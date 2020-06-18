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облрада (282) репресії (1618) вибіркове переслідування (36)

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування

Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського та спікера ВР Дмитра Разумкова щодо політичних репресій

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті облради.

Депутати вважають, що Україна знову постала перед вибором: рухатись у напрямі Європейського Союзу та НАТО чи перетворитись на підконтрольну напівколонію Росії.

Також в облраді впевнені, що в Україні посилюються політичні переслідування.

"Доказами є десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків та громадських активістів. Правоохоронні органи помітно активізували свої дії в цьому напрямі", - говориться у зверненні.

Далі депутати перерахували найрезонансніші справи, які, на їхню думку, є політично мотивованими: відкриття близько 20 справ проти Петра Порошенка; порушено справу проти Сергія Стерненка; справа Шеремета, в якій звинувачують Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь; "Дивні звинувачення на адресу бойового генерала Дмитра Марченка"; справа проти Тетяни Чорновол; "Незрозумілі обшуки" ДБР у будинку ексміністра Володимира Омеляна.

Також читайте: "Рух Опору Капітуляції" звернувся до демократичних держав: "В Україні тривають політичні переслідування"

"Жодної довіри не викликають ні Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, ні перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, ні їхні підлеглі. Їхня діяльність цілковито тотожна заявам та публічним погрозам Андрія Портнова на адресу учасників Революції Гідності, добровольців, волонтерів, активістів-патріотів та опозиційних політичних діячів", - зауважують у Львівській облраді.

Депутати вважають, що немає сподівань на те, що згадані справи об’єктивно розглянуть в українських судах.

"Закликаємо центральну владу припинити практику політичного переслідування і не поглиблювати суспільно-політичне протистояння в Україні. Це вигідно лише Росії та їхній "п’ятій колоні" в Україні. В Україні влада, яка займалась репресіями опозиції, замахом на українські національні цінності, завжди програвала й ганебно йшла в історичне небуття. Так буде й цього разу, якщо влада продовжуватиме політику репресій та переслідувань", - сказано у зверненні.

Читайте також: Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка
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Топ коментарі
+37
Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 2846
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18.06.2020 22:38
+13
найкращий плакат

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 3197
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18.06.2020 22:52
+12
Там ни у кого нету монобольшинства, в отличие от монобольшинства монобыдла в ВРУ
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18.06.2020 22:45
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Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 2846
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18.06.2020 22:38 Відповісти
1000%
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18.06.2020 22:42 Відповісти
вах,очень хорошо сказал
от души
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18.06.2020 22:43 Відповісти
авжеж, він по ділу пише

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 8066
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18.06.2020 22:55 Відповісти
Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 3240
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18.06.2020 22:41 Відповісти
А нагадайте: чия фракція в монобільшості в Львівській облраді?
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18.06.2020 22:41 Відповісти
Там ни у кого нету монобольшинства, в отличие от монобольшинства монобыдла в ВРУ
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18.06.2020 22:45 Відповісти
Тобто ти заявляєш, що це не песики за гравпеса виступили?
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18.06.2020 22:54 Відповісти
гравпеса так і не знайшов , що це таке. тільки на гравіс вікіпедія дала відповідь

Гра́вис - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA диакритический знак , отображающийся как знак обратного (слабогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ударения . Приблизительно совпадает по форме с типографским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 клавиатурным знаком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84 обратного апострофа .
Используется во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA французском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итальянском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA португальском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA норвежском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литовском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA македонском и других языках. нетопісєц якийсь....
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18.06.2020 23:08 Відповісти
Тобто я заявляю что ты тупо врешь. Как и всегда. Читай и не чирикай

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_VII_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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19.06.2020 09:42 Відповісти
та зрозуміло))
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18.06.2020 23:25 Відповісти
Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 2367
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18.06.2020 22:42 Відповісти
https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT

https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT Пристойна Миша @l3lW3mgEWRY3ChT

https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT



В фб Шарп пише, що вже лише один зеленський хоче арешту, вєнєдіктова боїться.
А вові відступати нікуди - позаді москва. І з тої маскви боляче штрикають патичками і не зупиняться.
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18.06.2020 22:43 Відповісти
Класно ці двоє розводять лохів !


Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 6267
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18.06.2020 22:46 Відповісти
І читаючи цей сайт, ми бачимо, що чимало баранів їм свято вірять.
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18.06.2020 22:56 Відповісти
Чувак, зараз коли відекамера у кожному телефоні, таких світлин можна нафоткати скільки завгодно, і як завгодно.
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18.06.2020 23:46 Відповісти
Нехай краще про коронавірус думають, а то вже в лідери вийшли країни
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18.06.2020 22:51 Відповісти
зебіловірус набагато небезпечніший.
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18.06.2020 22:56 Відповісти
найкращий плакат

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 3197
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18.06.2020 22:52 Відповісти
ну,якщо пєця з мінськими угодами,іловайськом і т,д,герой,то це кінець
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19.06.2020 09:07 Відповісти
вашій відповіді я не здивований. ля ля ля і більш нічого. хреновенький з вас експерт.
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Бубачку ніхто не любить і йому абідна.
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 83
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18.06.2020 22:54 Відповісти
папа мама я циганська ай не не.....

