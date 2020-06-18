В стране около 6 тысяч медиков инфицированы COVID-19, - Ляшко

На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть".

Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.

"Предварительная статистика. Когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом) медработников", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования.

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