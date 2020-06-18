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Зеленський (22416) Євросоюз (12770)

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Східне партнерство не повинно обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне до інтеграції в загальний ринок на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

18 червня у відеорежимі проходить саміт Східного партнерства за участю керівництва ЄС, глав держав Східного партнерства і глав усіх держав-членів ЄС.

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський 01
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Топ коментарі
+90
План Штанмайера - тяжелая вещь. И не такое привидится

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9877
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18.06.2020 19:40
+83
Пациенту окончательно поплохело
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18.06.2020 19:37
+64
Яник тупий був... але це... зебіли, кого ви вибрали???
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18.06.2020 19:38
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прапорець литовський
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18.06.2020 22:15 Відповісти
Це - пуста фраза, щоб почули ті патріотичні, але недалекі, люди і голосовула за зелень, зовсім не звертаючи уваги, шо паралелно йде наступ на українську мову, сидять ні за що звинувачені у вбицстві Шеремета, на справи проти стерненка, дівчат, на призначення а ля Табачника на посаду МО. Зеленський нічого не робитъ і нічого не заявляє без думки про свій клятий рейтинг..І ця маніпуляція ''і нашим, і вашим'' йому дуже вдається через політичну дурість українців.
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18.06.2020 21:01 Відповісти
Бедную Украину никогда не примут в ЕС. Надо работать и сделать ее богатой.
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18.06.2020 21:01 Відповісти
Забил только может сделать бедной, а потом сказать что не кому ничего не должен.
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18.06.2020 21:04 Відповісти
Зебил спецом поставлен каломоем чтобы перед тем, как страну нищую кинуть под ноги хйлу, можно было бы по максимуму вытянуть из неё ресурсов
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18.06.2020 21:18 Відповісти
Я согласен, при таком количестве населения путь в ЕС напрямую связан с увеличением уровня жизни в Украине. Будь Украина маленькая её бы взяли несмотря на бедность, как Литву например.
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18.06.2020 21:11 Відповісти
бот ольгінський
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18.06.2020 21:34 Відповісти
ты давно богатой стала, убогая? и чего ты за все ЕС расписываешься?

Украина отнюдь не бедная, побогаче многих восточно и центральноевропейских стран, Украина просто ограбленная.
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18.06.2020 21:35 Відповісти
Зедебил, закрой пасть и не отсвечивай.
Все, что ты мелешь - уже не имеет значения.
Суши сухари.
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18.06.2020 21:06 Відповісти
требует
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18.06.2020 21:17 Відповісти
Так просто позвони там главному начальнику Евросоюза и потребуй. Как ты сейчас звонишь директорам банков и другим должостным лицам.Это же так работает.
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18.06.2020 21:24 Відповісти
Пусть позвонит директору Евросоюза , и пригрозит Бакановым . .
Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7681.
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18.06.2020 21:30 Відповісти
Рассказываю, для чего этот высер. Он понимает, что нас туда не возьмут еще долго. После этого можно сказать: ну вы ж видите, нас там не ждут, так что идем в Россию. Он, кстати, такое уже говорил не раз: типа, я не иду туда, где меня не ждут.
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18.06.2020 21:27 Відповісти
З расєйською мовою державною і дєдамі что ваєвалі...)))
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18.06.2020 21:32 Відповісти
Сморчок требует, уже анекдот и ещё Украиной прикрывается.Таких только посылают....
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18.06.2020 21:35 Відповісти
А представьте, что на его месте мог быть какой-то дурачок...
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18.06.2020 21:48 Відповісти
важкувато уявити якогось коли є він
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18.06.2020 22:13 Відповісти
Пан Президент это нужно заслужить,зачем говорить тезисами ,тут можно понять с этих слов ,что Украина катиться в Таёжный союз
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18.06.2020 21:51 Відповісти
Ну який з криворіжського поца,що грає своєю цюцюркою на роялі,пан?)
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19.06.2020 07:39 Відповісти
Бубочка совсем ополумел.
В том состоянии, до которого ЗЕ довел Украину всего за год, она даже Роисе не очень интересна.
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18.06.2020 21:56 Відповісти
Увідел чьорта - звоні бакланову.
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18.06.2020 22:00 Відповісти
Нах_р нам ЄС?
Нам треба тільки в НАТО, Шенген та Таможений союз ЄС
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18.06.2020 22:11 Відповісти
Ну ... Шенген без ЄС сумнівно ...
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19.06.2020 11:03 Відповісти
При зеленом ублюдке никакое ЕС нам не светит!
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18.06.2020 22:36 Відповісти
Кресло начало подгорать, вот и очередная порция популизма.
И почему их постоянно надо пи*дить?
Суть не в членстве а в реформах,
сделай хотя бы то что обещал своиму электорату.
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18.06.2020 22:38 Відповісти
―Ты где бегал, черт малохольный?