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 174
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18.06.2020 23:12 Відповісти
Заховай, бо Лєнка його вб"є.
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18.06.2020 23:23 Відповісти
какаяразница
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18.06.2020 23:25 Відповісти
да, это редкие, конешно, перцы по содержанию, примерно такие же, как те, што считают парашенку патриотом
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18.06.2020 23:34 Відповісти
Ім'я!!! А ім'я ромам давати ніхто не заперечить давати. Хоть Крайня вулиця назвуть, то їхня справа.
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18.06.2020 23:33 Відповісти
Следующего в 2021-м Янелохом назовёт, а потом- в 2022-м- Вiслюком. Если Зеля доживёт.
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19.06.2020 06:42 Відповісти
Гарне починання місцевої ради
Чекаємо подібних заяв інших рад
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18.06.2020 22:55 Відповісти
а што оно изменит, даже если будут еще, кроме парашенковой львовской?? почему вы сегодня людей не вывели??
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18.06.2020 23:32 Відповісти
Рада перебільшила свої повноваження і закликає не виконувати правохороним органам свої обовязки. Зупинитися!
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18.06.2020 22:59 Відповісти
які обов'язки? фабрікувати уголовні справи?
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18.06.2020 23:37 Відповісти
Ви реально не знаєте, що правоохоронці повинні відкривати справи за заявами громадян, не залежно ві д своїх уподобань?
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19.06.2020 00:34 Відповісти
а де в моєму зауваженні було ствердження, що правоохоронці не повинні відкривати справи за заявами громадян?
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19.06.2020 07:07 Відповісти
Дежавю времен позднего Януковича. Скоро на побег?
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18.06.2020 23:01 Відповісти
З таким правлінням треба було куєм по роялю а не *********** биком по Україні яка тобі довірилась.Готуйся восмени на ростов.
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18.06.2020 23:07 Відповісти
здаётся мне шо кроме шаро- рыгов , кучки бывших беркутят да пары кварталовцев - несчастного бубочку больше некому защитить
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18.06.2020 23:09 Відповісти
Ты - прав, беспокоить его, тоже, некому.
Вот в чем суть трагедии.
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18.06.2020 23:14 Відповісти
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2676078955994238?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Ну, и вот резюмируя сегодняшний день.

На самом деле, если всерьез, все прошло и произошло именно так, как и должно было произойти.

На самом деле, если всерьез, все вели себя именно так, как и должны были себя вести.

Во-первых, https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R Петро Порошенко
сказал - мы не боимся. В этой фразе, в самом приезде сегодня, во всех событиях сегодняшнего дня - мы не боимся. Вся эта шваль, все эти телеграм-портновы могут хрюкать, могут скулить, могут надувать пухлые щечки.

Мы - не боимся.

Во-вторых, власть обосралась. Тупо, цинично и вульгарно. Начиная с утренних сливов ТП Венедиктовой про письмо в суд, которого не существовало в природе. Продолжая действиями прокуроров, которые дрожащим голосом блеяли о том, что никакого ареста они больше не просят. И заканчивая судьей Вовком, который от греза подальше решил... дать дам дополнительные две недли на подготовку к следующему заседанию.

А в-третьих. А вот в-третьих у нас самое главное. ВЫ. Вы все, пришедшие. Вы все, репостившие и стримившие. Вы все, все-все.

Вам - спасибо. От всех нас, от всей команды.

И да, лично от Петра Алексеевича, которому очень была нужна и важна ваша поддержка.

Увидимся 1 июля.
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18.06.2020 23:27 Відповісти
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 5041
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18.06.2020 23:24 Відповісти
Перша невдала спроба суїциду вже була, заразитись і померти в муках, задихаючись, в апараті ШВЛ(бідна Лєнка), далі буде щось "ізощрьоннєй".
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18.06.2020 23:50 Відповісти
Зелена жаба вдавить.
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19.06.2020 07:44 Відповісти
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 660
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18.06.2020 23:33 Відповісти
она не сможет, у неё целик сбит, "клаву" вообще не увидит))
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18.06.2020 23:37 Відповісти
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 2908
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18.06.2020 23:42 Відповісти
У нас , де три українця, там п'ять гетьманів ! Чому на вибори не об'єднались всі демократичні , патріотичні сили ? Замість чвар між собою, могли б в складі єдиного блоку піти - БПП, БЮТ, Самопоміч,Голос, Свобода й інші націоналісти, а так маємо те , що маємо... Натомість оппоблок зібрав навколо себе агентів кремля, колишніх комуняк, і цілу низку "червоногвардійців" , і тепер маємо те що маємо . Ну а Зе-команда , як лебідь рак і щука, а може й гірше, бо деякі здобутки відкочуються назад .
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19.06.2020 00:02 Відповісти
ну, так у нас же целые пять лет патриотичные петьки так с рабиновичами-медведчуками боролись, што их еще более больная на голову орава на второе место протолкнула
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19.06.2020 00:06 Відповісти
В мене кум , дуже добра людина , бо бандеровець , як і я. Купив п'ять поросят і так гарно назвав зеля, рабинович,коломойло, мердвечук і дубіна. Каже якщо буде більше грошей - куплю цілу раду свиней.
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19.06.2020 00:08 Відповісти
Привет в Черкасы аукнклся из Львова.
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19.06.2020 00:19 Відповісти
а кого переслідують?
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19.06.2020 09:06 Відповісти
тупить зелена плісінь...геть тупить...
бо осліпла і оглухла...
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19.06.2020 12:11 Відповісти
vjlthfnjh - gtlthfcn
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20.06.2020 08:49 Відповісти
 
 