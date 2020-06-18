"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет
Кандидат на посаду міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання необхідно зберегти, але воно потребує трансформації.
Про це Шкарлет сказав на засіданні профільного комітету Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для мене, як керівника вишу, ЗНО - це дуже позитивна річ", - сказав він.
Шкарлет зазначив, що коли ЗНО вводилося, то було інструментом протидії корупції.
"ЗНО в тому вигляді, в якому воно є інструментом вступу. Але не може тільки ЗНО бути інструментом вступу, бо виходить, що роль школи абсолютно знівельована", - додав кандидат у міністри.
Шкарлет підкреслив, що ЗНО має залишитися, але можливо має трансформуватися. Зокрема, за його словами, мова йде про скасування ЗНО для заочної форми навчання.
У той же час, Шкарлет підкреслив, що це питання широкої дискусії.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.
Профільний комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета главою Міносвіти і запропонував депутатам самим ухвалити рішення з цього питання в сесійній залі.
Будь ласка, зачекайте...
привет вступительные экзамены! даешь больше взяток преподам....!
ну да...поступают тут всякие без хабаря....
А ти, шльондра ригівська недобита, вирішив повернути корупцію та формування студентського середовища за принципом " у кого з батьків більше грошей, той і поступить"
О.
То та би й зразу сказали.
Заочники, люді дорослі, прі дєньгах.
Справа табачника відроджується баригою зеленським.
вот же ж банда - только о своем кармане, суки...
зелупа наш президент, мы зебилы, мы проголосовали за
зелупу , теперь все говна всплывут и нас ждёт светлое говно
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мы бы узнали много нового, скоро выяснится, что этот крендель
пишыт с ашипками и харошё знаит тоблицу умнажения
ЗНО це нівелювання школи? хіба результати ЗНО не є оцінкою рівня знань отриманих учнем саме в школі?
що ти, падло, верзеш.
В развитых странах ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫЕ БАЛЛЫ !!!!
От такі прохвесори і виступають проти ЗНО . Своїх дебілів треба ж пристроїти.
Вот именно. Должно ещё быть место для взяток и коррупции, иначе у нас, в "русском мире", никак.
это как? Разве не благодаря стараниям педагогов в школах дети получают знания?Разве не является показателем успешности, профессионализма педагогов высокие баллы ВНО?
ЗЫ. Вопрос риторический, если чо