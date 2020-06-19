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Минздрав (4883) Степанов Максим (2062)

Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов

Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов

В Украине санитарно-эпидемиологическая служба создается практически "с нуля".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Право на власть" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Нам главное сейчас - возобновить службу. Создать службу, потому что она была уничтожена. У нас количество врачей - не хватает до 50-60%. За тот эксперимент, который начали - за него 100% кто-то должен отвечать. Очень хорошо сейчас говорить: почему у нас такое маленькое количество тестирований делается", - отметил министр.

Степанов рассказал, что в начале эпидемии лабораторные центры делали около пятиста тестов на COVID-19 в сутки, а сейчас делают 12 тыс.

"И мы знаем, что мы будем делать больше. Это все делалось с колес. И дальше это все ляжет, в том числе, в концепцию биологической защиты, которую мы должны создать в нашей стране", - подчеркнул глава Минздрава.

Также читайте: Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов

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Топ комментарии
+19
Хтось відчув відсутність СЕС ? Там тільки хабарі брали з підприємців - от і вся їхня служба.
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19.06.2020 09:16
+18
ВОПРОС - А что ОНА давала?!?!?! И чем бы оно сегодня помогла???
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19.06.2020 09:14
+15
Да, раньше было совсем другое дело, работала ведь служба.
Жирные тупые тётки за сорок ходили по продуктовым магазинам в составе ведомственной комиссии (жирный мужик в кожаном пиджаке - исполком, худой чахоточный дядька в очках с портфелем - защита потребителей) - и сбивали с магазинов бабло.
Потом бабло из районов в область отправляли, а из областей - в Киев.

