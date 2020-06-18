Совет ЕС обнародовал решение о продлении "крымских" санкций против РФ

Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить еще на год, до 23 июня 2021, санкции против России, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС сегодня принял решение продлить до 23 июня 2021 санкции, которые были введены в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт товаров происхождением из Крыма или Севастополя в ЕС, на инфраструктурные или финансовые инвестиции и на туристические услуги в Крыму и Севастополе. Запрет ЕС касается также экспорта определенного перечня товаров и технологий для компаний, действующих в Крыму, или для их использования в секторах транспорта, телекоммуникации, энергетики, а также для разведки, разработки и добычи нефти, газа или минеральных ресурсов.

В тексте решения Совета ЕС также упоминается декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которую он сделал от имени ЕС 16 марта 2020. В документе отмечается, что "ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного законодательства".

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