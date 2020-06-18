Справу спійманого на хабарі начальника Полтавської митниці Калініченка направлено до суду

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо начальника Полтавської митниці Миколи Калініченка, якого 7 вересня правоохоронці затримали під час одержання хабаря в розмірі $4 тисячі, направлено в Голосіївський райсуд столиці.

Про це Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати, на якій стадії перебуває розслідування цього кримінального провадження, оскільки на даний момент Микола Калініченко продовжує обіймати керівну посаду.

За словами Бабікова, матеріали саме з цього виділеного епізоду направлено до суду в листопаді минулого року, але розслідування кримінального провадження триває, перевіряються на причетність до скоєння протиправних дій ще деякі особи.

Поки в цій справі не було ще навіть підготовчого засідання. Як пояснили Цензор.НЕТ в Офісі генпрокурора, воно переноситься з різних причин: у зв'язку з коронавірусом, через зайнятість суду, за клопотанням захисту.

Також стало відомо, що за клопотанням прокуратури підозрюваного було судом відсторонено від виконання службових обов'язків, але після направлення справи до суду, це рішення перестало діяти.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, начальник Полтавської митниці Микола Калініченко, тесть нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака, був затриманий у Голосіївському районі м.Києва під час передачі грошей, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Затриманому висунули підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, Калініченко вимагав хабар за те, що він нібито дасть команду підлеглим не створювати штучні перешкоди при оформленні вантажів, які ввозить в Україну суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.