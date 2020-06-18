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Зеленский (19029) Евросоюз (16684)

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский.

18 июня в видеорежиме проходит саммит Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС.

Также на Цензор.НЕТ: Совет ЕС обнародовал решение о продлении "крымских" санкций против РФ

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский 01

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Топ комментарии
+90
План Штанмайера - тяжелая вещь. И не такое привидится

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9877
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18.06.2020 19:40
+83
Пациенту окончательно поплохело
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18.06.2020 19:37
+64
Яник тупий був... але це... зебіли, кого ви вибрали???
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18.06.2020 19:38
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Страница 4 из 4
прапорець литовський
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18.06.2020 22:15 Ответить
Це - пуста фраза, щоб почули ті патріотичні, але недалекі, люди і голосовула за зелень, зовсім не звертаючи уваги, шо паралелно йде наступ на українську мову, сидять ні за що звинувачені у вбицстві Шеремета, на справи проти стерненка, дівчат, на призначення а ля Табачника на посаду МО. Зеленський нічого не робитъ і нічого не заявляє без думки про свій клятий рейтинг..І ця маніпуляція ''і нашим, і вашим'' йому дуже вдається через політичну дурість українців.
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18.06.2020 21:01 Ответить
Бедную Украину никогда не примут в ЕС. Надо работать и сделать ее богатой.
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18.06.2020 21:01 Ответить
Забил только может сделать бедной, а потом сказать что не кому ничего не должен.
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18.06.2020 21:04 Ответить
Зебил спецом поставлен каломоем чтобы перед тем, как страну нищую кинуть под ноги хйлу, можно было бы по максимуму вытянуть из неё ресурсов
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18.06.2020 21:18 Ответить
Я согласен, при таком количестве населения путь в ЕС напрямую связан с увеличением уровня жизни в Украине. Будь Украина маленькая её бы взяли несмотря на бедность, как Литву например.
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18.06.2020 21:11 Ответить
бот ольгінський
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18.06.2020 21:34 Ответить
ты давно богатой стала, убогая? и чего ты за все ЕС расписываешься?

Украина отнюдь не бедная, побогаче многих восточно и центральноевропейских стран, Украина просто ограбленная.
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18.06.2020 21:35 Ответить
Зедебил, закрой пасть и не отсвечивай.
Все, что ты мелешь - уже не имеет значения.
Суши сухари.
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18.06.2020 21:06 Ответить
требует
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18.06.2020 21:17 Ответить
Так просто позвони там главному начальнику Евросоюза и потребуй. Как ты сейчас звонишь директорам банков и другим должостным лицам.Это же так работает.
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18.06.2020 21:24 Ответить
Пусть позвонит директору Евросоюза , и пригрозит Бакановым . .
Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7681.
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18.06.2020 21:30 Ответить
Рассказываю, для чего этот высер. Он понимает, что нас туда не возьмут еще долго. После этого можно сказать: ну вы ж видите, нас там не ждут, так что идем в Россию. Он, кстати, такое уже говорил не раз: типа, я не иду туда, где меня не ждут.
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18.06.2020 21:27 Ответить
З расєйською мовою державною і дєдамі что ваєвалі...)))
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18.06.2020 21:32 Ответить
Сморчок требует, уже анекдот и ещё Украиной прикрывается.Таких только посылают....
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18.06.2020 21:35 Ответить
А представьте, что на его месте мог быть какой-то дурачок...
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18.06.2020 21:48 Ответить
важкувато уявити якогось коли є він
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18.06.2020 22:13 Ответить
Пан Президент это нужно заслужить,зачем говорить тезисами ,тут можно понять с этих слов ,что Украина катиться в Таёжный союз
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18.06.2020 21:51 Ответить
Ну який з криворіжського поца,що грає своєю цюцюркою на роялі,пан?)
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19.06.2020 07:39 Ответить
Бубочка совсем ополумел.
В том состоянии, до которого ЗЕ довел Украину всего за год, она даже Роисе не очень интересна.
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18.06.2020 21:56 Ответить
Увідел чьорта - звоні бакланову.
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18.06.2020 22:00 Ответить
Нах_р нам ЄС?
Нам треба тільки в НАТО, Шенген та Таможений союз ЄС
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18.06.2020 22:11 Ответить
Ну ... Шенген без ЄС сумнівно ...
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19.06.2020 11:03 Ответить
При зеленом ублюдке никакое ЕС нам не светит!
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18.06.2020 22:36 Ответить
Кресло начало подгорать, вот и очередная порция популизма.
И почему их постоянно надо пи*дить?
Суть не в членстве а в реформах,
сделай хотя бы то что обещал своиму электорату.
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18.06.2020 22:38 Ответить
―Ты где бегал, черт малохольный?

