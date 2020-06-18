В стране около 6 тысяч медиков инфицированы COVID-19, - Ляшко
На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть".
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.
"Предварительная статистика. Когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом) медработников", - сказал Ляшко.
Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования.
Пожалуйста, подождите...
Потому, что вы раздерибанили все выделенные на борьбу с covid-19 деньги.
Или все таки не все, если карантин безосновательно продолжаете?
воеваливоровали так и мы воруем. С мешком через забор.
Эти маски вообще не покидали мест хранения. Открывается фирма, она приобретает маски с условно отсрочкой платежа 2 месяца. Через месяц. Маски продаются в 2 раза дороже. Погашается долг. Вопрос: Зачем к тюкам с масками прикасаться. Лежали - пусть лежат.
Це прилади провокаторів, які все роблять щоб України не було.
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
максимально в цьому році кількість хворих на ГРЗ складала 60% від епід. порогу!
тобто ніякої епідемії в Україні немає і близько
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника. Источник: https://censor.net/n3202966
https://twitter.com/tZEinform/status/1273167794805313536?s=20 По состоянию на 06.06.2020 г . в Украине заболело 8656 медицинских работников.
При подаче официальной информации Министерство здравоохранения не учитывает в своей статистике заболевший средний и младший медперсонал.
Али експресс уже выслал?