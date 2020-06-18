Совет ЕС еще на год продлил "крымский пакет" санкций против РФ

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.

Соответствующую информацию обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. #КрымЭтоУкраина", - написал он.

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