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Рада ЄС оприлюднила рішення про продовження "кримських" санкцій проти РФ

Рада ЄС оприлюднила рішення про продовження

Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити ще на рік, до 23 червня 2021, санкції проти Росії, запроваджені ЄС після незаконної анексії Криму.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС сьогодні прийняла рішення продовжити до 23 червня 2021 року санкції, які були введені у відповідь на анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією", - сказано в повідомленні.

Діючі обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів походженням із Криму або Севастополя в ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції і на туристичні послуги в Криму і Севастополі. Заборона ЄС стосується також експорту певного переліку товарів і технологій для компаній, що діють у Криму, або для їх використання в секторах транспорту, телекомунікації, енергетики, а також для розвідки, розробки і видобутку нафти, газу або мінеральних ресурсів.

У тексті рішення Ради ЄС також згадується декларація високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, яку він зробив від імені ЄС 16 березня 2020. У документі зазначається, що "ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства".

Читайте також: Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ
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Топ коментарі
+7
"Русафобия агалтелая" - в действии...
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18.06.2020 17:51
+5
Знову кацапам НАПОЛЬЗА# привалила ... Дуракам всігда везе !
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18.06.2020 18:03
+4
Ермак так старается для братушек, но они,бл..., все равно санкции сохранили.
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18.06.2020 17:54
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"Русафобия агалтелая" - в действии...
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18.06.2020 17:51 Відповісти
Просто УЖОООООССС
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18.06.2020 17:59 Відповісти
Ну и прекрасно. Давно нужно добавить санкций козломордым,от беззубой Европы
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18.06.2020 17:51 Відповісти
С 2015 ни одной новой санкции в отношении ********** ЕС не применил и не ввел в действие. Зато мило и "сочувственно" улыбаясь кацапам полностью переориентировали економику ЕС на альтернативные источники.
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18.06.2020 22:51 Відповісти
вот неповерите, еещё гоодд назад одинн дятел тут хотел вдолбить, мол санккции за Кым нету, ага, ну что по делаешь, скрепы берёт своё, готов даже поспорить, он будет прикидываться дурачком - мол это не он и вообще имел в виду другое....
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18.06.2020 17:53 Відповісти
Ермак так старается для братушек, но они,бл..., все равно санкции сохранили.
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18.06.2020 17:54 Відповісти
Знову кацапам НАПОЛЬЗА# привалила ... Дуракам всігда везе !
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18.06.2020 18:03 Відповісти
Надо усиливать санкции, а не толтко продлевать
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18.06.2020 18:06 Відповісти
Санкций параше не жалеть, санкций параше много, но по-больше!
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18.06.2020 18:18 Відповісти
Чекаю, не дочекаюсь санкцій Китаю за експорт коронавірусу з параші.
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18.06.2020 18:58 Відповісти
Нет повести печальнее на свете,чем рашка нагнутая в Крымском туалете...
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18.06.2020 19:57 Відповісти
Только прилетел из Крыма, по моему Крымчанам санкции до фени...
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18.06.2020 20:06 Відповісти
Из Крыма прямо в Бразилию,прямым рейсом?
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18.06.2020 20:09 Відповісти
Не, через Москву.
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18.06.2020 20:18 Відповісти
Тогда тебе санкции на пользу.
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18.06.2020 20:23 Відповісти
 
 