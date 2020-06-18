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Рада підтримала добровільне складання ЗНО-2020

Рада підтримала добровільне складання ЗНО-2020

Депутати підтримали законопроєкт №3669, внесений президентом до парламенту 17 червня. Документом пропонується звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але дозволити пройти ЗНО за бажанням.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроєкт проголосували 356 народних депутатів з 226 необхідних.

Глава держави зокрема пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабінет міністрів може визначати тривалість навчального року в навчальних закладах в зв'язку з епідемією COVID-19.

"Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

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Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті документа.

Як пройти зовнішнє незалежне оцінювання добровільно, в пропозиціях президента не уточнюється.

Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій на засіданні Кабінету міністрів заявила, що "законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО, він робить добровільне складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання".

Вона також розповіла, що кошти учасникам пробного ЗНО, яка не відбудеться, повернуть найближчим часом через "Приватбанк".

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Топ коментарі
+9
тупыми гоями легче управлять
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18.06.2020 13:14
+9
Надобы и вовсе платным сделать. Ашо? Кто занёс больше - у того и балл выше.
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18.06.2020 13:15
+7
моника вспомнил как поступал - если ему можно было то почему другим нельзя - он же диплом получил))
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18.06.2020 13:18
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тупыми гоями легче управлять
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18.06.2020 13:14 Відповісти
Надобы и вовсе платным сделать. Ашо? Кто занёс больше - у того и балл выше.
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18.06.2020 13:15 Відповісти
интересно, если хотя бы половину этого балагана отправить сдавать вно, сколько из цих особей преодолеют минимальную планку
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18.06.2020 13:17 Відповісти
моника вспомнил как поступал - если ему можно было то почему другим нельзя - он же диплом получил))
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18.06.2020 13:18 Відповісти
Та да)))
Но там папа порешали
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18.06.2020 13:21 Відповісти
очередной шедевр шедевральной зеленой власти во главе с подписантом под указам
(обратите внимание - за что? награждают...и кого? (подчеркнуто).... чёторжу !!!!
///
Рада поддержала добровольную сдачу ВНО-2020 - Цензор.НЕТ 8826

....
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18.06.2020 13:27 Відповісти
Повар, бухгалтер... Не знаю з чого почати: сміятись чи плакати?!
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18.06.2020 13:33 Відповісти
Почему трудовика наградили а физрука нет, зрада.
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18.06.2020 13:46 Відповісти
Лядь, Цензор, ти ж сам написав, що добровільне ДПА, а заголовок говорить, що добровільне ЗНО. Ви там навчитеся відрізняти одне від одного чи нє? ДПА - старий-добрий випускний іспит, ставиться у журнал, до атестату і за неї виноситься вчителеві мозок, якщо оцінка не співпадає з річною. ЗНО - аналог вступного іспиту, всім похрін, окрім випускника, який там бал.
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18.06.2020 13:40 Відповісти
Це Зе-команда заплуталася. Вони усі неграмотні, "университетов не кончали".
Атестат нібито давав додаткові бали до ЗНО.
Але оце зовсім не зрозуміло - ДПА пройти у формі ЗНО :
"...имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию..."
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18.06.2020 17:11 Відповісти
ДПА у формі ЗНО означає, що частина питань з зошиту ЗНО окремо зараховуються як ДПА
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18.06.2020 18:00 Відповісти
Тот кто сдаёт документы на высшее образование - сдача ВНО ОБЯЗАТЕЛЬНА
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18.06.2020 13:40 Відповісти
Все правильно. Обов*язкові тести з української мови не в*яжуться з зеленою політикою "какой разніци".
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18.06.2020 13:43 Відповісти
Так я не понял: для поступления в ВУЗ надо ВНО сдавать?
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18.06.2020 14:17 Відповісти
 
 