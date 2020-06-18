Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский.

18 июня в видеорежиме проходит саммит Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС.

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