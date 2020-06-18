За останні дні значно зростає кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, - Ляшко
В Україні спостерігається значне зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Ми моніторимо завантаженість ліжок, у нас динаміка від 2,5 тис. до 3,5 тис. - це від 10% до 15-17%. У лікарнях першої хвилі близько 25 тис. ліжок готові до прийому хворих. Але за останні дні значно зростає кількість госпіталізованих - раніше у нас було до 100 госпіталізацій на добу, сьогодні ми зафіксували 190, в попередні дні - 170 і 150. Щодня на апаратах ШВЛ перебуває близько 90 хворих. у нас в лікарнях першої хвилі стоять близько 2 тис. апаратів ШВЛ", - сказав він.
Він додав, що нині в міністерстві фіксують зростання людей із пневмоніями, у яких збирають зразки для дослідження на коронавірус.
"З початку березня і до початку травня у нас було до 900 випадків (пневмоній - ред.). Далі пішов спад кількості: в середньому 200. Зараз є тенденція зростання - ми знову фіксуємо 500-600 випадків", - пояснив Ляшко.
"В середині травня кількість госпіталізацій у нас скорочувалася і була надія, що агресивність вірусу скорочується. Але після четвертого етапу послаблення у нас спостерігається динаміка зростання госпіталізацій, а кожен із 30 хворих - вмирає", - підкреслив головний санлікар.
Ляшко також зазначив, що міністерство спільно з Інститутом мікробіології НАН розробляє політест-систему грипу та грипоподібних захворювань, яка буде використана в подальшому епідсезоні / 2020-2021 для відстеження процентного співвідношення циркуляції коронавірусу в загальній циркуляції вірусів
Будь ласка, зачекайте...
Ранее в среду сообщалось, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал положительные результаты первых клинических испытаний дексаметазона в лечении тяжелобольных коронавирусом COVID-19.
"Это первое лекарство, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорилось в заявлении гендиректора ВОЗ.
Так, в ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на ИВЛ. Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/669379.html
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
А все було просто - тримати заповнення койкомісць для корвідхворих на рівні 50-80% від наявних. Тримати регулюючи /жорсткість/ карантину на місцяж.
Але барани хотіли навчити весь світ, як треба проводити карантин. Їжте зелені тупоумк .
- Пилите, Шура, пилите - пролепетал Паниковский