РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4318 посетителей онлайн
Новости
1 740 15
россия (93003) санкции (11038) Совет Европы (691) Евросоюз (16683)

Совет ЕС обнародовал решение о продлении "крымских" санкций против РФ

Совет ЕС обнародовал решение о продлении

Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить еще на год, до 23 июня 2021, санкции против России, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС сегодня принял решение продлить до 23 июня 2021 санкции, которые были введены в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт товаров происхождением из Крыма или Севастополя в ЕС, на инфраструктурные или финансовые инвестиции и на туристические услуги в Крыму и Севастополе. Запрет ЕС касается также экспорта определенного перечня товаров и технологий для компаний, действующих в Крыму, или для их использования в секторах транспорта, телекоммуникации, энергетики, а также для разведки, разработки и добычи нефти, газа или минеральных ресурсов.

В тексте решения Совета ЕС также упоминается декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которую он сделал от имени ЕС 16 марта 2020. В документе отмечается, что "ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного законодательства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
"Русафобия агалтелая" - в действии...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:51
+5
Знову кацапам НАПОЛЬЗА# привалила ... Дуракам всігда везе !
показать весь комментарий
18.06.2020 18:03
+4
Ермак так старается для братушек, но они,бл..., все равно санкции сохранили.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Русафобия агалтелая" - в действии...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:51 Ответить
Просто УЖОООООССС
показать весь комментарий
18.06.2020 17:59 Ответить
Ну и прекрасно. Давно нужно добавить санкций козломордым,от беззубой Европы
показать весь комментарий
18.06.2020 17:51 Ответить
С 2015 ни одной новой санкции в отношении ********** ЕС не применил и не ввел в действие. Зато мило и "сочувственно" улыбаясь кацапам полностью переориентировали економику ЕС на альтернативные источники.
показать весь комментарий
18.06.2020 22:51 Ответить
вот неповерите, еещё гоодд назад одинн дятел тут хотел вдолбить, мол санккции за Кым нету, ага, ну что по делаешь, скрепы берёт своё, готов даже поспорить, он будет прикидываться дурачком - мол это не он и вообще имел в виду другое....
показать весь комментарий
18.06.2020 17:53 Ответить
Ермак так старается для братушек, но они,бл..., все равно санкции сохранили.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:54 Ответить
Знову кацапам НАПОЛЬЗА# привалила ... Дуракам всігда везе !
показать весь комментарий
18.06.2020 18:03 Ответить
Надо усиливать санкции, а не толтко продлевать
показать весь комментарий
18.06.2020 18:06 Ответить
Санкций параше не жалеть, санкций параше много, но по-больше!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:18 Ответить
Чекаю, не дочекаюсь санкцій Китаю за експорт коронавірусу з параші.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:58 Ответить
Нет повести печальнее на свете,чем рашка нагнутая в Крымском туалете...
показать весь комментарий
18.06.2020 19:57 Ответить
Только прилетел из Крыма, по моему Крымчанам санкции до фени...
показать весь комментарий
18.06.2020 20:06 Ответить
Из Крыма прямо в Бразилию,прямым рейсом?
показать весь комментарий
18.06.2020 20:09 Ответить
Не, через Москву.
показать весь комментарий
18.06.2020 20:18 Ответить
Тогда тебе санкции на пользу.
показать весь комментарий
18.06.2020 20:23 Ответить
 
 