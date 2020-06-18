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Міносвіти (1404) ЗНО (322) Шкарлет (353)

"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет

Кандидат на посаду міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання необхідно зберегти, але воно потребує трансформації.

Про це Шкарлет сказав на засіданні профільного комітету Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для мене, як керівника вишу, ЗНО - це дуже позитивна річ", - сказав він.

Шкарлет зазначив, що коли ЗНО вводилося, то було інструментом протидії корупції.

"ЗНО в тому вигляді, в якому воно є інструментом вступу. Але не може тільки ЗНО бути інструментом вступу, бо виходить, що роль школи абсолютно знівельована", - додав кандидат у міністри.

Також читайте: Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Шкарлет підкреслив, що ЗНО має залишитися, але можливо має трансформуватися. Зокрема, за його словами, мова йде про скасування ЗНО для заочної форми навчання.

У той же час, Шкарлет підкреслив, що це питання широкої дискусії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

Профільний комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета главою Міносвіти і запропонував депутатам самим ухвалити рішення з цього питання в сесійній залі.

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Топ коментарі
+66
да мы в курсе"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9014
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18.06.2020 13:04
+49
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9282
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18.06.2020 13:10
+37
"Не может только ВНО быть инструментом вступления".Еще конверт имеет значение.
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18.06.2020 13:05
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да мы в курсе"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9014
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18.06.2020 13:04 Відповісти
Чуть опередили меня.
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18.06.2020 13:06 Відповісти
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 715
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Угу..На дипломе магистра по статусу нужно буженину нарезать.
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18.06.2020 13:14 Відповісти
где они таких берут?
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18.06.2020 13:39 Відповісти
це новиє ліца) трохи зебільні, але які є)
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18.06.2020 13:46 Відповісти
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9282
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18.06.2020 13:10 Відповісти
шедевральная картинка!)))
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18.06.2020 13:21 Відповісти
Без сумніву, це важливіше за ЗНО!!!
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18.06.2020 14:38 Відповісти
"Не может только ВНО быть инструментом вступления".Еще конверт имеет значение.
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18.06.2020 13:05 Відповісти
Конечно не может, иначе кто конверты носить будет. Срочно менять, 73% тоже хотят диплом, а в Трускавце всем подряд не выдают.
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18.06.2020 13:05 Відповісти
В Трускавце дают справку,что прослушал курс.
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18.06.2020 13:08 Відповісти
если принтер работать будет
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Походу, в Трускавце давали только рюмку водки.
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18.06.2020 16:10 Відповісти
о да
привет вступительные экзамены! даешь больше взяток преподам....!
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18.06.2020 13:05 Відповісти
ЗНО злочинно не враховує обєм гаманця батьків. Це неприпустимо в новій Зекраїні
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Неучи - одна из основных скреп пророссийского режима зеленского
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Отак і відкриваються консерви - не дарма казали, що цей вилупок протеже проректорів інших ВНЗ, які проти ЗНО...
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5222
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Головне - бабулєти.
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Но не может только ВНО быть инструментом вступленияИсточник: https://censor.net/n3202808

ну да...поступают тут всякие без хабаря....
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18.06.2020 13:07 Відповісти
Бобіки, що ви привели до влади, ви хоть розумієте? Ойц, що це я?
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18.06.2020 13:09 Відповісти
А треба боло знов свинарчуків обирати з семочками кононенками розенблатами ?
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18.06.2020 13:14 Відповісти
Нет, конечно, вы сделаете выводы и на следующих выборах проголосуете за свинку Пеппу.
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18.06.2020 13:20 Відповісти
Кстати, дело свинарчуков рассыпалось.
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18.06.2020 13:21 Відповісти
З *********** бидлом спілкуватись не вважаю за потрібне,в Україну ***** захищати ********* вбиваючи українців.ПТН-ПНХ. за поребрик свинособака.
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18.06.2020 13:27 Відповісти
А кроме как забрызгивать соплями монитор, про Свинарчуков есть что сказать?)))