Такую службу развалили, гады.
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19.06.2020 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Кляті папєрєдніки. Вони вам ще 150 ярдів в казначейство підкинули під кінець.)
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19.06.2020 09:14 Ответить
...и мышей в госрезерв
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19.06.2020 09:41 Ответить
Будущие ЗЕленобубые дружно тогда кричали зачем нужна СЭС, давайте отменим как в Грузии, там отменили и ничего не случилось!
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19.06.2020 11:47 Ответить
ВОПРОС - А что ОНА давала?!?!?! И чем бы оно сегодня помогла???
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19.06.2020 09:14 Ответить
Балаболы зелённые - старая пластинка рыгов: "папередники во всём виноваты!"
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19.06.2020 09:15 Ответить
Оно то конечно "старая пластинка", но по факту СЭС ничего не давала - она была лишь средством подоить бизнес...Была бы СЭС и случись короновирус, была бы точно такая же жопа 1 в 1. Для борьбы с эпидемиями нужна не служба, а разработанный комплекс мер, запасы лекарств и оборудования....выли они при СЭС?! Конечно нет! Так о чем мы говорим?!!!
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19.06.2020 09:45 Ответить
Прежде чем молоть чушь, изучите матчасть.
Да в СЭС были недостатки и коррупция, но где их нет? Это повод для разгона жизненно необходимого для страны государственного органа надзора?
Вам напомнить функции СЭС?
А заодно то, что уже 5 ЛЕТ!!! ни один ВУЗ Украины не выпускает эпидимиологов? Кто бороться сегодня с пандемией должен?
Если Яценюк в 2014 г. начал развал СЭС, а Порошенко продолжил?
Вам напомнить, как отличная служба СЭС НЕСКОЛЬКО ЛЕТ не пропускала в Украину "чуму свиней", которая свирепствовала в соседней России?
Напомнить, как уже в 2014 мы получили вспышку этого заболевания после упразднения СЭС?
Напомнить, как после 2014 г. на Украину обрушились вспышки бешенства, ботулизма, лептоспироза, менингита, кори?
Напомнить, что после ликвидации СЭС в 2014 г. все ее функции перешли к Госпродпотребслужбе, которую возглавил Лапа по рекомендации Швайки, человек с образованием системного инженера?
Как работает этот орган (который к тому же не отвечает почему-то за вакцинацию), мы убедились по массовым отравлениям в кафе и по тому, что никто за эти преступления наазан не был.
Напомнить результат работы Госпродпотреблужбы? 35-50% всех продуктов питания в Украине - фальсификат.
Полки магазинов до сих пор завалены провоцирующими раковые опухоли гидрогенизированными жирами в сырах, мороженом, сметане, майонезе и сливочном масле, колбасами с измельченными копытами, сухожилиями и свиной шкурой, продуктами с микрофлорой, которая может вызывать отравления.
Школьные столовые завалены продуктами с высоким содержанием пальмового масла.
Кто сегодня делает отборы проб воды на пляжах? Кто следит за эпидемиологической обстановкой там? Кто проверяет песок на гельминты? Да та же бравая Госпродпотреблужба!
В 2017 году приказ ГосЧС № 272. Отныне наличие или отсутствие туалета (в том числе и на пляже), точки продажи пищевой продукции перешли под контроль местных властей (городские администрации, сельсоветы). На коммерческие пляжи проверяющим вообще БЫЛ ЗАКРЫТ!!!
И в этих условиях страна должна бороться с пандемией?
СЭС вам была плоха?
Так получите то, что есть сегодня! И распишитесь.
Хлебайте полной ложкой.
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19.06.2020 10:36 Ответить
Так я ведь о том и говорю!))) Была б СЭС - было б тоже самое. Но! Папередники виноваты - кормушку разрушили - вот и короновирус всех атакует!!!)))
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19.06.2020 13:50 Ответить
Ну тут ты не прав! Она многое давала! Недвижимость дорогие автомобили и счета в банках давала!
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19.06.2020 09:16 Ответить
Это та служба, которая приходила на предприятия, говорила, что не соблюдаются санитарные правила, грозила закрыть предприятие, в конце-концов брала взятки и с чувством качественно выполненной работы шла на другую фирму делать то же сfмое?
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19.06.2020 10:57 Ответить
стєпанов-ссучєний пустобрьох.
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19.06.2020 09:14 Ответить
А кто уничтожил санитарно-эпидемиологическую службу в Украине? Соратник барыги и предатель Майдана гнида-яценюк!
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19.06.2020 09:15 Ответить
В спам придурочное!
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19.06.2020 09:16 Ответить
Так это ты тот админ который меня за правду банит?
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19.06.2020 09:51 Ответить
скорее за глупость
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19.06.2020 10:18 Ответить
Глупость в чём - что потрох барыга, казнокрад и передатель Майдана?
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19.06.2020 10:30 Ответить
ггг) Если правда, то яценюку +100 за єто в в карму
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19.06.2020 09:18 Ответить
Тільки за одне це йому треба монумент при житті встановити!
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19.06.2020 09:22 Ответить
Я желаю тебе купить какой ни будь отравленный продукт, сожрать его и не сразу здохнуть, чтоб ты перед смертью успел проклдянуть яценюка.
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19.06.2020 09:49 Ответить
Чому кацапи так неграмотно пишуть? Що у тебе за утворення? ПТУ №13?)))))
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19.06.2020 09:57 Ответить
А, что ты окончил если суфлёром ошибок пользуешься?
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19.06.2020 10:19 Ответить
І тут кацап потрапив у пастку.... Ти, судячи з усього, не суфлером користуєшся, а онлайн-перекладачем, бо української не розумієш))) Феєрично попався на гачок!
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19.06.2020 10:42 Ответить
Жлоб ты неасфальтированный, рагуль и рагопил, быдло - простота, тупое бревно. Перевести
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19.06.2020 12:38 Ответить
О, москаля зачепило і в нього борошна сумління почалися...

До речі, рагуля чи жлоба неважко вичислити - вони пишуть НЕГРАМОТНО!
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19.06.2020 12:41 Ответить
А та санітарна служба останні років 10 щось робила? Чи тільки влаштовувала перевірки бізнесу, щоб бабло з людей здерти? Вона давно знищена була!
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19.06.2020 09:25 Ответить
Санитарная служба сгнила изнутри. Разложилась, истлела внутри себя самой. Помните, что являла собой Армия весной 2014 года? Так санслужба была еще более немощной. В нынешних условиях эпидемии можно/нужно создать нормальную санслужба с нуля, а не вздыхать по прежним вымогателям.
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19.06.2020 09:43 Ответить
Хтось відчув відсутність СЕС ? Там тільки хабарі брали з підприємців - от і вся їхня служба.
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19.06.2020 09:16 Ответить
Іменно, - кожен хто вів тут бізнес знає що таке українська санстанція
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19.06.2020 09:19 Ответить
Видел , бегают по три коровы толстые с папочками по ларькам, ( тройки санитарные ), и полицай с ними, чтобы морду не начистили, Ляшковы речи продавцам пересказывают. А у самих мазки взять, каких только хламидий и вошек не обнаружишь.
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19.06.2020 09:24 Ответить
Самое прикольное был там сбор документов на торговую точку...
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19.06.2020 09:26 Ответить
-- Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!..
-- Срами!
-- Да разве ж я вас выдам?!
-- Выдавай, голубчик. Моя вина.
-- Ни в жизнь на вас тень я не брошу!
-- Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Феничку не забудь. (с)
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19.06.2020 09:16 Ответить
та у вас все знищено! тільки робить нічого не вмієте!

Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов - Цензор.НЕТ 2916
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19.06.2020 09:17 Ответить
А хіба діра не прорив? Здається мені то синоніми...
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19.06.2020 09:21 Ответить
Зеля обещал прорыв в экономике? Нате! Вот она и прорвалась))
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19.06.2020 09:28 Ответить
Если ты забыл,то напомню,это потому что санврачи брали взятки везде,где бывали,а бывали они везде.Если санитарная служба создается только для борьбы с эпидемиями,то мы не против,но это вряд ли...
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19.06.2020 09:18 Ответить
У нас ВСЁ создается исключительно для взяток. Профанация государства.
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19.06.2020 09:27 Ответить
Да, раньше было совсем другое дело, работала ведь служба.
Жирные тупые тётки за сорок ходили по продуктовым магазинам в составе ведомственной комиссии (жирный мужик в кожаном пиджаке - исполком, худой чахоточный дядька в очках с портфелем - защита потребителей) - и сбивали с магазинов бабло.
Потом бабло из районов в область отправляли, а из областей - в Киев.

Такую службу развалили, гады.
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19.06.2020 09:18 Ответить
😁
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19.06.2020 09:21 Ответить
нехорошо это было, да! нехорошо...
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19.06.2020 09:26 Ответить
Худой-чахоточный "защитник потребителей"? Вы такого в сериале видели? Или сами выдумали?
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19.06.2020 09:46 Ответить
Нет, я к нему в кабинет в исполкоме ходил, и взятку ему платил 200 гривен, шоб он не закрыл торговую точку за отсутствие на стенде распечатанного закона о защите прав потребителей.
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19.06.2020 09:58 Ответить
дебил! при чем тут санстанции которые разогнала Супрун и правильно сделала. Они тестируют? хер!
ну ладно - ты выше санстанции подняться не в силах, но сколько нужно времени чтобы имея штатное расписание старое поднять службу? год? три? рукожопы зеленые
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19.06.2020 09:18 Ответить
А стрелок всё стреляет Ну ничего не поменялось😉
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19.06.2020 09:20 Ответить
Такое видение его работы у степахи... Про папередников прогонять и их к ответу призывать, так как кроме разговоров чтото не вижу чем он отличился.
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19.06.2020 09:22 Ответить
Была практически уничтожена служба по сбору денег? И что в этом плохого?
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19.06.2020 09:19 Ответить
Когда же ты уже поймешь, что тебе платят бапки за ДЕЛА, за конструктивные ДЕЙСТВИЯ, а не за разговоры о прошлых попередниках и морали населению... Кароче, спалился и этот - давайте нового.
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19.06.2020 09:19 Ответить
Яка яка служба? Це та що торби з продуктами носила з підприємств громадського харчування всіх форм власності? І вимагала купувати в них безкінечні довідки про відповідність санітарного стану? Виписувала невеличкий штраф і вимагала значно більший хабар собі і начальнику? Ну так, звичайно вони б задушили КОВІД ще в зародку! Він би навіть вижити не зміг в одному середовищі разом з ДержСЕС!
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19.06.2020 09:19 Ответить
Так у нас все так работает. Цель - хабари. А чуть что, сразу все тикать по собственному желанию.
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19.06.2020 09:25 Ответить
Придурковатая Супрун отлично поработала.
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19.06.2020 09:19 Ответить
Нууу... Супрун хоть чтото успела сделать, недоделала правда. Такие дела за один срок не делают, а зеля другим занят, продолжать не хочет и неспособен. Да и вообще нету у нас традиции продолжать. Проще про попередников гнать и все на них валить.
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19.06.2020 09:24 Ответить
так хорошо что Зеленский даже не решился отменять ее реформу. Давай дальше поливай ее говном - такую систему разрушила! которая кормила главврачей и их любимчиков.
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19.06.2020 09:30 Ответить
Нах кому нужна эта служба рейдеров?ты зарплату докторам всем дать не можешь,дятел.А твои лжетесты люди перепроверяют
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19.06.2020 09:22 Ответить
Так, что Ляшко без "войска". Тогда понятно почему все через дупу тормоза.
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19.06.2020 09:24 Ответить
Армия знищена, медіцина знищена..ви за кого голосували, дбли, 30 років?
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19.06.2020 09:24 Ответить
сынок, при союзе тоже небыло нормальной медицины для простых смертных. поэтому прекрати писать ерунду.
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19.06.2020 09:35 Ответить
Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов - Цензор.НЕТ 6738
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19.06.2020 09:27 Ответить
Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов
Это можно сказать о всех сферах, потому, что власть в Украине думает только о бизнесе, вредительских евроценностях, партийных разборках и больше ни о чем.
Эти факторы уничтожают все в Украине.

