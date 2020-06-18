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За останні дні значно зростає кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, - Ляшко

За останні дні значно зростає кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, - Ляшко

В Україні спостерігається значне зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Ми моніторимо завантаженість ліжок, у нас динаміка від 2,5 тис. до 3,5 тис. - це від 10% до 15-17%. У лікарнях першої хвилі близько 25 тис. ліжок готові до прийому хворих. Але за останні дні значно зростає кількість госпіталізованих - раніше у нас було до 100 госпіталізацій на добу, сьогодні ми зафіксували 190, в попередні дні - 170 і 150. Щодня на апаратах ШВЛ перебуває близько 90 хворих. у нас в лікарнях першої хвилі стоять близько 2 тис. апаратів ШВЛ", - сказав він.

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Він додав, що нині в міністерстві фіксують зростання людей із пневмоніями, у яких збирають зразки для дослідження на коронавірус.

"З початку березня і до початку травня у нас було до 900 випадків (пневмоній - ред.). Далі пішов спад кількості: в середньому 200. Зараз є тенденція зростання - ми знову фіксуємо 500-600 випадків", - пояснив Ляшко.

"В середині травня кількість госпіталізацій у нас скорочувалася і була надія, що агресивність вірусу скорочується. Але після четвертого етапу послаблення у нас спостерігається динаміка зростання госпіталізацій, а кожен із 30 хворих - вмирає", - підкреслив головний санлікар.

Ляшко також зазначив, що міністерство спільно з Інститутом мікробіології НАН розробляє політест-систему грипу та грипоподібних захворювань, яка буде використана в подальшому епідсезоні / 2020-2021 для відстеження процентного співвідношення циркуляції коронавірусу в загальній циркуляції вірусів

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Топ коментарі
+3
скоро будеш висіти на найближчій осинці, виродок
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18.06.2020 12:27
+2
Якось же треба зменшувати політичну активність незадоволення населення. Відтепер це буде постійною практикою - як тільки народ протестує, зразу вводити карантин зі штафами.
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18.06.2020 12:21
+2
ляшко читать не умеет что ти к нему пристал
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18.06.2020 12:53
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Ляшко как насчет новости из Китая от тамошних врачей что новый Ковид в Пекине вовсе не Ковид а усиленная модификация вирусолентность заразность которого в разы выше чем у Ковид 19 и ему наверное Ковид 19 /2 присвоят????????
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18.06.2020 12:11 Відповісти
ему не до зтого,он мониторит загруженность койко-мест...
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18.06.2020 12:15 Відповісти
ляшко читать не умеет что ти к нему пристал
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18.06.2020 12:53 Відповісти
и шо - на аппаратах ИВЛ все с ковидом? трепло... Кто с ковидом попадает на ИВЛ - шанс остаться в живых = 1 из 10.
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18.06.2020 12:14 Відповісти
Устаревшие у Вас данные.

Ранее в среду сообщалось, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал положительные результаты первых клинических испытаний дексаметазона в лечении тяжелобольных коронавирусом COVID-19.
"Это первое лекарство, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорилось в заявлении гендиректора ВОЗ.
Так, в ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на ИВЛ. Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/669379.html
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18.06.2020 15:40 Відповісти
На ИВЛ 9 из 10 погибают, без ИВЛ меньше в 3-4 раза.Это о тяжелых случаях
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18.06.2020 12:16 Відповісти
Якось же треба зменшувати політичну активність незадоволення населення. Відтепер це буде постійною практикою - як тільки народ протестує, зразу вводити карантин зі штафами.
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18.06.2020 12:21 Відповісти
скоро будеш висіти на найближчій осинці, виродок
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18.06.2020 12:27 Відповісти
Ляшко, поехали пить кофе в Хмельницкий !
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18.06.2020 12:28 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:30 Відповісти
В МОЗ сидять ідіоти, ввести жорстокий карантин без необхідності, довести людей до сказу, а потім, коли не перехворів необхідний для припинення епідемії % населення вводити послаблення. ІДІОТИ.
А все було просто - тримати заповнення койкомісць для корвідхворих на рівні 50-80% від наявних. Тримати регулюючи /жорсткість/ карантину на місцяж.
Але барани хотіли навчити весь світ, як треба проводити карантин. Їжте зелені тупоумк .
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18.06.2020 12:32 Відповісти
Ляшко со Степановым пора бы уже усвоить простую истину: "Иногда лучше молчать, чем говорить".
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18.06.2020 12:42 Відповісти
Чем больше зебилы будут принудительно госпитализировать, тем больше люди будут прятаться от врачей.
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18.06.2020 13:19 Відповісти
-Ничего не понимаю! -сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. - Это не золото.
- Пилите, Шура, пилите - пролепетал Паниковский
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18.06.2020 15:08 Відповісти
 
 