"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7837
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18.06.2020 14:06 Відповісти
З ************ не спілкуюсь принципово, бо це посібники окупанта.
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18.06.2020 14:20 Відповісти
Я в тупике. Как мне общаться с дибилом, который говорит, что он со мной не общается, при этом отвечая на мой комментарий?
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18.06.2020 14:54 Відповісти
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18.06.2020 15:03 Відповісти
Опачки))) Дибил теперь со мной не спилкуется смайликами))) Это прогресс ящитаю...
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18.06.2020 15:10 Відповісти
Дебіл тебе на похмілля зробив а кацапська хвойда висрала.
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18.06.2020 15:30 Відповісти
У дибила подгорает) Даже особо напрягаться не пришлось))
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18.06.2020 16:30 Відповісти
Від тебе дуже смердить ****** і лайном.
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18.06.2020 16:32 Відповісти
Такой смешной баттхерт))) Напиши ещё что-нибудь..
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18.06.2020 16:41 Відповісти
Мій собака розуміє три мови а т акі як ти козлорилі смердючки одну і та феня.Тож якщо вести діалог з дебілом їх стає два.Шукай собі рівню або спілкуйся з дзеркалом якщо воно є у твоїй лікарні.
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18.06.2020 16:46 Відповісти
Як же ж вони за вступними хабарями скучили
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18.06.2020 13:12 Відповісти
а що ще треба школі робити? вона за 11 років все зробила. може лише пожинати свої результати. договарювати треба, а не так як кістку виплюнув.
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18.06.2020 13:13 Відповісти
суки дурнуваті, завдяки ВНО діти з незаможних родин отримали можливість вступати до будь-яких вишів країни, якщо мають високий бал.
А ти, шльондра ригівська недобита, вирішив повернути корупцію та формування студентського середовища за принципом " у кого з батьків більше грошей, той і поступить"
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18.06.2020 13:15 Відповісти
ну по словам Шкарлета, буде окрема каста, яка буде вступати без ЗНО.
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18.06.2020 16:07 Відповісти
Зеленський разом з шоблою друйнує все, до чого тільки торкається. Походу, ЗНО відмінять.
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18.06.2020 13:15 Відповісти
Роль школы как раз давать знания.
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18.06.2020 13:15 Відповісти
Посада куплена, терміново потрібно запустити схеми, щоб встигнути відбити проплачену касу
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18.06.2020 13:15 Відповісти
Але фіг в них що вийде, хто має гроші, давно вже вчать дітей за границею.
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18.06.2020 13:17 Відповісти
Синку, як подивитися твій атестат? Плз?
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18.06.2020 13:16 Відповісти
Яркий пример того, как вражеская партия ОПЗЖ (Партия Регионов), используя некомпетентность слуг Народа и Президента Зеленского, продвигает на руководящие должности и массово "насыщает" своими "кадрами" все ниши в государстве.
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18.06.2020 13:16 Відповісти
Шкарлет сориентировался. Увидев, что часть взяточников за отмену ВНО он решил сыграть роль : "ни вашим, не нашим". А ведь его ещё не назначили министром. Все министры нынешнего КМ без хребта ! Страна на ручном управлении шмаркли!
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18.06.2020 13:17 Відповісти
он обьявил о создании кастьі особенньіх.
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18.06.2020 16:09 Відповісти
«Шкарлет подчеркнул, что ВНО должно остаться, но возможно должно трансформироваться. В частности, по его словам, речь идет об отмены ВНО для заочной формы обучения.Источник: https://censor.net/n3202808»

О.
То та би й зразу сказали.
Заочники, люді дорослі, прі дєньгах.
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18.06.2020 13:17 Відповісти
От для чого його вибирають. Скасувати ЗНО.
Справа табачника відроджується баригою зеленським.
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18.06.2020 13:17 Відповісти
Опачки почалося ,ты Тварь хочешь опять вернуть коррупцию на вступление в вуз. Так вот ,во всех нормальных странах есть аналоги ВНО 😠 Это назад в будущее 😡
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18.06.2020 13:18 Відповісти
курва, відразу дав зрозуміти, готуйте гроші
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18.06.2020 13:23 Відповісти
Хто напевне знає Шкарлет кацап чи жид? Судячи з цього тексту - чистісінький жид. Навіть пархатий жидяра!
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18.06.2020 13:24 Відповісти
Я знаю, что он махровый рыг. И этого достаточно.
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18.06.2020 16:12 Відповісти
короче лошки, голосовавшие по-приколу, теперь ваши детки будут учится в вузах за ваше кровное бабло, а тупые мажоры - на бюджете.
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18.06.2020 13:28 Відповісти
а на какие же еще шиши, ему бедному Амароки покупать?
вот же ж банда - только о своем кармане, суки...
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18.06.2020 13:29 Відповісти
зробили себе разом
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18.06.2020 13:30 Відповісти
зелупа ставит шкарлета, чтобы у всех был свой автомобиль, а не какая-то бляха
зелупа наш президент, мы зебилы, мы проголосовали за
зелупу , теперь все говна всплывут и нас ждёт светлое говно
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18.06.2020 13:33 Відповісти
интересно бы провести зно в кабмине и верховной раде
.......................................................
мы бы узнали много нового, скоро выяснится, что этот крендель
пишыт с ашипками и харошё знаит тоблицу умнажения
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18.06.2020 13:35 Відповісти
В июне 2020 года в научных работах Сергея Шкарлета были выявлены значительные объёмы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82 плагиата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism1-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism3-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9B%D0%911-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism4-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism5-6 [6] .
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18.06.2020 13:46 Відповісти
Из-за своей тупости он даже не понял что ляпнул.
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18.06.2020 13:37 Відповісти
Може, ***** плагіаторська, може! Навіть за Овоча могло, а за Найнікчемнішого - вже не може?
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18.06.2020 13:42 Відповісти
Але не може тільки ЗНО бути інструментом вступу, бо виходить, що роль школи абсолютно знівельована Джерело: https://censor.net/ua/n3202808

