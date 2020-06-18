"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет

Кандидат на должность министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что внешнее независимое оценивание необходимо сохранить, но оно нуждается в транформации.

Об этом Шкарлет сказал на заседании профильного комитета Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для меня, как руководителя вуза, ВНО - это очень позитивная вещь", - сказал он.

Шкарлет отметил, что когда ВНО вводилось, то было инструментом противодействия коррупции.

"ВНО в том виде, в котором оно есть инструментом вступления. Но не может только ВНО быть инструментом вступления, так как получается, что роль школы абсолютно нивелирована", - добавил кандидат в министры.

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Шкарлет подчеркнул, что ВНО должно остаться, но возможно должно трансформироваться. В частности, по его словам, речь идет об отмены ВНО для заочной формы обучения.

В то же время, Шкарлет подчеркнул, что это вопрос широкой дискуссии.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

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Профильный комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета главой Минобразования и предложил депутатам самим принять решение по этому вопросу в сессионном зале.