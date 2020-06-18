Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.
Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский.
18 июня в видеорежиме проходит саммит Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС.
Также на Цензор.НЕТ: Совет ЕС обнародовал решение о продлении "крымских" санкций против РФ
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Украина отнюдь не бедная, побогаче многих восточно и центральноевропейских стран, Украина просто ограбленная.
Все, что ты мелешь - уже не имеет значения.
Суши сухари.
.
В том состоянии, до которого ЗЕ довел Украину всего за год, она даже Роисе не очень интересна.
Нам треба тільки в НАТО, Шенген та Таможений союз ЄС
И почему их постоянно надо пи*дить?
Суть не в членстве а в реформах,
сделай хотя бы то что обещал своиму электорату.
І стоїть риторичне питання -він навмисно бажає попасти під санкції і закрити шлях Україні у ЕС.
Хто знає, він кулаком по столі стукнув при цьому?
Зеля ментально находится в совке, и не может этого осознать. Все его окружение понятие не имеет как работает европейская схема управления государством. В ЕС это поняли когда пообщались с ЗЕ в Даосе.
Після сьогоднішнього судилища над Порошенком і нашої акції, мені подзвонив знайомий з Британії - відомий політик, колега з ПАРЄ.
Він був щиро здивований:
"Я думав, що після перемоги Зеленського ви здастеся. Пройшов складний рік і, здавалося, що разом з Порошенком, підуть і сподівання на європейські перспективи для України. Країну поведуть в обійми Росії, а всіх незгодних закриють і репресують.
Проте, сьогодні я вкотре пересвідчився, що це не можливо. Я бачу, яка потужна підтримка у президента Порошенка, я бачу, що люди готові виходити на протест і не допустять жодного свавілля зі сторони влади.
Відповідно, маятник уже ніколи не зможе качнутись в сторону Росії. Підвалини, закладені попереднім президентом, не вдасться зруйнувати.
Ви продовжуєте чинити опір усім сподіванням Кремля розвалити країну. Як ззовні, так і зсередини.
Отже, кордони Європи під надійним захистом. Українці продовжують стояти на сторожі цивілізації. За що ми вам щиро вдячні!
Завдання наших політиків відплатити вам тією ж монетою - продовжити санкції проти Росії, боротися далі в ПАРЄ і допомагати Україні".
Після таких розмов, охоче віриться, що все у нас буде добре. Переможемо і агресора, і п'яту колону.
Тримаємо стрій!
Олексій Гончаренко
Oleg Khomutskiy: Через 10 років
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Блін, воно ідіот !!
Зеленському кажуть, що Порошенко про нього розповідає лідерам інших країн, за це (і не тільки) він влаштовує помсту.
Зеленському кажуть, що Аваков потужний міністр, тож він бере його під особисту відповідальність, про яку згодом забуває.
Зеленському кажуть, що ідея Медведчука з 2012-го про місцеві референдуми дуже хороша, тож він її активно **********.
Корупційні барони (тобто переважна більшість ректорів українських університетів) кажуть Зеленському, що міністром освіти треба зробити «нове обличчя» плагіатора та рига Шкарлета, бо хто ще захистить їхній плагіат і корупцію?
Зеленському кажуть, що з медициною все погано, бо винна реформа, але не кажуть, що вона пройшла тільки на первинній ланці.
За усіма останніми змінами, схоже, що не важливо насправді, ким є сам Зе, якої би високої думки не був про себе мстливий і боягузливий президент, ні про які КРІ, про які йшлося на початку його правління, ані про спроби формувати експертні кола, ні, про це вже давно не йдеться. Йдеться тільки про боротьбу за вушко, яку зараз виграють ті, кому дуже хочеться відкритої конфронтації з громадянським суспільством.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10156954718506783 Bogdan Logvynenko
Після сьогоднішньої ганебної для преЗЕдента Вови ЗЕбіла і ГенПрокурора Венедиктової поразки у Печерному суді у справі Порошенка, Андруша Портнов від злості обгадився.
І почав плюватися шмарклями, звинувачуючи свою колишню коханку Винедиктову у некомпетентності.
Ха-ха, наче це не сам Андруша писав текст ідіотського звинувачення Пороху, над яким нині ірже цілий світ)
Ось такі «потужні юристи» були у ЯнукОвоча.
Мол смотрите - в Европе мы никому не нужны, а в Москве наоборот зовут