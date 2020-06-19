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МОЗ (5362) Степанов Максим (2195)

Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов

Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов

В Україні санітарно-епідеміологічна служба створюється практично "з нуля".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Право на владу" заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Нам головне зараз – поновити службу. Створити службу, бо вона була знищена. У нас кількість лікарів - не вистачає до 50-60%. За той експеримент, який розпочали, - за нього 100% хтось повинен відповідати. Дуже добре зараз казати: чому у нас така маленька кількість тестувань робиться", - зазначив міністр.

Степанов розповів, що на початку епідемії лабораторні центри робили близько п'ятисот тестів на COVID-19 в добу, а зараз роблять 12 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

"І ми знаємо, що ми будемо робити більше. Оце все робилось з колес. І далі це все ляже в тому числі в концепцію біологічного захисту, який ми повинні створити у нашій країні",- підкреслив глава МОЗ.

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Топ коментарі
+19
Хтось відчув відсутність СЕС ? Там тільки хабарі брали з підприємців - от і вся їхня служба.
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19.06.2020 09:16
+18
ВОПРОС - А что ОНА давала?!?!?! И чем бы оно сегодня помогла???
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19.06.2020 09:14
+15
Да, раньше было совсем другое дело, работала ведь служба.
Жирные тупые тётки за сорок ходили по продуктовым магазинам в составе ведомственной комиссии (жирный мужик в кожаном пиджаке - исполком, худой чахоточный дядька в очках с портфелем - защита потребителей) - и сбивали с магазинов бабло.
Потом бабло из районов в область отправляли, а из областей - в Киев.

