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Совет ЕС еще на год продлил "крымский пакет" санкций против РФ
Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.
Соответствующую информацию обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. #КрымЭтоУкраина", - написал он.
Топ комментарии
+9 Степан Иванов 8d06009e
показать весь комментарий18.06.2020 14:00
+6 Яр Холодний
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+4 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий18.06.2020 14:00
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Им бы ещё камни с неба
Як посла у Франції.
Хочуть продати кнал, якимсь хАрошим людям. Щоб хАхли ніколи і ні в чому, не змогли обмежити потреби "миролюбних" раZZіянських воєнних, в "расеянському" криму.
16.06.20 13:47https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
Например, могут закрепить "особый статус отдельным частям Дон.и Луг.области" и самые существенные санкции снимут, при этом за Крым оставят этот никчемный "крымский пакет"санкций. Это и есть сценарий и план путина.
После инцидента с Варнавой у Запада к нам возникнет вопрос относительно аргументирования антироссийских санкций, - нардеп Общество 18-июн, 04:459 2 946 0
Практически незамеченной прошла новость о том, что российской актрисе Екатерине Варнаве позволили въехать в Украину, несмотря на то, что она находилась под санкциями за посещение аннексированного Крыма.
Очевидно, наш президент как артист тяготеет к принципу «артисты без границ». Ибо никакие границы, жизненные принципы и понятия чести, и достоинства не должны мешать представителям свободных профессий «стричь капусту». Как информирует на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и нардеп 8-го созыва ВР Сергей Высоцкий.
Он отмечает, при этом, вопрос ведь не в лично Варнаве. Вопрос в принципе. Человек, который незаконно въезжает в украинский Крым через Россию должен быть наказан тем, что не сможет заехать в Украину.
Это просто подход, который позволяет нам держать нашу международно-правовую позицию.
Этот подход позволяет нам поддерживать и аргументировать санкции - ведь в Крыму не может работать ни один даже российский банк, но, если мы сами этот принцип начнем ставить, то непонятно, каким образом мы сможем аргументировать необходимость сохранения крымских санкций против России?
Мы сами будем выглядеть по-идиотски перед всем миром.
Сергей Высоцкий подчеркивает, это пример того, почему непонимающий последствий своих действий дилетант в должности президента - угроза для государства.
Ведь через год абсолютно ничего не изменится. Украина будет говорить - что Крым украинский. россия - что российский. Европа - озабоченность. США - что введут санкции на каких-то бомжей из Крыма.