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6872
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18.06.2020 22:52 Відповісти
вот это мощь, наверно завтра будет экстренное cовещанние миннисстров МИД и потом главы стран ппоедит в Киев с просьбой о помилование.
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18.06.2020 22:54 Відповісти
Пусть еще ультиматум ЕС поставит. Просто сказочный д*б.
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18.06.2020 23:00 Відповісти
Ще трошки пограється у "наполеончика-Лукашенка" і попаде під санкції.
І стоїть риторичне питання -він навмисно бажає попасти під санкції і закрити шлях Україні у ЕС.
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18.06.2020 23:14 Відповісти
А что ты,осел,для этого сделал?
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18.06.2020 23:14 Відповісти
Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4909
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18.06.2020 23:41 Відповісти
С твоим ЗЕленым ,дебильном рылом нас Европа не возьмет. Это уж точняк стопудовый...
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18.06.2020 23:51 Відповісти
ого
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19.06.2020 00:00 Відповісти
Яке воно убоге та нерозумне... Як таке взагалі можна було обрати ???
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19.06.2020 00:20 Відповісти
Ясєн_красєн, що це псевдо проєвропейське фуфло зіц-Зєлупа городить виключно для внутрішнього споживача, як і решту "патріотичних" речей задля дешевого маскування своєї справжньої московської суті.
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19.06.2020 00:55 Відповісти
+100500.
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19.06.2020 09:27 Відповісти
Що воно там трєбує? У жінки трєбуй, може дасть. Скажеш їй, що ти не лох, може проканає. Клоун він і є клоун.
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19.06.2020 01:50 Відповісти
Нє, не дасть. У лікарні. Хай буде здорова ...
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19.06.2020 11:04 Відповісти
Украина вымагает? ЛОЛ...
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19.06.2020 04:10 Відповісти
"...как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский..."

Хто знає, він кулаком по столі стукнув при цьому?
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19.06.2020 08:09 Відповісти
по роялю, и не кулаком.
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19.06.2020 08:23 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера.

Зеля ментально находится в совке, и не может этого осознать. Все его окружение понятие не имеет как работает европейская схема управления государством. В ЕС это поняли когда пообщались с ЗЕ в Даосе.
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19.06.2020 08:22 Відповісти
у мене питання - клоун, а що ТИ зробив для того, шо б Україна стала повноцінним членом ЄС?!
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19.06.2020 08:25 Відповісти
Куда кудА она стремится ??????
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19.06.2020 09:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3175091.html Тримаємо стрій!

Після сьогоднішнього судилища над Порошенком і нашої акції, мені подзвонив знайомий з Британії - відомий політик, колега з ПАРЄ.
Він був щиро здивований:
"Я думав, що після перемоги Зеленського ви здастеся. Пройшов складний рік і, здавалося, що разом з Порошенком, підуть і сподівання на європейські перспективи для України. Країну поведуть в обійми Росії, а всіх незгодних закриють і репресують.
Проте, сьогодні я вкотре пересвідчився, що це не можливо. Я бачу, яка потужна підтримка у президента Порошенка, я бачу, що люди готові виходити на протест і не допустять жодного свавілля зі сторони влади.
Відповідно, маятник уже ніколи не зможе качнутись в сторону Росії. Підвалини, закладені попереднім президентом, не вдасться зруйнувати.
Ви продовжуєте чинити опір усім сподіванням Кремля розвалити країну. Як ззовні, так і зсередини.
Отже, кордони Європи під надійним захистом. Українці продовжують стояти на сторожі цивілізації. За що ми вам щиро вдячні!
Завдання наших політиків відплатити вам тією ж монетою - продовжити санкції проти Росії, боротися далі в ПАРЄ і допомагати Україні".

Після таких розмов, охоче віриться, що все у нас буде добре. Переможемо і агресора, і п'яту колону.
Тримаємо стрій!

Олексій Гончаренко
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19.06.2020 09:17 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3174552.html Хіба дитина винувата, що батьки у неї - дурнуваті?