Такую службу развалили, гады.
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19.06.2020 09:18
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Кляті папєрєдніки. Вони вам ще 150 ярдів в казначейство підкинули під кінець.)
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19.06.2020 09:14 Відповісти
...и мышей в госрезерв
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19.06.2020 09:41 Відповісти
Будущие ЗЕленобубые дружно тогда кричали зачем нужна СЭС, давайте отменим как в Грузии, там отменили и ничего не случилось!
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19.06.2020 11:47 Відповісти
ВОПРОС - А что ОНА давала?!?!?! И чем бы оно сегодня помогла???
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19.06.2020 09:14 Відповісти
Балаболы зелённые - старая пластинка рыгов: "папередники во всём виноваты!"
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19.06.2020 09:15 Відповісти
Оно то конечно "старая пластинка", но по факту СЭС ничего не давала - она была лишь средством подоить бизнес...Была бы СЭС и случись короновирус, была бы точно такая же жопа 1 в 1. Для борьбы с эпидемиями нужна не служба, а разработанный комплекс мер, запасы лекарств и оборудования....выли они при СЭС?! Конечно нет! Так о чем мы говорим?!!!
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19.06.2020 09:45 Відповісти
Прежде чем молоть чушь, изучите матчасть.
Да в СЭС были недостатки и коррупция, но где их нет? Это повод для разгона жизненно необходимого для страны государственного органа надзора?
Вам напомнить функции СЭС?
А заодно то, что уже 5 ЛЕТ!!! ни один ВУЗ Украины не выпускает эпидимиологов? Кто бороться сегодня с пандемией должен?
Если Яценюк в 2014 г. начал развал СЭС, а Порошенко продолжил?
Вам напомнить, как отличная служба СЭС НЕСКОЛЬКО ЛЕТ не пропускала в Украину "чуму свиней", которая свирепствовала в соседней России?
Напомнить, как уже в 2014 мы получили вспышку этого заболевания после упразднения СЭС?
Напомнить, как после 2014 г. на Украину обрушились вспышки бешенства, ботулизма, лептоспироза, менингита, кори?
Напомнить, что после ликвидации СЭС в 2014 г. все ее функции перешли к Госпродпотребслужбе, которую возглавил Лапа по рекомендации Швайки, человек с образованием системного инженера?
Как работает этот орган (который к тому же не отвечает почему-то за вакцинацию), мы убедились по массовым отравлениям в кафе и по тому, что никто за эти преступления наазан не был.
Напомнить результат работы Госпродпотреблужбы? 35-50% всех продуктов питания в Украине - фальсификат.
Полки магазинов до сих пор завалены провоцирующими раковые опухоли гидрогенизированными жирами в сырах, мороженом, сметане, майонезе и сливочном масле, колбасами с измельченными копытами, сухожилиями и свиной шкурой, продуктами с микрофлорой, которая может вызывать отравления.
Школьные столовые завалены продуктами с высоким содержанием пальмового масла.
Кто сегодня делает отборы проб воды на пляжах? Кто следит за эпидемиологической обстановкой там? Кто проверяет песок на гельминты? Да та же бравая Госпродпотреблужба!
В 2017 году приказ ГосЧС № 272. Отныне наличие или отсутствие туалета (в том числе и на пляже), точки продажи пищевой продукции перешли под контроль местных властей (городские администрации, сельсоветы). На коммерческие пляжи проверяющим вообще БЫЛ ЗАКРЫТ!!!
И в этих условиях страна должна бороться с пандемией?
СЭС вам была плоха?
Так получите то, что есть сегодня! И распишитесь.
Хлебайте полной ложкой.
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19.06.2020 10:36 Відповісти
Так я ведь о том и говорю!))) Была б СЭС - было б тоже самое. Но! Папередники виноваты - кормушку разрушили - вот и короновирус всех атакует!!!)))
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19.06.2020 13:50 Відповісти
Ну тут ты не прав! Она многое давала! Недвижимость дорогие автомобили и счета в банках давала!
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19.06.2020 09:16 Відповісти
Это та служба, которая приходила на предприятия, говорила, что не соблюдаются санитарные правила, грозила закрыть предприятие, в конце-концов брала взятки и с чувством качественно выполненной работы шла на другую фирму делать то же сfмое?
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19.06.2020 10:57 Відповісти
стєпанов-ссучєний пустобрьох.
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19.06.2020 09:14 Відповісти
А кто уничтожил санитарно-эпидемиологическую службу в Украине? Соратник барыги и предатель Майдана гнида-яценюк!
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19.06.2020 09:15 Відповісти
В спам придурочное!
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19.06.2020 09:16 Відповісти
Так это ты тот админ который меня за правду банит?
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19.06.2020 09:51 Відповісти
скорее за глупость
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19.06.2020 10:18 Відповісти
Глупость в чём - что потрох барыга, казнокрад и передатель Майдана?
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19.06.2020 10:30 Відповісти
ггг) Если правда, то яценюку +100 за єто в в карму
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19.06.2020 09:18 Відповісти
Тільки за одне це йому треба монумент при житті встановити!
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19.06.2020 09:22 Відповісти
Я желаю тебе купить какой ни будь отравленный продукт, сожрать его и не сразу здохнуть, чтоб ты перед смертью успел проклдянуть яценюка.
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19.06.2020 09:49 Відповісти
Чому кацапи так неграмотно пишуть? Що у тебе за утворення? ПТУ №13?)))))
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19.06.2020 09:57 Відповісти
А, что ты окончил если суфлёром ошибок пользуешься?
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19.06.2020 10:19 Відповісти
І тут кацап потрапив у пастку.... Ти, судячи з усього, не суфлером користуєшся, а онлайн-перекладачем, бо української не розумієш))) Феєрично попався на гачок!
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19.06.2020 10:42 Відповісти
Жлоб ты неасфальтированный, рагуль и рагопил, быдло - простота, тупое бревно. Перевести
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19.06.2020 12:38 Відповісти
О, москаля зачепило і в нього борошна сумління почалися...

До речі, рагуля чи жлоба неважко вичислити - вони пишуть НЕГРАМОТНО!
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19.06.2020 12:41 Відповісти
А та санітарна служба останні років 10 щось робила? Чи тільки влаштовувала перевірки бізнесу, щоб бабло з людей здерти? Вона давно знищена була!
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19.06.2020 09:25 Відповісти
Санитарная служба сгнила изнутри. Разложилась, истлела внутри себя самой. Помните, что являла собой Армия весной 2014 года? Так санслужба была еще более немощной. В нынешних условиях эпидемии можно/нужно создать нормальную санслужба с нуля, а не вздыхать по прежним вымогателям.
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19.06.2020 09:43 Відповісти
Хтось відчув відсутність СЕС ? Там тільки хабарі брали з підприємців - от і вся їхня служба.
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19.06.2020 09:16 Відповісти
Іменно, - кожен хто вів тут бізнес знає що таке українська санстанція
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Видел , бегают по три коровы толстые с папочками по ларькам, ( тройки санитарные ), и полицай с ними, чтобы морду не начистили, Ляшковы речи продавцам пересказывают. А у самих мазки взять, каких только хламидий и вошек не обнаружишь.
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Самое прикольное был там сбор документов на торговую точку...
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19.06.2020 09:26 Відповісти
-- Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!..
-- Срами!
-- Да разве ж я вас выдам?!
-- Выдавай, голубчик. Моя вина.
-- Ни в жизнь на вас тень я не брошу!
-- Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Феничку не забудь. (с)
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19.06.2020 09:16 Відповісти
та у вас все знищено! тільки робить нічого не вмієте!

Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов - Цензор.НЕТ 2916
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19.06.2020 09:17 Відповісти
А хіба діра не прорив? Здається мені то синоніми...
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19.06.2020 09:21 Відповісти
Зеля обещал прорыв в экономике? Нате! Вот она и прорвалась))
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19.06.2020 09:28 Відповісти
Если ты забыл,то напомню,это потому что санврачи брали взятки везде,где бывали,а бывали они везде.Если санитарная служба создается только для борьбы с эпидемиями,то мы не против,но это вряд ли...
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19.06.2020 09:18 Відповісти
У нас ВСЁ создается исключительно для взяток. Профанация государства.
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19.06.2020 09:27 Відповісти
Да, раньше было совсем другое дело, работала ведь служба.
Жирные тупые тётки за сорок ходили по продуктовым магазинам в составе ведомственной комиссии (жирный мужик в кожаном пиджаке - исполком, худой чахоточный дядька в очках с портфелем - защита потребителей) - и сбивали с магазинов бабло.
Потом бабло из районов в область отправляли, а из областей - в Киев.

Такую службу развалили, гады.
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19.06.2020 09:18 Відповісти
😁
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19.06.2020 09:21 Відповісти
нехорошо это было, да! нехорошо...
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19.06.2020 09:26 Відповісти
Худой-чахоточный "защитник потребителей"? Вы такого в сериале видели? Или сами выдумали?
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19.06.2020 09:46 Відповісти
Нет, я к нему в кабинет в исполкоме ходил, и взятку ему платил 200 гривен, шоб он не закрыл торговую точку за отсутствие на стенде распечатанного закона о защите прав потребителей.
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19.06.2020 09:58 Відповісти
дебил! при чем тут санстанции которые разогнала Супрун и правильно сделала. Они тестируют? хер!
ну ладно - ты выше санстанции подняться не в силах, но сколько нужно времени чтобы имея штатное расписание старое поднять службу? год? три? рукожопы зеленые
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19.06.2020 09:18 Відповісти
А стрелок всё стреляет Ну ничего не поменялось😉
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19.06.2020 09:20 Відповісти
Такое видение его работы у степахи... Про папередников прогонять и их к ответу призывать, так как кроме разговоров чтото не вижу чем он отличился.
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19.06.2020 09:22 Відповісти
Была практически уничтожена служба по сбору денег? И что в этом плохого?
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Когда же ты уже поймешь, что тебе платят бапки за ДЕЛА, за конструктивные ДЕЙСТВИЯ, а не за разговоры о прошлых попередниках и морали населению... Кароче, спалился и этот - давайте нового.
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Яка яка служба? Це та що торби з продуктами носила з підприємств громадського харчування всіх форм власності? І вимагала купувати в них безкінечні довідки про відповідність санітарного стану? Виписувала невеличкий штраф і вимагала значно більший хабар собі і начальнику? Ну так, звичайно вони б задушили КОВІД ще в зародку! Він би навіть вижити не зміг в одному середовищі разом з ДержСЕС!
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Так у нас все так работает. Цель - хабари. А чуть что, сразу все тикать по собственному желанию.
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19.06.2020 09:25 Відповісти
Придурковатая Супрун отлично поработала.
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19.06.2020 09:19 Відповісти
Нууу... Супрун хоть чтото успела сделать, недоделала правда. Такие дела за один срок не делают, а зеля другим занят, продолжать не хочет и неспособен. Да и вообще нету у нас традиции продолжать. Проще про попередников гнать и все на них валить.
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19.06.2020 09:24 Відповісти
так хорошо что Зеленский даже не решился отменять ее реформу. Давай дальше поливай ее говном - такую систему разрушила! которая кормила главврачей и их любимчиков.
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19.06.2020 09:30 Відповісти
Нах кому нужна эта служба рейдеров?ты зарплату докторам всем дать не можешь,дятел.А твои лжетесты люди перепроверяют
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19.06.2020 09:22 Відповісти
Так, что Ляшко без "войска". Тогда понятно почему все через дупу тормоза.
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19.06.2020 09:24 Відповісти
Армия знищена, медіцина знищена..ви за кого голосували, дбли, 30 років?
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19.06.2020 09:24 Відповісти
сынок, при союзе тоже небыло нормальной медицины для простых смертных. поэтому прекрати писать ерунду.
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов - Цензор.НЕТ 6738
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19.06.2020 09:27 Відповісти
Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов
Это можно сказать о всех сферах, потому, что власть в Украине думает только о бизнесе, вредительских евроценностях, партийных разборках и больше ни о чем.
Эти факторы уничтожают все в Украине.