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6872
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18.06.2020 22:52 Ответить
вот это мощь, наверно завтра будет экстренное cовещанние миннисстров МИД и потом главы стран ппоедит в Киев с просьбой о помилование.
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18.06.2020 22:54 Ответить
Пусть еще ультиматум ЕС поставит. Просто сказочный д*б.
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18.06.2020 23:00 Ответить
Ще трошки пограється у "наполеончика-Лукашенка" і попаде під санкції.
І стоїть риторичне питання -він навмисно бажає попасти під санкції і закрити шлях Україні у ЕС.
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18.06.2020 23:14 Ответить
А что ты,осел,для этого сделал?
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18.06.2020 23:14 Ответить
Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4909
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18.06.2020 23:41 Ответить
С твоим ЗЕленым ,дебильном рылом нас Европа не возьмет. Это уж точняк стопудовый...
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18.06.2020 23:51 Ответить
ого
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19.06.2020 00:00 Ответить
Яке воно убоге та нерозумне... Як таке взагалі можна було обрати ???
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19.06.2020 00:20 Ответить
Ясєн_красєн, що це псевдо проєвропейське фуфло зіц-Зєлупа городить виключно для внутрішнього споживача, як і решту "патріотичних" речей задля дешевого маскування своєї справжньої московської суті.
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19.06.2020 00:55 Ответить
+100500.
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19.06.2020 09:27 Ответить
Що воно там трєбує? У жінки трєбуй, може дасть. Скажеш їй, що ти не лох, може проканає. Клоун він і є клоун.
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19.06.2020 01:50 Ответить
Нє, не дасть. У лікарні. Хай буде здорова ...
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19.06.2020 11:04 Ответить
Украина вымагает? ЛОЛ...
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19.06.2020 04:10 Ответить
"...как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский..."

Хто знає, він кулаком по столі стукнув при цьому?
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19.06.2020 08:09 Ответить
по роялю, и не кулаком.
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19.06.2020 08:23 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера.

Зеля ментально находится в совке, и не может этого осознать. Все его окружение понятие не имеет как работает европейская схема управления государством. В ЕС это поняли когда пообщались с ЗЕ в Даосе.
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19.06.2020 08:22 Ответить
у мене питання - клоун, а що ТИ зробив для того, шо б Україна стала повноцінним членом ЄС?!
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19.06.2020 08:25 Ответить
Куда кудА она стремится ??????
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19.06.2020 09:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3175091.html Тримаємо стрій!

Після сьогоднішнього судилища над Порошенком і нашої акції, мені подзвонив знайомий з Британії - відомий політик, колега з ПАРЄ.
Він був щиро здивований:
"Я думав, що після перемоги Зеленського ви здастеся. Пройшов складний рік і, здавалося, що разом з Порошенком, підуть і сподівання на європейські перспективи для України. Країну поведуть в обійми Росії, а всіх незгодних закриють і репресують.
Проте, сьогодні я вкотре пересвідчився, що це не можливо. Я бачу, яка потужна підтримка у президента Порошенка, я бачу, що люди готові виходити на протест і не допустять жодного свавілля зі сторони влади.
Відповідно, маятник уже ніколи не зможе качнутись в сторону Росії. Підвалини, закладені попереднім президентом, не вдасться зруйнувати.
Ви продовжуєте чинити опір усім сподіванням Кремля розвалити країну. Як ззовні, так і зсередини.
Отже, кордони Європи під надійним захистом. Українці продовжують стояти на сторожі цивілізації. За що ми вам щиро вдячні!
Завдання наших політиків відплатити вам тією ж монетою - продовжити санкції проти Росії, боротися далі в ПАРЄ і допомагати Україні".

Після таких розмов, охоче віриться, що все у нас буде добре. Переможемо і агресора, і п'яту колону.
Тримаємо стрій!

Олексій Гончаренко
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19.06.2020 09:17 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3174552.html Хіба дитина винувата, що батьки у неї - дурнуваті?

