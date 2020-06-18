За последние дни значительно растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19, - Ляшко
В Украине наблюдается значительный рост количества госпитализаций пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Мы мониторим загруженность коек, у нас динамика от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. – это от 10% до 15-17%. В больницах первой волны около 25 тыс. коек готовы к приему больных. Но за последние дни значительно растет количество госпитализированных – раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня мы зафиксировали 190, в предыдущие дни - 170 и 150. Ежедневно на аппаратах ИВЛ пребывает около 90 больных. У нас в больницах первой волны стоят около 2 тыс. аппаратов ИВЛ", - сказал он.
Он добавил, что сейчас в Минздраве фиксируют рост людей с пневмониями, у которых собирают образцы для исследования на коронавирус.
"С начала марта и до начала мая у нас было до 900 случаев (пневмоний — ред.). Далее последовал спад количества: в среднем 200. Сейчас есть тенденция роста — мы снова фиксируем 500-600 случаев", — пояснил Ляшко.
"В середине мая количество госпитализаций у нас сокращалось и была надежда, что агрессивность вируса сокращается. Но после четвертого этапа ослабления у нас наблюдается динамика роста госпитализаций, а каждый из 30 больных – умирает", – подчеркнул главсанврач.
Ляшко также отметил, что министерство совместно с Институтом микробиологии НАН разрабатывает политест-систему гриппа и гриппоподобных заболеваний, которая будет использована в дальнейшем эпидсезоне/2020-2021 для отслеживания процентного соотношения циркуляции коронавируса в общей циркуляции вирусов
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Ранее в среду сообщалось, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал положительные результаты первых клинических испытаний дексаметазона в лечении тяжелобольных коронавирусом COVID-19.
"Это первое лекарство, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорилось в заявлении гендиректора ВОЗ.
Так, в ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на ИВЛ. Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/669379.html
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
А все було просто - тримати заповнення койкомісць для корвідхворих на рівні 50-80% від наявних. Тримати регулюючи /жорсткість/ карантину на місцяж.
Але барани хотіли навчити весь світ, як треба проводити карантин. Їжте зелені тупоумк .
- Пилите, Шура, пилите - пролепетал Паниковский