенджер Telegram.
Об этом сообщает Meduza, передает Цензор.НЕТ.
15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа отмечали, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер "как один из своих основных информационных ресурсов".
4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить "30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис".
Мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.
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Отдал он гэбне ключи от телеги, всё они там читают аж бегом.
А по поводу чтения кацапской гебухой наших с вами телеграммов - то это примерно как с вакциной Билла Гейтса, который хочет меня чипировать, шоб смотреть как я по пятницам бухаю на районе.
операция в виде "блокирования" и привлечения в телегу идиотов, надо признать лубянским удалась.
2%-98% мозг от общей массы тела.
это соотношение не может быть другим и в целом населении планеты.
бывает, что 12% самых активных людей прислушиваются к двум проценам, и тогда происходит прорыв, но чаще они жуют, пьют, ср.т, и тогда происходит то, что происходит.
и чтобы снизить конкуренцию, он не станет делиться знаниями. никто не будет интеллектуальным робин гудом.
если ты в списке форбс, тогда ты - умный, ты те 2%.
но я уверен, что 99.999% пользователей здесь и есть та 98% масса.
и в ней же и ты, и я, и другие.
но среди этих 98% встречаются тупые, но с самомнением, что они умные.
часто это сопровождается психическими проблемами, в виде невозможности принять правду, невозможностью оценить другую точку зрения, отказ от принятия фактов.
как то так...
Что вляпался в телегу?
Не сочувствую!
Я 98% не сочувствую.
А если конторский паёк отрабатываешь,
то иди в родное стадо - контактируй с однокласниками.
там все 100% из тех 98 состоят.
да ты что...
я даже боюсь спросить, при таком потенциале семьи, твоя фамилия не ротшильд?
или форд?
не льсти себе. "я - умный, ты -дурак" - типичное поведение начальника низшего звена, который никогда не пройдет по карьере вверх. и они в 2% не попадают...
щас гугл продолжить удалять каналы пропагандистов и они сильно потеряют.. а так будут через телеграм вещать
Вадим Владиславович Новинський (справжнє ім'я Вадим Рудольфович Малхасян; нар. 3 червня 1963, Стара Русса, Новгородська область, РРФСР). Батько - Рудольф Ервандович Малхасян; брат - Ашот Малхасян.
29.05.2012 р. президент Янукович своїм наказом надав громадянство України Новинському, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною». Новинський є засновником фінансово-промислової групи Смарт-Холдинг та власником блокувального пакету компанії Метінвест. Депутат ВРУ. Проявив себе як великий прихильник впливу РПЦ на українську церкву. 23.04.2020 р. предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.
Не смогли ни заблокировать, ни взломать, ни купить Телеграмму.
Теперь распространяют слухи о том, что типа они его "контролируют".
Ну-ну... Ждём пруфов...
А скільки шуму було, Дуров - як баба ламався. Тьху противно.