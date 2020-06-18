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В стране около 6 тысяч медиков инфицированы COVID-19, - Ляшко

В стране около 6 тысяч медиков инфицированы COVID-19, - Ляшко

На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть".

Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.

"Предварительная статистика. Когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом) медработников", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние дни значительно растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19, - Ляшко

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Топ комментарии
+5
правильно, и теперь, что бы исправить ситуацию, вы, гниды, решили деньги с фонда по борьбе с коронавирусом пустить на строительство дорог, т.е. на битум Бабломойского
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18.06.2020 23:50
+3
это говорит о чем !? поправьте меня если я не прав - это вы сцуки провалили полностью отведенную вам судьбой время для спасения народа Украины от ковида !!! ОТСТАВКА ВСЕХ !!
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18.06.2020 23:48
+3
сначала дружбаны зели спёрли все маски из резерва и продали их!
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18.06.2020 23:49
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в неділю зеленский вітатиме лікарів з професійним св"ятом. Вони мають йому плюнути в лице.
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18.06.2020 23:43 Ответить
Они будут целовать ему обувь, как белые американцы неграм.
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19.06.2020 07:08 Ответить
Инфицированы почему?
Потому, что вы раздерибанили все выделенные на борьбу с covid-19 деньги.
Или все таки не все, если карантин безосновательно продолжаете?
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18.06.2020 23:45 Ответить
сначала дружбаны зели спёрли все маски из резерва и продали их!
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18.06.2020 23:49 Ответить
3-е тысячелетие, а вы всё по старинке. Как деды воевали воровали так и мы воруем. С мешком через забор.
Эти маски вообще не покидали мест хранения. Открывается фирма, она приобретает маски с условно отсрочкой платежа 2 месяца. Через месяц. Маски продаются в 2 раза дороже. Погашается долг. Вопрос: Зачем к тюкам с масками прикасаться. Лежали - пусть лежат.
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19.06.2020 07:03 Ответить
Такий розумний, а строєм не ходиш... Зерно теж не мойші з`їли?
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19.06.2020 08:37 Ответить
ТЫ юдофоб? У кацапов жиды воду выпили, у тебя Мойши всё зерно поели. Берегись жидомасонов - они вокруг. Они рядом.
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19.06.2020 09:36 Ответить
Навпаки, я ними вражений до глибини душі! Люди, які складають 0,2% населення, осідлали решту зєбілів і мінджюють ними як циган кіньми, а ті ще й радісно кувікають.
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19.06.2020 09:56 Ответить
Це перемога, чи зрада?
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18.06.2020 23:46 Ответить
Цэ ганьба.
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19.06.2020 00:06 Ответить
У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 408
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19.06.2020 00:08 Ответить
У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2604
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19.06.2020 00:24 Ответить
Занадто скрипить.
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19.06.2020 00:39 Ответить
Навігацією тут і не пахне.
Це прилади провокаторів, які все роблять щоб України не було.
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19.06.2020 07:05 Ответить
это говорит о чем !? поправьте меня если я не прав - это вы сцуки провалили полностью отведенную вам судьбой время для спасения народа Украины от ковида !!! ОТСТАВКА ВСЕХ !!
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18.06.2020 23:48 Ответить
через повешанье за яйца на Крещатике Хотя это будет проблематично, там же яйца только в Рюкзакова
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18.06.2020 23:51 Ответить
Незабаром ЗЕ їх розпустить і навісить на них всіх собак, сам буде білий та пухнастий.
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18.06.2020 23:53 Ответить
да.. но мвф хочет ПОЛНОГО аудита денег ковид-фонда и зебилы ради денег на это пошли, но мфв первый транш дал только безналом и очень маленькую сумму - остальное только после аудита...зешобло в панике - там писда им будет ВСЕМ по полной !!!
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18.06.2020 23:57 Ответить
Зерно з"їли миші, а фонд з"їв Степанов.
У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4907
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19.06.2020 00:05 Ответить
А саджати коли почне, вони ж 146% парахаботи!
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19.06.2020 08:38 Ответить
правильно, и теперь, что бы исправить ситуацию, вы, гниды, решили деньги с фонда по борьбе с коронавирусом пустить на строительство дорог, т.е. на битум Бабломойского
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18.06.2020 23:50 Ответить
Оно ночью спит, или в упыря превращается и кровь из карантинников высасывает ?
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18.06.2020 23:51 Ответить
Це перемога чи зрада? Якщо перемога то чому ці медики не лікують можновладців ,а якщо зрада то чому винні досі не на смереках?
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18.06.2020 23:51 Ответить
хіба не лікують?) не чув, щоб хтось з можновладців помер від ковіду
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19.06.2020 00:08 Ответить
Не чув щоб наші медики їх лікували в рівних умовах з людьми. Тварини лікуються окремо.а бидло взагалі невиліковне.
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19.06.2020 00:14 Ответить
Для псевдокабмина это хороший показатель или плохой?
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18.06.2020 23:52 Ответить
Так... Сем, восем...
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19.06.2020 08:39 Ответить
Чим менше лікарів, тим краща медицина.
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18.06.2020 23:52 Ответить
Чем меньше народа, тем больше кислорода.
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19.06.2020 00:16 Ответить
Пол Пот так і казав. Начепив окуляри? Мотикою по зашию і в траншею.
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19.06.2020 08:40 Ответить
починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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19.06.2020 00:46 Ответить
5% процентов порог для эпидемии грипа. А это на 100тыс населения надо 5тыс больных. Ну а санитару и 40 бесимптомных зараженых хватит.
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19.06.2020 01:26 Ответить
за запитом МОЗ повідомила, що перший епідпоріг складає 178672 людини, що хворіють одночасно усіма ГРЗ СУМАРНО (корона+інші ГРВІ+грип)
максимально в цьому році кількість хворих на ГРЗ складала 60% від епід. порогу!
тобто ніякої епідемії в Україні немає і близько
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19.06.2020 01:38 Ответить
Звичайно, ще забагато зєбілів, треба прополювати цю грядку ретельніше.
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19.06.2020 08:42 Ответить
Так і хочеться в морду Ляшку сказати: Щоб ти з'їв, щоб ти не п...в.
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19.06.2020 01:52 Ответить
Зато деньги на дороги сэкономили , идиоты
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19.06.2020 03:18 Ответить
НЕлох, когда дороги обещал не знал о пандемии - пиарится надо на обещалках , козырь его этому учит
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19.06.2020 03:20 Ответить
На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы Источник: https://censor.net/n3202966
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника. Источник: https://censor.net/n3202966
https://twitter.com/tZEinform/status/1273167794805313536?s=20 По состоянию на 06.06.2020 г . в Украине заболело 8656 медицинских работников.
При подаче официальной информации Министерство здравоохранения не учитывает в своей статистике заболевший средний и младший медперсонал.
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19.06.2020 06:47 Ответить
Де статистика загальної смертності в Україні за 2020 рік по місяцям? Чому ці дані зелена банда засекретила? А все інше потім.
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19.06.2020 06:54 Ответить
И шо там с костюмами и масками для врачей?
Али експресс уже выслал?
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19.06.2020 12:48 Ответить
 
 