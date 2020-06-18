Дело пойманного на взятке начальника Полтавской таможни Калиниченко направлено в суд

Материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко, которого 7 сентября правоохранители задержали во время получения взятки в размере $4 тысячи, направлены в Голосеевский райсуд столицы.

Об этом в Цензор. НЕТ рассказал первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать на какой стадии расследование этого уголовного производства, поскольку на данный момент Николай Калиниченко продолжает занимать руководящую должность.

По словам Бабикова, материалы именно по этому выделенному эпизоду направлены в суд в ноябре прошлого года, но расследование уголовного производства продолжается, проверяется на причастность к совершению противоправных действий еще ряд лиц.

Пока в этом деле не было еще даже подготовительного заседания. Как объяснили Цензор.НЕТ в Офисе Генпрокурора, оно переносится по разным причинам: в связи с коронавирусом, из-за занятости суда, по ходатайству защиты.

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Также стало известно, что по ходатайству прокуратуры подозреваемый был судом отстранен от исполнения служебных обязанностей, но после направления дела в суд, это решение действовать перестало.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, начальник Полтавской таможни Николай Калиниченко, тесть нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака, был задержан в Голосеевском районе г. Киева при передаче денег, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Задержанному предъявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Калиниченко требовал взятку за то, что он якобы даст команду подчиненным не создавать искусственные препятствования при оформлении грузов, которые ввозит в Украину субъект внешнеэкономической деятельности.

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