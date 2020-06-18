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У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко

У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко

На сьогодні в Україні налічується майже 6 тисяч медичних працівників інфікованих коронавірусом COVID-19. Всі випадки зареєстровано і стосовно всіх проводяться розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".

Він підкреслив, що це напевно перший спалах епідемії, коли влада не приховує жодного випадку інфікування медичного працівника.

"Попередня статистика. Коли працювали різні міжнародні проєкти спрямовані на ліквідацію внутрішньолікарняних інфекцій, ніколи не показували реальну статистику. У нас за рік реєструвалося до 4 тисяч хвороб саме серед медпрацівників, пов'язаних із наданням медичної допомоги саме в лікарні. Сьогодні ми маємо майже 6 тисяч інфікованих (коронавірусом) медпрацівників", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що всі ці випадки зареєстровано і стосовно всіх проводяться епідрозслідування.

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Топ коментарі
+5
правильно, и теперь, что бы исправить ситуацию, вы, гниды, решили деньги с фонда по борьбе с коронавирусом пустить на строительство дорог, т.е. на битум Бабломойского
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18.06.2020 23:50
+3
это говорит о чем !? поправьте меня если я не прав - это вы сцуки провалили полностью отведенную вам судьбой время для спасения народа Украины от ковида !!! ОТСТАВКА ВСЕХ !!
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18.06.2020 23:48
+3
сначала дружбаны зели спёрли все маски из резерва и продали их!
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18.06.2020 23:49
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в неділю зеленский вітатиме лікарів з професійним св"ятом. Вони мають йому плюнути в лице.
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18.06.2020 23:43 Відповісти
Они будут целовать ему обувь, как белые американцы неграм.
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19.06.2020 07:08 Відповісти
Инфицированы почему?
Потому, что вы раздерибанили все выделенные на борьбу с covid-19 деньги.
Или все таки не все, если карантин безосновательно продолжаете?
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18.06.2020 23:45 Відповісти
сначала дружбаны зели спёрли все маски из резерва и продали их!
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18.06.2020 23:49 Відповісти
3-е тысячелетие, а вы всё по старинке. Как деды воевали воровали так и мы воруем. С мешком через забор.
Эти маски вообще не покидали мест хранения. Открывается фирма, она приобретает маски с условно отсрочкой платежа 2 месяца. Через месяц. Маски продаются в 2 раза дороже. Погашается долг. Вопрос: Зачем к тюкам с масками прикасаться. Лежали - пусть лежат.
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19.06.2020 07:03 Відповісти
Такий розумний, а строєм не ходиш... Зерно теж не мойші з`їли?
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19.06.2020 08:37 Відповісти
ТЫ юдофоб? У кацапов жиды воду выпили, у тебя Мойши всё зерно поели. Берегись жидомасонов - они вокруг. Они рядом.
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19.06.2020 09:36 Відповісти
Навпаки, я ними вражений до глибини душі! Люди, які складають 0,2% населення, осідлали решту зєбілів і мінджюють ними як циган кіньми, а ті ще й радісно кувікають.
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19.06.2020 09:56 Відповісти
Це перемога, чи зрада?
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18.06.2020 23:46 Відповісти
Цэ ганьба.
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19.06.2020 00:06 Відповісти
У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 408
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19.06.2020 00:08 Відповісти
У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2604
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19.06.2020 00:24 Відповісти
Занадто скрипить.
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19.06.2020 00:39 Відповісти
Навігацією тут і не пахне.
Це прилади провокаторів, які все роблять щоб України не було.
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19.06.2020 07:05 Відповісти
это говорит о чем !? поправьте меня если я не прав - это вы сцуки провалили полностью отведенную вам судьбой время для спасения народа Украины от ковида !!! ОТСТАВКА ВСЕХ !!
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18.06.2020 23:48 Відповісти
через повешанье за яйца на Крещатике Хотя это будет проблематично, там же яйца только в Рюкзакова