Если бы не война, то и ВПК дальше уничтожался, а так хоть что-то делается.
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19.06.2020 09:30 Ответить
Наивно полагать, что "сборщики дани" с бизнеса с шевронами "Санстанция" в случае эпидемии ковида мгновенно превратились бы в борцов с инфекцией. Корона вирусы не реагируют на предписания, акты и прочие бумажки. А другого Санстанция не производила.
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19.06.2020 09:33 Ответить
+100000000
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19.06.2020 09:47 Ответить
Кстати, батоно Саакашвили очень ратовал за разгон СЭС в своё время.
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19.06.2020 09:42 Ответить
Запахло распилом
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19.06.2020 09:43 Ответить
Совковая СЭС была и уничтожена для того , чтобы на её месте создать современную, европейского образца . Но как всегда у нас - с ликвидацией чего то старого , проблем - нет , а вот с созданием нового - есть . От той СЭС что была раньше , всё равно было - " как с козла молока ", толку - 0 . !! Ни от какого вируса она бы всё равно не не спасла . Последние лет 10 перед своей кончиной , СЭС максимум на что была способна , это - травить мышей . .
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19.06.2020 09:43 Ответить
и то не справлялась. К нам приходили жырные тетки давали кулек с самыми дешевыми приманками купленными за 5 копеек на рынке (по факту подозреваю на них списывались деньги как на супердорогие), и говориле "сами разложите".
Отказаться от их "услуг" было нельзя - предприятие тогда просто поимеют всякими проверками и штрафами. Поэтому параллельно нанимали коммерческую фирму, которая очень профессионально и недорого делала всю работу.
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19.06.2020 10:32 Ответить
может потому что они рекетом занимались и больше ничем?
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19.06.2020 09:45 Ответить
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:45 Ответить
служба уничтожена, но титано-героическими усилиями пацанутых ляшко и степанова, коварная пандемия отступила, затаилась, а с последними событиями вдруг вообще обрушила планы эпидгениев стать чемпионами по борьбе с ковид
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19.06.2020 10:00 Ответить
Тесты проводить Степанову тоже мешают попередники?

https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU/status/1273867098075336704 22 хв

По кількості проведених тестів на коронавірус (на 1 млн.населення) Україна посідає 104 місце в світі.
Поруч з нами:
98. Гваделупа
99. Ботсвана
102. Куба
105. Габон.
109. Колумбія
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19.06.2020 10:01 Ответить
Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнении и назначении другого специалиста Ляшко намеревался передать непосредственно администрации заведения, однако дверь канцелярии перед ним закрыли.
При этом почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова на посту. 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.Источник: https://censor.net.ua/v3202999
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19.06.2020 10:08 Ответить
Степанов отвечает за то, чтобы было достаточно лабораторий, мощностей для проведения анализов.
Но вместо закупки необходимого оборудования зеленая власть изымает деньги из фонда по борьбе с COVID якобы для строительства дорог.
Так что для них сегодня важнее?
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19.06.2020 10:12 Ответить
Лабораторные центры не хотят работать как положено, они за 30 лет обленились. Эли люди не хотят трудится, то нет никакого толка увеличивать количество лабораторий.
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19.06.2020 10:17 Ответить
Сколько анализов в сутки делала житомирская лаборатория?
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19.06.2020 10:18 Ответить
Да хоть сколько. Вместо того, что бы попросить дополнительных сотрудников, аппаратуру, средства этот "врач" просто отказался работать. И, естественно коллектив дружно поддержал его в этом, потому как сами не хотят работать как положено.
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19.06.2020 10:27 Ответить
"просто отказался работать"

