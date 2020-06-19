Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов

В Украине санитарно-эпидемиологическая служба создается практически "с нуля".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Право на власть" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Нам главное сейчас - возобновить службу. Создать службу, потому что она была уничтожена. У нас количество врачей - не хватает до 50-60%. За тот эксперимент, который начали - за него 100% кто-то должен отвечать. Очень хорошо сейчас говорить: почему у нас такое маленькое количество тестирований делается", - отметил министр.

Степанов рассказал, что в начале эпидемии лабораторные центры делали около пятиста тестов на COVID-19 в сутки, а сейчас делают 12 тыс.

"И мы знаем, что мы будем делать больше. Это все делалось с колес. И дальше это все ляжет, в том числе, в концепцию биологической защиты, которую мы должны создать в нашей стране", - подчеркнул глава Минздрава.

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