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18.06.2020 23:51 Відповісти
Незабаром ЗЕ їх розпустить і навісить на них всіх собак, сам буде білий та пухнастий.
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18.06.2020 23:53 Відповісти
да.. но мвф хочет ПОЛНОГО аудита денег ковид-фонда и зебилы ради денег на это пошли, но мфв первый транш дал только безналом и очень маленькую сумму - остальное только после аудита...зешобло в панике - там писда им будет ВСЕМ по полной !!!
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18.06.2020 23:57 Відповісти
Зерно з"їли миші, а фонд з"їв Степанов.
У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4907
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19.06.2020 00:05 Відповісти
А саджати коли почне, вони ж 146% парахаботи!
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19.06.2020 08:38 Відповісти
правильно, и теперь, что бы исправить ситуацию, вы, гниды, решили деньги с фонда по борьбе с коронавирусом пустить на строительство дорог, т.е. на битум Бабломойского
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18.06.2020 23:50 Відповісти
Оно ночью спит, или в упыря превращается и кровь из карантинников высасывает ?
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18.06.2020 23:51 Відповісти
Це перемога чи зрада? Якщо перемога то чому ці медики не лікують можновладців ,а якщо зрада то чому винні досі не на смереках?
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18.06.2020 23:51 Відповісти
хіба не лікують?) не чув, щоб хтось з можновладців помер від ковіду
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19.06.2020 00:08 Відповісти
Не чув щоб наші медики їх лікували в рівних умовах з людьми. Тварини лікуються окремо.а бидло взагалі невиліковне.
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19.06.2020 00:14 Відповісти
Для псевдокабмина это хороший показатель или плохой?
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18.06.2020 23:52 Відповісти
Так... Сем, восем...
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19.06.2020 08:39 Відповісти
Чим менше лікарів, тим краща медицина.
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18.06.2020 23:52 Відповісти
Чем меньше народа, тем больше кислорода.
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19.06.2020 00:16 Відповісти
Пол Пот так і казав. Начепив окуляри? Мотикою по зашию і в траншею.
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19.06.2020 08:40 Відповісти
починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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19.06.2020 00:46 Відповісти
5% процентов порог для эпидемии грипа. А это на 100тыс населения надо 5тыс больных. Ну а санитару и 40 бесимптомных зараженых хватит.
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19.06.2020 01:26 Відповісти
за запитом МОЗ повідомила, що перший епідпоріг складає 178672 людини, що хворіють одночасно усіма ГРЗ СУМАРНО (корона+інші ГРВІ+грип)
максимально в цьому році кількість хворих на ГРЗ складала 60% від епід. порогу!
тобто ніякої епідемії в Україні немає і близько
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19.06.2020 01:38 Відповісти
Звичайно, ще забагато зєбілів, треба прополювати цю грядку ретельніше.
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19.06.2020 08:42 Відповісти
Так і хочеться в морду Ляшку сказати: Щоб ти з'їв, щоб ти не п...в.
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19.06.2020 01:52 Відповісти
Зато деньги на дороги сэкономили , идиоты
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19.06.2020 03:18 Відповісти
НЕлох, когда дороги обещал не знал о пандемии - пиарится надо на обещалках , козырь его этому учит
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19.06.2020 03:20 Відповісти
На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы Источник: https://censor.net/n3202966
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника. Источник: https://censor.net/n3202966
https://twitter.com/tZEinform/status/1273167794805313536?s=20 По состоянию на 06.06.2020 г . в Украине заболело 8656 медицинских работников.
При подаче официальной информации Министерство здравоохранения не учитывает в своей статистике заболевший средний и младший медперсонал.
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19.06.2020 06:47 Відповісти
Де статистика загальної смертності в Україні за 2020 рік по місяцям? Чому ці дані зелена банда засекретила? А все інше потім.
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19.06.2020 06:54 Відповісти
И шо там с костюмами и масками для врачей?
Али експресс уже выслал?
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19.06.2020 12:48 Відповісти
 
 