Если бы не война, то и ВПК дальше уничтожался, а так хоть что-то делается.
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19.06.2020 09:30 Відповісти
Наивно полагать, что "сборщики дани" с бизнеса с шевронами "Санстанция" в случае эпидемии ковида мгновенно превратились бы в борцов с инфекцией. Корона вирусы не реагируют на предписания, акты и прочие бумажки. А другого Санстанция не производила.
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19.06.2020 09:33 Відповісти
+100000000
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19.06.2020 09:47 Відповісти
Кстати, батоно Саакашвили очень ратовал за разгон СЭС в своё время.
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19.06.2020 09:42 Відповісти
Запахло распилом
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19.06.2020 09:43 Відповісти
Совковая СЭС была и уничтожена для того , чтобы на её месте создать современную, европейского образца . Но как всегда у нас - с ликвидацией чего то старого , проблем - нет , а вот с созданием нового - есть . От той СЭС что была раньше , всё равно было - " как с козла молока ", толку - 0 . !! Ни от какого вируса она бы всё равно не не спасла . Последние лет 10 перед своей кончиной , СЭС максимум на что была способна , это - травить мышей . .
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19.06.2020 09:43 Відповісти
и то не справлялась. К нам приходили жырные тетки давали кулек с самыми дешевыми приманками купленными за 5 копеек на рынке (по факту подозреваю на них списывались деньги как на супердорогие), и говориле "сами разложите".
Отказаться от их "услуг" было нельзя - предприятие тогда просто поимеют всякими проверками и штрафами. Поэтому параллельно нанимали коммерческую фирму, которая очень профессионально и недорого делала всю работу.
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19.06.2020 10:32 Відповісти
может потому что они рекетом занимались и больше ничем?
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19.06.2020 09:45 Відповісти
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:45 Відповісти
служба уничтожена, но титано-героическими усилиями пацанутых ляшко и степанова, коварная пандемия отступила, затаилась, а с последними событиями вдруг вообще обрушила планы эпидгениев стать чемпионами по борьбе с ковид
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19.06.2020 10:00 Відповісти
Тесты проводить Степанову тоже мешают попередники?

https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU/status/1273867098075336704 22 хв

По кількості проведених тестів на коронавірус (на 1 млн.населення) Україна посідає 104 місце в світі.
Поруч з нами:
98. Гваделупа
99. Ботсвана
102. Куба
105. Габон.
109. Колумбія
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19.06.2020 10:01 Відповісти
Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнении и назначении другого специалиста Ляшко намеревался передать непосредственно администрации заведения, однако дверь канцелярии перед ним закрыли.
При этом почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова на посту. 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.Источник: https://censor.net.ua/v3202999
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19.06.2020 10:08 Відповісти
Степанов отвечает за то, чтобы было достаточно лабораторий, мощностей для проведения анализов.
Но вместо закупки необходимого оборудования зеленая власть изымает деньги из фонда по борьбе с COVID якобы для строительства дорог.
Так что для них сегодня важнее?
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19.06.2020 10:12 Відповісти
Лабораторные центры не хотят работать как положено, они за 30 лет обленились. Эли люди не хотят трудится, то нет никакого толка увеличивать количество лабораторий.
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19.06.2020 10:17 Відповісти
Сколько анализов в сутки делала житомирская лаборатория?
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19.06.2020 10:18 Відповісти
Да хоть сколько. Вместо того, что бы попросить дополнительных сотрудников, аппаратуру, средства этот "врач" просто отказался работать. И, естественно коллектив дружно поддержал его в этом, потому как сами не хотят работать как положено.
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19.06.2020 10:27 Відповісти
"просто отказался работать"

