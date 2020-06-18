Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування
Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського та спікера ВР Дмитра Разумкова щодо політичних репресій
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті облради.
Депутати вважають, що Україна знову постала перед вибором: рухатись у напрямі Європейського Союзу та НАТО чи перетворитись на підконтрольну напівколонію Росії.
Також в облраді впевнені, що в Україні посилюються політичні переслідування.
"Доказами є десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків та громадських активістів. Правоохоронні органи помітно активізували свої дії в цьому напрямі", - говориться у зверненні.
Далі депутати перерахували найрезонансніші справи, які, на їхню думку, є політично мотивованими: відкриття близько 20 справ проти Петра Порошенка; порушено справу проти Сергія Стерненка; справа Шеремета, в якій звинувачують Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь; "Дивні звинувачення на адресу бойового генерала Дмитра Марченка"; справа проти Тетяни Чорновол; "Незрозумілі обшуки" ДБР у будинку ексміністра Володимира Омеляна.
"Жодної довіри не викликають ні Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, ні перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, ні їхні підлеглі. Їхня діяльність цілковито тотожна заявам та публічним погрозам Андрія Портнова на адресу учасників Революції Гідності, добровольців, волонтерів, активістів-патріотів та опозиційних політичних діячів", - зауважують у Львівській облраді.
Депутати вважають, що немає сподівань на те, що згадані справи об’єктивно розглянуть в українських судах.
"Закликаємо центральну владу припинити практику політичного переслідування і не поглиблювати суспільно-політичне протистояння в Україні. Це вигідно лише Росії та їхній "п’ятій колоні" в Україні. В Україні влада, яка займалась репресіями опозиції, замахом на українські національні цінності, завжди програвала й ганебно йшла в історичне небуття. Так буде й цього разу, якщо влада продовжуватиме політику репресій та переслідувань", - сказано у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
от души
Гра́вис - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA диакритический знак , отображающийся как знак обратного (слабогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ударения . Приблизительно совпадает по форме с типографским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 клавиатурным знаком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84 обратного апострофа .
Используется во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA французском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итальянском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA португальском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA норвежском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литовском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA македонском и других языках. нетопісєц якийсь....
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https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT Пристойна Миша @l3lW3mgEWRY3ChT
https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT
В фб Шарп пише, що вже лише один зеленський хоче арешту, вєнєдіктова боїться.
А вові відступати нікуди - позаді москва. І з тої маскви боляче штрикають патичками і не зупиняться.
Чекаємо подібних заяв інших рад
Вот в чем суть трагедии.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2676078955994238?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Ну, и вот резюмируя сегодняшний день.
На самом деле, если всерьез, все прошло и произошло именно так, как и должно было произойти.
На самом деле, если всерьез, все вели себя именно так, как и должны были себя вести.
Во-первых, https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R Петро Порошенко
сказал - мы не боимся. В этой фразе, в самом приезде сегодня, во всех событиях сегодняшнего дня - мы не боимся. Вся эта шваль, все эти телеграм-портновы могут хрюкать, могут скулить, могут надувать пухлые щечки.
Мы - не боимся.
Во-вторых, власть обосралась. Тупо, цинично и вульгарно. Начиная с утренних сливов ТП Венедиктовой про письмо в суд, которого не существовало в природе. Продолжая действиями прокуроров, которые дрожащим голосом блеяли о том, что никакого ареста они больше не просят. И заканчивая судьей Вовком, который от греза подальше решил... дать дам дополнительные две недли на подготовку к следующему заседанию.
А в-третьих. А вот в-третьих у нас самое главное. ВЫ. Вы все, пришедшие. Вы все, репостившие и стримившие. Вы все, все-все.
Вам - спасибо. От всех нас, от всей команды.
И да, лично от Петра Алексеевича, которому очень была нужна и важна ваша поддержка.
Увидимся 1 июля.
бо осліпла і оглухла...