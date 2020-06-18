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Новости Санкции против России
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Совет ЕС еще на год продлил "крымский пакет" санкций против РФ

Совет ЕС еще на год продлил

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.

Соответствующую информацию обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. #КрымЭтоУкраина", - написал он.

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Совет ЕС еще на год продлил крымский пакет санкций против РФ 01

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Топ комментарии
+9
Это здорово!
Им бы ещё камни с неба
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18.06.2020 14:00
+6
І що зараз скаже "Найвеличніший лідер **********"? Навіть ЄС продовжило "скрутку" "яєць" Росії в кулаці, а він збирався мириться і водичку в Крим подавать...
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18.06.2020 14:02
+4
Як би Кулебу не зняли, за такі коментарі.
Як посла у Франції.
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18.06.2020 14:00
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Это здорово!
Им бы ещё камни с неба
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18.06.2020 14:00 Ответить
Як би Кулебу не зняли, за такі коментарі.
Як посла у Франції.
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18.06.2020 14:00 Ответить
Nord Stream 2 забыли .
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18.06.2020 14:01 Ответить
Води на Крим не буде?
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18.06.2020 14:02 Ответить
БубАчка зі "слугами неукраїнського народу" над цим працюють
Хочуть продати кнал, якимсь хАрошим людям. Щоб хАхли ніколи і ні в чому, не змогли обмежити потреби "миролюбних" раZZіянських воєнних, в "расеянському" криму.

16.06.20 13:47https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
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18.06.2020 14:14 Ответить
Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 4310
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18.06.2020 14:21 Ответить
І що зараз скаже "Найвеличніший лідер **********"? Навіть ЄС продовжило "скрутку" "яєць" Росії в кулаці, а він збирався мириться і водичку в Крим подавать...
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18.06.2020 14:02 Ответить
Этот "крымский пакет" вообще не должен существовать. Санкции должны быть одним пакетом. Иначе, дело кончится тем, что в случае договорняка по Донбассу, остальные(самые существенные) санкции с РФ снимут. И останется этот никчёмный пакет.
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18.06.2020 14:04 Ответить
Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымский пакет" санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3060
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18.06.2020 14:07 Ответить
Яким "одним пакетом"? Якщо наш ********** скоро признає війну на Донбасі громадянською війною?
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18.06.2020 14:56 Ответить
Юридически войны нет вообще никакой. Есть операция и прочая шлабудень.
Например, могут закрепить "особый статус отдельным частям Дон.и Луг.области" и самые существенные санкции снимут, при этом за Крым оставят этот никчемный "крымский пакет"санкций. Это и есть сценарий и план путина.
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18.06.2020 15:08 Ответить
Как осёл оманский, с пастухами, ни старался-не фортануло!
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18.06.2020 14:05 Ответить
А тем временем.....
После инцидента с Варнавой у Запада к нам возникнет вопрос относительно аргументирования антироссийских санкций, - нардеп Общество 18-июн, 04:459 2 946 0

Практически незамеченной прошла новость о том, что российской актрисе Екатерине Варнаве позволили въехать в Украину, несмотря на то, что она находилась под санкциями за посещение аннексированного Крыма.

Очевидно, наш президент как артист тяготеет к принципу «артисты без границ». Ибо никакие границы, жизненные принципы и понятия чести, и достоинства не должны мешать представителям свободных профессий «стричь капусту». Как информирует на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и нардеп 8-го созыва ВР Сергей Высоцкий.

Он отмечает, при этом, вопрос ведь не в лично Варнаве. Вопрос в принципе. Человек, который незаконно въезжает в украинский Крым через Россию должен быть наказан тем, что не сможет заехать в Украину.

Это просто подход, который позволяет нам держать нашу международно-правовую позицию.

Этот подход позволяет нам поддерживать и аргументировать санкции - ведь в Крыму не может работать ни один даже российский банк, но, если мы сами этот принцип начнем ставить, то непонятно, каким образом мы сможем аргументировать необходимость сохранения крымских санкций против России?

Мы сами будем выглядеть по-идиотски перед всем миром.

Сергей Высоцкий подчеркивает, это пример того, почему непонимающий последствий своих действий дилетант в должности президента - угроза для государства.
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18.06.2020 14:15 Ответить
Він для цього і йшов до влади, щоб знищити Україну, як державу, а Порошенка, як лідера реально незалежної України. Тому будь-якими способами оббрехати його, паплюжити його досягнення, навіть осудити невинного -- це його завдання перед Москвою. Дивно, що декому ще й досі не дійшло.
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18.06.2020 15:13 Ответить
Опять продлили полезные для расии санкции? Нет в Украины друзей на западе.
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18.06.2020 14:18 Ответить
ПНХ !
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18.06.2020 15:17 Ответить
Дуже добре. Вітаю кацапів зі святом. Зараз у них фактично все своє, нічого піндосівського.
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18.06.2020 14:46 Ответить
Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 1257
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18.06.2020 17:36 Ответить
А почему всего на 1 год продлили ??
Ведь через год абсолютно ничего не изменится. Украина будет говорить - что Крым украинский. россия - что российский. Европа - озабоченность. США - что введут санкции на каких-то бомжей из Крыма.
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18.06.2020 19:53 Ответить
 
 