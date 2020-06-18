"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет
Кандидат на должность министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что внешнее независимое оценивание необходимо сохранить, но оно нуждается в транформации.
Об этом Шкарлет сказал на заседании профильного комитета Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Для меня, как руководителя вуза, ВНО - это очень позитивная вещь", - сказал он.
Шкарлет отметил, что когда ВНО вводилось, то было инструментом противодействия коррупции.
"ВНО в том виде, в котором оно есть инструментом вступления. Но не может только ВНО быть инструментом вступления, так как получается, что роль школы абсолютно нивелирована", - добавил кандидат в министры.
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Шкарлет подчеркнул, что ВНО должно остаться, но возможно должно трансформироваться. В частности, по его словам, речь идет об отмены ВНО для заочной формы обучения.
В то же время, Шкарлет подчеркнул, что это вопрос широкой дискуссии.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.
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Профильный комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета главой Минобразования и предложил депутатам самим принять решение по этому вопросу в сессионном зале.
Пожалуйста, подождите...
привет вступительные экзамены! даешь больше взяток преподам....!
ну да...поступают тут всякие без хабаря....
А ти, шльондра ригівська недобита, вирішив повернути корупцію та формування студентського середовища за принципом " у кого з батьків більше грошей, той і поступить"
О.
То та би й зразу сказали.
Заочники, люді дорослі, прі дєньгах.
Справа табачника відроджується баригою зеленським.
вот же ж банда - только о своем кармане, суки...
зелупа наш президент, мы зебилы, мы проголосовали за
зелупу , теперь все говна всплывут и нас ждёт светлое говно
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мы бы узнали много нового, скоро выяснится, что этот крендель
пишыт с ашипками и харошё знаит тоблицу умнажения
ЗНО це нівелювання школи? хіба результати ЗНО не є оцінкою рівня знань отриманих учнем саме в школі?
що ти, падло, верзеш.
В развитых странах ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫЕ БАЛЛЫ !!!!
От такі прохвесори і виступають проти ЗНО . Своїх дебілів треба ж пристроїти.
Вот именно. Должно ещё быть место для взяток и коррупции, иначе у нас, в "русском мире", никак.
это как? Разве не благодаря стараниям педагогов в школах дети получают знания?Разве не является показателем успешности, профессионализма педагогов высокие баллы ВНО?
ЗЫ. Вопрос риторический, если чо