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6700

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5221
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19.06.2020 09:19 Ответить
https://www.facebook.com/vadodovruch/posts/346670602983568 Вадим Бойко : давайте подякуємо цій мудрій родині за то, шо тепер коли вголос ******** Зеленського, а він подає на тебе в суд, то завжди можна сказати, шо це ти на отого, із Закарпаття.

Oleg Khomutskiy: Через 10 років
"Зеленський вкрав біляша на чопському вокзалі"
"Зеленського затримали за крадіжку кобили"
"Зеленський жебракує у київському метро"

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5737
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19.06.2020 09:20 Ответить
шнарант. Спочатку створи умови для "полноправного" членства в ЄС, а потім вже "трєбуй"..
Блін, воно ідіот !!
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19.06.2020 09:21 Ответить
И даже не палится! Т.е. даже не стесняется демонстрировать это своё качество.
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19.06.2020 09:25 Ответить
іноді таке враження, що воно навіть хизується своєю тупістю. Ті жарти, які воно озвучувало на своїх шоу, зовсім не доречні в політиці, і взагалі виглядають убого з вуст президента. Адже, "какая разніца" в дії..
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19.06.2020 09:43 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25198032.html "А если не примете - посажу Порошенко", - подытожил верховный ковидиант Украины

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4854

Зеленському кажуть, що Порошенко про нього розповідає лідерам інших країн, за це (і не тільки) він влаштовує помсту.

Зеленському кажуть, що Аваков потужний міністр, тож він бере його під особисту відповідальність, про яку згодом забуває.

Зеленському кажуть, що ідея Медведчука з 2012-го про місцеві референдуми дуже хороша, тож він її активно **********.

Корупційні барони (тобто переважна більшість ректорів українських університетів) кажуть Зеленському, що міністром освіти треба зробити «нове обличчя» плагіатора та рига Шкарлета, бо хто ще захистить їхній плагіат і корупцію?

Зеленському кажуть, що з медициною все погано, бо винна реформа, але не кажуть, що вона пройшла тільки на первинній ланці.

За усіма останніми змінами, схоже, що не важливо насправді, ким є сам Зе, якої би високої думки не був про себе мстливий і боягузливий президент, ні про які КРІ, про які йшлося на початку його правління, ані про спроби формувати експертні кола, ні, про це вже давно не йдеться. Йдеться тільки про боротьбу за вушко, яку зараз виграють ті, кому дуже хочеться відкритої конфронтації з громадянським суспільством.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10156954718506783 Bogdan Logvynenko
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19.06.2020 09:24 Ответить
Ну вроде 42 года, утверждает что не лох, а на деле все наоборот кроме возраста.
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19.06.2020 09:31 Ответить
Сразу как все олигархи и их жополизы окажутся за решеткой - так сразу и станем членом ЕС (спойлер: никогда)
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19.06.2020 09:45 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3174745.html Читати скиглення ідіота Портнова - це море задоволення)

Після сьогоднішньої ганебної для преЗЕдента Вови ЗЕбіла і ГенПрокурора Венедиктової поразки у Печерному суді у справі Порошенка, Андруша Портнов від злості обгадився.
І почав плюватися шмарклями, звинувачуючи свою колишню коханку Винедиктову у некомпетентності.
Ха-ха, наче це не сам Андруша писав текст ідіотського звинувачення Пороху, над яким нині ірже цілий світ)
Ось такі «потужні юристи» були у ЯнукОвоча.

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4232
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19.06.2020 09:46 Ответить
Вот это да!Врезал так Врезал!
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19.06.2020 09:50 Ответить
Ну раз требует то надо дать
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19.06.2020 09:54 Ответить
Слова не мальчика но мужа. Только дела одни декорации и видосики.
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19.06.2020 10:19 Ответить
Этот круглый дурак этим никчемным заявлением хочет поднять свой рейтинг.
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19.06.2020 10:24 Ответить
осел шота понюхал и его поперло
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19.06.2020 10:54 Ответить
Требовать мало! Надо ставить ультиматум. Иначе война и украинская кавалерия через неделю будет в Брюсселе.
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19.06.2020 11:06 Ответить
Бубочка что-то требует. Как это мило
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19.06.2020 11:34 Ответить
Все эти фразы Земрази заточены под технологию "альтернативности"
Мол смотрите - в Европе мы никому не нужны, а в Москве наоборот зовут
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19.06.2020 17:04 Ответить
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