Правда?
Совсем-совсем отказался, закрыл лабораторию на замок?
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19.06.2020 10:32 Ответить
он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.
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19.06.2020 10:34 Ответить
Так может центр ПЕРЕГРУЖЕН работой, поэтому и не будет принимать новые?
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19.06.2020 10:37 Ответить
Вместо того, что бы попросить дополнительных сотрудников, аппаратуру, средства этот "врач" просто отказался работать.
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19.06.2020 10:38 Ответить
И где их посадить работать, на лавке перед входом в лабораторию?
"Отказался работать" - манипуляция, очень мягко выражаясь.
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19.06.2020 10:40 Ответить
Да хоть в коридоре, хоть в медицинской палатке. Хотя помещений там и так предостаточно. Ваши тупые отговорки больше подходят для третьеклассника, чем для взрослого человека.
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19.06.2020 10:49 Ответить
Думаете, что ваше упорство в отбеливании Степанова и обвинение руководителя лаборатории без единой цифры и конкретики, выглядит по взрослому?
Зря.
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19.06.2020 10:51 Ответить
https://censor.net/user/194524

Тесты проводить Степанову тоже мешают попередники? 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.Источник: https://censor.net/v3202999

Не пытайтесь увиливать, я вам привел конкретный пример нежелания работать сотрудников лабораторных центров.
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19.06.2020 10:57 Ответить
По какой причине лабораторный центр НЕ СМОЖЕТ ( а не НЕ ХОЧЕТ ) принимать образцы?
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19.06.2020 10:59 Ответить
Да хоть сколько. Вместо того, что бы попросить дополнительных сотрудников, аппаратуру, средства этот "врач" просто отказался работать. И, естественно коллектив дружно поддержал его в этом, потому как сами не хотят работать как положено.https://censor.net/v3202999
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19.06.2020 11:04 Ответить
Кто вам сообщил, что он ничего не просил?
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19.06.2020 11:07 Ответить
https://censor.net/v3202999 и не тупи.
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19.06.2020 11:09 Ответить
Не тупи.
Там нет ни слова о том, что он не обращался за помощью, не заявлял о каких-то потребностях лаборатории.
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19.06.2020 11:12 Ответить
Еще в начале эпидемии, на совместных совещаниях в области мы спрашивали о пропускную способность нашей (вирусологической) лаборатории, говорили, что у нас сессия городского совета выделила средства, может нужны средства на реагенты, может нужны на оборудование, мы сами готовы закупить оборудование. В ответ - ничего не надо, у нас все есть, нам всего хватает.
https://www.zhitomir.info/news_191940.html
НЕ ТУПИ!
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19.06.2020 11:25 Ответить
Так это уже совершенно другая ссылка и статья!


А по первой ссылке Степанов благодарит без всяких претензий:
"Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать...."

Источник: https://censor.net/v3202999
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19.06.2020 11:32 Ответить
Допис про те, що виявлена тестами кількість інфікованих на COVID-19 ні про що не свідчить відносно реального стану справ з короною, на прикладі шведської статистики. Бо наша кастрована і реальну картину не відображає.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
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19.06.2020 10:08 Ответить
Как уничтожили СанЭпидемСтанции так надо было уничтожить суды. Всех судей уволить одной датой и набрать других людей, а ещё лучше набрать суды присяжных заседателей. СЭС занимались толко взяточничеством, бегали по иностранным судам, мерили длину ручек сковородок, считали сколько на судах холодильников, стиральных машин, пересчитывали противо малярийные препараты, чтобы хватило на всех членов экипажа. А последнюю толстую каплю с работниками СЭС на иностранном судне брали у моряка в 1980 году. Я тогда был переводчиком.
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19.06.2020 10:37 Ответить
Яке ім завдання влада дала те СЕС і виконував.
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19.06.2020 11:50 Ответить
1.Не "пятиста", а ПЯТИСОТ.
2.Службу ямщиков в Российской империи тоже ликвидировали. Будем возрождать?
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19.06.2020 10:42 Ответить
И правильно!
А чем они занимались - спросите у ЛЮБОГО владельца кафе!
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19.06.2020 10:52 Ответить
"Санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была практически уничтожена, - Степанов" - остался только главный санитарный врач.
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19.06.2020 10:58 Ответить
Ох млядь поросята вас послухати,так це не Порошенко з Яценюком були топ - чиновниками при герої Газпрому і партнерові РУЕ, сифілісному Йющенко. І нібито не мали жодного відношення до призначення голови служби СЕС в попередні роки.Просто Сорос і міжнородні спекулятивні корпораціі сказали прибрати,а агенти російського впливу миттєво і рішуче взяли до виконання
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19.06.2020 11:46 Ответить
 
 