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6700

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5221
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19.06.2020 09:19 Відповісти
https://www.facebook.com/vadodovruch/posts/346670602983568 Вадим Бойко : давайте подякуємо цій мудрій родині за то, шо тепер коли вголос ******** Зеленського, а він подає на тебе в суд, то завжди можна сказати, шо це ти на отого, із Закарпаття.

Oleg Khomutskiy: Через 10 років
"Зеленський вкрав біляша на чопському вокзалі"
"Зеленського затримали за крадіжку кобили"
"Зеленський жебракує у київському метро"

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5737
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19.06.2020 09:20 Відповісти
шнарант. Спочатку створи умови для "полноправного" членства в ЄС, а потім вже "трєбуй"..
Блін, воно ідіот !!
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19.06.2020 09:21 Відповісти
И даже не палится! Т.е. даже не стесняется демонстрировать это своё качество.
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19.06.2020 09:25 Відповісти
іноді таке враження, що воно навіть хизується своєю тупістю. Ті жарти, які воно озвучувало на своїх шоу, зовсім не доречні в політиці, і взагалі виглядають убого з вуст президента. Адже, "какая разніца" в дії..
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19.06.2020 09:43 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25198032.html "А если не примете - посажу Порошенко", - подытожил верховный ковидиант Украины

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4854

Зеленському кажуть, що Порошенко про нього розповідає лідерам інших країн, за це (і не тільки) він влаштовує помсту.

Зеленському кажуть, що Аваков потужний міністр, тож він бере його під особисту відповідальність, про яку згодом забуває.

Зеленському кажуть, що ідея Медведчука з 2012-го про місцеві референдуми дуже хороша, тож він її активно **********.

Корупційні барони (тобто переважна більшість ректорів українських університетів) кажуть Зеленському, що міністром освіти треба зробити «нове обличчя» плагіатора та рига Шкарлета, бо хто ще захистить їхній плагіат і корупцію?

Зеленському кажуть, що з медициною все погано, бо винна реформа, але не кажуть, що вона пройшла тільки на первинній ланці.

За усіма останніми змінами, схоже, що не важливо насправді, ким є сам Зе, якої би високої думки не був про себе мстливий і боягузливий президент, ні про які КРІ, про які йшлося на початку його правління, ані про спроби формувати експертні кола, ні, про це вже давно не йдеться. Йдеться тільки про боротьбу за вушко, яку зараз виграють ті, кому дуже хочеться відкритої конфронтації з громадянським суспільством.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10156954718506783 Bogdan Logvynenko
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Ну вроде 42 года, утверждает что не лох, а на деле все наоборот кроме возраста.
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19.06.2020 09:31 Відповісти
Сразу как все олигархи и их жополизы окажутся за решеткой - так сразу и станем членом ЕС (спойлер: никогда)
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19.06.2020 09:45 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3174745.html Читати скиглення ідіота Портнова - це море задоволення)

Після сьогоднішньої ганебної для преЗЕдента Вови ЗЕбіла і ГенПрокурора Венедиктової поразки у Печерному суді у справі Порошенка, Андруша Портнов від злості обгадився.
І почав плюватися шмарклями, звинувачуючи свою колишню коханку Винедиктову у некомпетентності.
Ха-ха, наче це не сам Андруша писав текст ідіотського звинувачення Пороху, над яким нині ірже цілий світ)
Ось такі «потужні юристи» були у ЯнукОвоча.

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4232
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19.06.2020 09:46 Відповісти
Вот это да!Врезал так Врезал!
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19.06.2020 09:50 Відповісти
Ну раз требует то надо дать
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19.06.2020 09:54 Відповісти
Слова не мальчика но мужа. Только дела одни декорации и видосики.
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19.06.2020 10:19 Відповісти
Этот круглый дурак этим никчемным заявлением хочет поднять свой рейтинг.
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19.06.2020 10:24 Відповісти
осел шота понюхал и его поперло
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19.06.2020 10:54 Відповісти
Требовать мало! Надо ставить ультиматум. Иначе война и украинская кавалерия через неделю будет в Брюсселе.
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19.06.2020 11:06 Відповісти
Бубочка что-то требует. Как это мило
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19.06.2020 11:34 Відповісти
Все эти фразы Земрази заточены под технологию "альтернативности"
Мол смотрите - в Европе мы никому не нужны, а в Москве наоборот зовут
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19.06.2020 17:04 Відповісти
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