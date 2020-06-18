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взятка (6038) Полтавщина (1052) правоохранительные органы (2959) силовики (2797) таможня (1925) Бабиков (76)

Дело пойманного на взятке начальника Полтавской таможни Калиниченко направлено в суд

Дело пойманного на взятке начальника Полтавской таможни Калиниченко направлено в суд

Материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко, которого 7 сентября правоохранители задержали во время получения взятки в размере $4 тысячи, направлены в Голосеевский райсуд столицы.

Об этом в Цензор. НЕТ рассказал первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать на какой стадии расследование этого уголовного производства, поскольку на данный момент Николай Калиниченко продолжает занимать руководящую должность.

По словам Бабикова, материалы именно по этому выделенному эпизоду направлены в суд в ноябре прошлого года, но расследование уголовного производства продолжается, проверяется на причастность к совершению противоправных действий еще ряд лиц.

Пока в этом деле не было еще даже подготовительного заседания. Как объяснили Цензор.НЕТ в Офисе Генпрокурора, оно переносится по разным причинам: в связи с коронавирусом, из-за занятости суда, по ходатайству защиты.

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Также стало известно, что по ходатайству прокуратуры подозреваемый был судом отстранен от исполнения служебных обязанностей, но после направления дела в суд, это решение действовать перестало.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, начальник Полтавской таможни Николай Калиниченко, тесть нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака, был задержан в Голосеевском районе г. Киева при передаче денег, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Задержанному предъявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Калиниченко требовал взятку за то, что он якобы даст команду подчиненным не создавать искусственные препятствования при оформлении грузов, которые ввозит в Украину субъект внешнеэкономической деятельности.

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Дело передано в суд. Великолепно законченая композиция в словах и деле. Так бы всегда. Для идеала стоило бы добавить что три ведра бабла тоже занесено в суд автоматически. Всё плавно как смазано заранее.
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18.06.2020 18:23 Ответить
Когда я приду к власти у меня для казнокрадов и коррупционеров суды будут скорые, но справедливые. Попался и на дверях конторы где служил повесят и месяц снимать не будут в назидание другим. Через пол года Украина начнёт процветать.
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18.06.2020 18:57 Ответить
В юриспруденции как неточной общественной науке всегда есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны? Киваловской ВРП?

Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?

Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды.

Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти должен выбирать народ без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.

Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
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19.06.2020 08:31 Ответить
 
 