ЗНО це нівелювання школи? хіба результати ЗНО не є оцінкою рівня знань отриманих учнем саме в школі?
що ти, падло, верзеш.
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18.06.2020 13:42 Відповісти
УБЕРИТЕ ИДИОТА В ПСИХУШКУ
В развитых странах ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫЕ БАЛЛЫ !!!!
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18.06.2020 13:45 Відповісти
В мене знайомий в Харкові- професор в медициньскому внука свого не змігшого написати зно навіть на 120!!! присторїв в медицинський. Яка там спецоперація була не знаю,але вчиться хлопчик нас лікувати....
От такі прохвесори і виступають проти ЗНО . Своїх дебілів треба ж пристроїти.
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18.06.2020 13:46 Відповісти
«Помилки інженера бачуть всі, а помилки лікаря, ховає могила» (с)
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18.06.2020 13:51 Відповісти
"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3470
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18.06.2020 13:56 Відповісти
Теперь я понял каким инструментом он пользовался когда принимал сессии у студенток.
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18.06.2020 14:00 Відповісти
"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2851
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18.06.2020 14:02 Відповісти
Хоть чучелом, хоть тушкой, а взятки сохранить нужно.
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Ага, какое ВНО. Кому нужны грамотные. Конверт для рыга и машина за 60000 долл университетских денег.
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18.06.2020 14:10 Відповісти
Валіть цього підора - такого міністра освіта не переживе.
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18.06.2020 14:16 Відповісти
И эту особь президент хочет поставить на одну из ключевых должностей в стране ?!
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Да. А кого? Неужели умного и талантливого патриота? Нет, это не метод зелёных, только самое говно.
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18.06.2020 16:15 Відповісти
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет

Вот именно. Должно ещё быть место для взяток и коррупции, иначе у нас, в "русском мире", никак.
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18.06.2020 14:26 Відповісти
Знову засмерділо корупційними шкарпетками. Особливо веселить прагнення відмінити тести для заочників. Оскуділа земля України внаслідок тестів, пересох потік хабарів.
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18.06.2020 14:28 Відповісти
"Но не может только ВНО быть инструментом вступления, так как получается, что роль школы абсолютно нивелирована", - добавил кандидат в министры."Источник: https://censor.net/n3202808
это как? Разве не благодаря стараниям педагогов в школах дети получают знания?Разве не является показателем успешности, профессионализма педагогов высокие баллы ВНО?
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18.06.2020 14:30 Відповісти
так простіше відразу прайси на вступ розмістити та не паритись
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18.06.2020 14:30 Відповісти
От іще один обрегіонал зайняв важливу посаду з подачі Вовіка московського.
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18.06.2020 15:22 Відповісти
В шашлик його треба перетворити якщо ЗНО відмінять.
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18.06.2020 15:22 Відповісти
Мне вот просто интересно, а много ли "єкспердов" отписавшихся в темах о пользе/вреде ЗНО реально в теме? То есть, проводят занятия в ВУЗах с первокурсниками, тестирует их или на крайняк занимаются репетиторством для подготовки к сдаче ЗНО?
ЗЫ. Вопрос риторический, если чо
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18.06.2020 15:33 Відповісти
Да тут все эксперты, у кого есть что дети -выпускники. И это логично.
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18.06.2020 16:16 Відповісти
А что еще, ублюдок рыговский? Баксы в конверте, к которым ты привык?
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18.06.2020 16:09 Відповісти
наразі у вишах на гуманітарних напрямах спостерігається нашестя агресивних невігласів (І-ІІ курс) з непомірно роздутим "я"-апломбом, який миттю здувається на співбесідах з працедавцями у районі ІІІ курсу
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18.06.2020 17:02 Відповісти
 
 