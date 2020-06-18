У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко
На сьогодні в Україні налічується майже 6 тисяч медичних працівників інфікованих коронавірусом COVID-19. Всі випадки зареєстровано і стосовно всіх проводяться розслідування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".
Він підкреслив, що це напевно перший спалах епідемії, коли влада не приховує жодного випадку інфікування медичного працівника.
"Попередня статистика. Коли працювали різні міжнародні проєкти спрямовані на ліквідацію внутрішньолікарняних інфекцій, ніколи не показували реальну статистику. У нас за рік реєструвалося до 4 тисяч хвороб саме серед медпрацівників, пов'язаних із наданням медичної допомоги саме в лікарні. Сьогодні ми маємо майже 6 тисяч інфікованих (коронавірусом) медпрацівників", - сказав Ляшко.
Він підкреслив, що всі ці випадки зареєстровано і стосовно всіх проводяться епідрозслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Потому, что вы раздерибанили все выделенные на борьбу с covid-19 деньги.
Или все таки не все, если карантин безосновательно продолжаете?
воеваливоровали так и мы воруем. С мешком через забор.
Эти маски вообще не покидали мест хранения. Открывается фирма, она приобретает маски с условно отсрочкой платежа 2 месяца. Через месяц. Маски продаются в 2 раза дороже. Погашается долг. Вопрос: Зачем к тюкам с масками прикасаться. Лежали - пусть лежат.
Це прилади провокаторів, які все роблять щоб України не було.
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
максимально в цьому році кількість хворих на ГРЗ складала 60% від епід. порогу!
тобто ніякої епідемії в Україні немає і близько
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника. Источник: https://censor.net/n3202966
https://twitter.com/tZEinform/status/1273167794805313536?s=20 По состоянию на 06.06.2020 г . в Украине заболело 8656 медицинских работников.
При подаче официальной информации Министерство здравоохранения не учитывает в своей статистике заболевший средний и младший медперсонал.
Али експресс уже выслал?