Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов
В Україні санітарно-епідеміологічна служба створюється практично "з нуля".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Право на владу" заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"Нам головне зараз – поновити службу. Створити службу, бо вона була знищена. У нас кількість лікарів - не вистачає до 50-60%. За той експеримент, який розпочали, - за нього 100% хтось повинен відповідати. Дуже добре зараз казати: чому у нас така маленька кількість тестувань робиться", - зазначив міністр.
Степанов розповів, що на початку епідемії лабораторні центри робили близько п'ятисот тестів на COVID-19 в добу, а зараз роблять 12 тис.
"І ми знаємо, що ми будемо робити більше. Оце все робилось з колес. І далі це все ляже в тому числі в концепцію біологічного захисту, який ми повинні створити у нашій країні",- підкреслив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Да в СЭС были недостатки и коррупция, но где их нет? Это повод для разгона жизненно необходимого для страны государственного органа надзора?
Вам напомнить функции СЭС?
А заодно то, что уже 5 ЛЕТ!!! ни один ВУЗ Украины не выпускает эпидимиологов? Кто бороться сегодня с пандемией должен?
Если Яценюк в 2014 г. начал развал СЭС, а Порошенко продолжил?
Вам напомнить, как отличная служба СЭС НЕСКОЛЬКО ЛЕТ не пропускала в Украину "чуму свиней", которая свирепствовала в соседней России?
Напомнить, как уже в 2014 мы получили вспышку этого заболевания после упразднения СЭС?
Напомнить, как после 2014 г. на Украину обрушились вспышки бешенства, ботулизма, лептоспироза, менингита, кори?
Напомнить, что после ликвидации СЭС в 2014 г. все ее функции перешли к Госпродпотребслужбе, которую возглавил Лапа по рекомендации Швайки, человек с образованием системного инженера?
Как работает этот орган (который к тому же не отвечает почему-то за вакцинацию), мы убедились по массовым отравлениям в кафе и по тому, что никто за эти преступления наазан не был.
Напомнить результат работы Госпродпотреблужбы? 35-50% всех продуктов питания в Украине - фальсификат.
Полки магазинов до сих пор завалены провоцирующими раковые опухоли гидрогенизированными жирами в сырах, мороженом, сметане, майонезе и сливочном масле, колбасами с измельченными копытами, сухожилиями и свиной шкурой, продуктами с микрофлорой, которая может вызывать отравления.
Школьные столовые завалены продуктами с высоким содержанием пальмового масла.
Кто сегодня делает отборы проб воды на пляжах? Кто следит за эпидемиологической обстановкой там? Кто проверяет песок на гельминты? Да та же бравая Госпродпотреблужба!
В 2017 году приказ ГосЧС № 272. Отныне наличие или отсутствие туалета (в том числе и на пляже), точки продажи пищевой продукции перешли под контроль местных властей (городские администрации, сельсоветы). На коммерческие пляжи проверяющим вообще БЫЛ ЗАКРЫТ!!!
И в этих условиях страна должна бороться с пандемией?
СЭС вам была плоха?
Так получите то, что есть сегодня! И распишитесь.
Хлебайте полной ложкой.
До речі, рагуля чи жлоба неважко вичислити - вони пишуть НЕГРАМОТНО!
-- Срами!
-- Да разве ж я вас выдам?!
-- Выдавай, голубчик. Моя вина.
-- Ни в жизнь на вас тень я не брошу!
-- Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Феничку не забудь. (с)
Жирные тупые тётки за сорок ходили по продуктовым магазинам в составе ведомственной комиссии (жирный мужик в кожаном пиджаке - исполком, худой чахоточный дядька в очках с портфелем - защита потребителей) - и сбивали с магазинов бабло.
Потом бабло из районов в область отправляли, а из областей - в Киев.
Такую службу развалили, гады.
ну ладно - ты выше санстанции подняться не в силах, но сколько нужно времени чтобы имея штатное расписание старое поднять службу? год? три? рукожопы зеленые
Это можно сказать о всех сферах, потому, что власть в Украине думает только о бизнесе, вредительских евроценностях, партийных разборках и больше ни о чем.
Эти факторы уничтожают все в Украине.
Если бы не война, то и ВПК дальше уничтожался, а так хоть что-то делается.
Отказаться от их "услуг" было нельзя - предприятие тогда просто поимеют всякими проверками и штрафами. Поэтому параллельно нанимали коммерческую фирму, которая очень профессионально и недорого делала всю работу.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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https://twitter.com/PrytSLU/status/1273867098075336704 22 хв
По кількості проведених тестів на коронавірус (на 1 млн.населення) Україна посідає 104 місце в світі.
Поруч з нами:
98. Гваделупа
99. Ботсвана
102. Куба
105. Габон.
109. Колумбія
При этом почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова на посту. 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.Источник: https://censor.net.ua/v3202999
Но вместо закупки необходимого оборудования зеленая власть изымает деньги из фонда по борьбе с COVID якобы для строительства дорог.
Так что для них сегодня важнее?
Правда?
Совсем-совсем отказался, закрыл лабораторию на замок?
"Отказался работать" - манипуляция, очень мягко выражаясь.
Зря.
Тесты проводить Степанову тоже мешают попередники? 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.Источник: https://censor.net/v3202999
Не пытайтесь увиливать, я вам привел конкретный пример нежелания работать сотрудников лабораторных центров.
Там нет ни слова о том, что он не обращался за помощью, не заявлял о каких-то потребностях лаборатории.
https://www.zhitomir.info/news_191940.html
НЕ ТУПИ!
А по первой ссылке Степанов благодарит без всяких претензий:
"Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать...."
Источник: https://censor.net/v3202999
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
2.Службу ямщиков в Российской империи тоже ликвидировали. Будем возрождать?
А чем они занимались - спросите у ЛЮБОГО владельца кафе!