Правда?
Совсем-совсем отказался, закрыл лабораторию на замок?
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19.06.2020 10:32 Відповісти
он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.
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19.06.2020 10:34 Відповісти
Так может центр ПЕРЕГРУЖЕН работой, поэтому и не будет принимать новые?
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19.06.2020 10:37 Відповісти
Вместо того, что бы попросить дополнительных сотрудников, аппаратуру, средства этот "врач" просто отказался работать.
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19.06.2020 10:38 Відповісти
И где их посадить работать, на лавке перед входом в лабораторию?
"Отказался работать" - манипуляция, очень мягко выражаясь.
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19.06.2020 10:40 Відповісти
Да хоть в коридоре, хоть в медицинской палатке. Хотя помещений там и так предостаточно. Ваши тупые отговорки больше подходят для третьеклассника, чем для взрослого человека.
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19.06.2020 10:49 Відповісти
Думаете, что ваше упорство в отбеливании Степанова и обвинение руководителя лаборатории без единой цифры и конкретики, выглядит по взрослому?
Зря.
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19.06.2020 10:51 Відповісти
https://censor.net/user/194524

Тесты проводить Степанову тоже мешают попередники? 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.Источник: https://censor.net/v3202999

Не пытайтесь увиливать, я вам привел конкретный пример нежелания работать сотрудников лабораторных центров.
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19.06.2020 10:57 Відповісти
По какой причине лабораторный центр НЕ СМОЖЕТ ( а не НЕ ХОЧЕТ ) принимать образцы?
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19.06.2020 10:59 Відповісти
Да хоть сколько. Вместо того, что бы попросить дополнительных сотрудников, аппаратуру, средства этот "врач" просто отказался работать. И, естественно коллектив дружно поддержал его в этом, потому как сами не хотят работать как положено.https://censor.net/v3202999
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19.06.2020 11:04 Відповісти
Кто вам сообщил, что он ничего не просил?
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19.06.2020 11:07 Відповісти
https://censor.net/v3202999 и не тупи.
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19.06.2020 11:09 Відповісти
Не тупи.
Там нет ни слова о том, что он не обращался за помощью, не заявлял о каких-то потребностях лаборатории.
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19.06.2020 11:12 Відповісти
Еще в начале эпидемии, на совместных совещаниях в области мы спрашивали о пропускную способность нашей (вирусологической) лаборатории, говорили, что у нас сессия городского совета выделила средства, может нужны средства на реагенты, может нужны на оборудование, мы сами готовы закупить оборудование. В ответ - ничего не надо, у нас все есть, нам всего хватает.
https://www.zhitomir.info/news_191940.html
НЕ ТУПИ!
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19.06.2020 11:25 Відповісти
Так это уже совершенно другая ссылка и статья!


А по первой ссылке Степанов благодарит без всяких претензий:
"Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать...."

Источник: https://censor.net/v3202999
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19.06.2020 11:32 Відповісти
Допис про те, що виявлена тестами кількість інфікованих на COVID-19 ні про що не свідчить відносно реального стану справ з короною, на прикладі шведської статистики. Бо наша кастрована і реальну картину не відображає.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
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19.06.2020 10:08 Відповісти
Как уничтожили СанЭпидемСтанции так надо было уничтожить суды. Всех судей уволить одной датой и набрать других людей, а ещё лучше набрать суды присяжных заседателей. СЭС занимались толко взяточничеством, бегали по иностранным судам, мерили длину ручек сковородок, считали сколько на судах холодильников, стиральных машин, пересчитывали противо малярийные препараты, чтобы хватило на всех членов экипажа. А последнюю толстую каплю с работниками СЭС на иностранном судне брали у моряка в 1980 году. Я тогда был переводчиком.
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19.06.2020 10:37 Відповісти
Яке ім завдання влада дала те СЕС і виконував.
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19.06.2020 11:50 Відповісти
1.Не "пятиста", а ПЯТИСОТ.
2.Службу ямщиков в Российской империи тоже ликвидировали. Будем возрождать?
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19.06.2020 10:42 Відповісти
И правильно!
А чем они занимались - спросите у ЛЮБОГО владельца кафе!
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19.06.2020 10:52 Відповісти
"Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов" - остался только главный санитарный врач.
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19.06.2020 10:58 Відповісти
Ох млядь поросята вас послухати,так це не Порошенко з Яценюком були топ - чиновниками при герої Газпрому і партнерові РУЕ, сифілісному Йющенко. І нібито не мали жодного відношення до призначення голови служби СЕС в попередні роки.Просто Сорос і міжнородні спекулятивні корпораціі сказали прибрати,а агенти російського впливу миттєво і рішуче взяли до виконання
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19.06.2020 11:46 Відповісти
 
 