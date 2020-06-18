Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Східне партнерство не повинно обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне до інтеграції в загальний ринок на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

18 червня у відеорежимі проходить саміт Східного партнерства за участю керівництва ЄС, глав держав Східного партнерства і глав усіх держав-членів ЄС.