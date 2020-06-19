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Зараз у нас все готово для проведення ЗНО, - Мандзій

Зараз у нас все готово для проведення ЗНО, - Мандзій

Тимчасова виконувачка обов'язків міністерки освіти Любомира Мандзій заявила, що міністерство вже все підготувало до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"ЗНО буде відбуватися в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря України. Зараз у нас все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня", - сказала Мандзій.

Керівниця МОЗ зазначила, що в 2020 році на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 тис. 493 учасники, які вибрали 1 млн 227 тис. 154 тестування. Для всіх учасників підготовлені 82 тис. 890 аудиторій в 5 тис. 188 пунктах тестування.

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"Щоб тестування пройшло в безпечних умовах, спільно з партнерами закуплено і доставлено в області 3 млн 230 тис. 104 медичні маски, 3250 безконтактних термометрів, 11 тис. 630 комплектів для захисту медиків, 104 тис. 382 літри антисептиків і 28 тис. 100 літри дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь", - розповіла Мандзій.

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Сейчас у нас все готово для проведения ВНО, - Мандзий - Цензор.НЕТ 4242
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19.06.2020 11:06 Відповісти
Апокалипсис . Берегите себя и своих детей .
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19.06.2020 11:11 Відповісти
 
 