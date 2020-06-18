Власти РФ решили разблокировать Telegram

Роскомнадзор и генпрокуратура РФ договорились разблокировать мессенджер Telegram.

Об этом сообщает Meduza, передает Цензор.НЕТ.

15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа отмечали, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер "как один из своих основных информационных ресурсов".

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4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить "30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис".

Мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.