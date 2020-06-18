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Минобразования (1731) ВНО (416) Шкарлет (297)

"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет

Кандидат на должность министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что внешнее независимое оценивание необходимо сохранить, но оно нуждается в транформации.

Об этом Шкарлет сказал на заседании профильного комитета Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для меня, как руководителя вуза, ВНО - это очень позитивная вещь", - сказал он.

Шкарлет отметил, что когда ВНО вводилось, то было инструментом противодействия коррупции.

"ВНО в том виде, в котором оно есть инструментом вступления. Но не может только ВНО быть инструментом вступления, так как получается, что роль школы абсолютно нивелирована", - добавил кандидат в министры.

Читайте на Цензор.НЕТ: Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Шкарлет подчеркнул, что ВНО должно остаться, но возможно должно трансформироваться. В частности, по его словам, речь идет об отмены ВНО для заочной формы обучения.

В то же время, Шкарлет подчеркнул, что это вопрос широкой дискуссии.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Также на Цензор.НЕТ: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Профильный комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета главой Минобразования и предложил депутатам самим принять решение по этому вопросу в сессионном зале.

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Топ комментарии
+66
да мы в курсе"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9014
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18.06.2020 13:04
+49
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9282
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18.06.2020 13:10
+37
"Не может только ВНО быть инструментом вступления".Еще конверт имеет значение.
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18.06.2020 13:05
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да мы в курсе"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9014
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18.06.2020 13:04 Ответить
Чуть опередили меня.
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18.06.2020 13:06 Ответить
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 715
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18.06.2020 13:07 Ответить
Угу..На дипломе магистра по статусу нужно буженину нарезать.
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18.06.2020 13:14 Ответить
где они таких берут?
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18.06.2020 13:39 Ответить
це новиє ліца) трохи зебільні, але які є)
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18.06.2020 13:46 Ответить
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9282
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18.06.2020 13:10 Ответить
шедевральная картинка!)))
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18.06.2020 13:21 Ответить
Без сумніву, це важливіше за ЗНО!!!
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18.06.2020 14:38 Ответить
"Не может только ВНО быть инструментом вступления".Еще конверт имеет значение.
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18.06.2020 13:05 Ответить
Конечно не может, иначе кто конверты носить будет. Срочно менять, 73% тоже хотят диплом, а в Трускавце всем подряд не выдают.
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18.06.2020 13:05 Ответить
В Трускавце дают справку,что прослушал курс.
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18.06.2020 13:08 Ответить
если принтер работать будет
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18.06.2020 14:31 Ответить
Походу, в Трускавце давали только рюмку водки.
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18.06.2020 16:10 Ответить
о да
привет вступительные экзамены! даешь больше взяток преподам....!
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18.06.2020 13:05 Ответить
ЗНО злочинно не враховує обєм гаманця батьків. Це неприпустимо в новій Зекраїні
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18.06.2020 13:06 Ответить
Неучи - одна из основных скреп пророссийского режима зеленского
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18.06.2020 13:06 Ответить
Отак і відкриваються консерви - не дарма казали, що цей вилупок протеже проректорів інших ВНЗ, які проти ЗНО...
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5222
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18.06.2020 13:06 Ответить
Головне - бабулєти.
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18.06.2020 13:07 Ответить
Но не может только ВНО быть инструментом вступленияИсточник: https://censor.net/n3202808

ну да...поступают тут всякие без хабаря....
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18.06.2020 13:07 Ответить
Бобіки, що ви привели до влади, ви хоть розумієте? Ойц, що це я?
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18.06.2020 13:09 Ответить
А треба боло знов свинарчуків обирати з семочками кононенками розенблатами ?
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18.06.2020 13:14 Ответить
Нет, конечно, вы сделаете выводы и на следующих выборах проголосуете за свинку Пеппу.
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18.06.2020 13:20 Ответить
Кстати, дело свинарчуков рассыпалось.
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18.06.2020 13:21 Ответить
З *********** бидлом спілкуватись не вважаю за потрібне,в Україну ***** захищати ********* вбиваючи українців.ПТН-ПНХ. за поребрик свинособака.
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18.06.2020 13:27 Ответить
А кроме как забрызгивать соплями монитор, про Свинарчуков есть что сказать?)))

"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7837
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18.06.2020 14:06 Ответить
З ************ не спілкуюсь принципово, бо це посібники окупанта.
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18.06.2020 14:20 Ответить
Я в тупике. Как мне общаться с дибилом, который говорит, что он со мной не общается, при этом отвечая на мой комментарий?
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18.06.2020 14:54 Ответить
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18.06.2020 15:03 Ответить
Опачки))) Дибил теперь со мной не спилкуется смайликами))) Это прогресс ящитаю...
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18.06.2020 15:10 Ответить
Дебіл тебе на похмілля зробив а кацапська хвойда висрала.
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18.06.2020 15:30 Ответить
У дибила подгорает) Даже особо напрягаться не пришлось))
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18.06.2020 16:30 Ответить
Від тебе дуже смердить ****** і лайном.
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18.06.2020 16:32 Ответить
Такой смешной баттхерт))) Напиши ещё что-нибудь..
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18.06.2020 16:41 Ответить
Мій собака розуміє три мови а т акі як ти козлорилі смердючки одну і та феня.Тож якщо вести діалог з дебілом їх стає два.Шукай собі рівню або спілкуйся з дзеркалом якщо воно є у твоїй лікарні.
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18.06.2020 16:46 Ответить
Як же ж вони за вступними хабарями скучили
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18.06.2020 13:12 Ответить
а що ще треба школі робити? вона за 11 років все зробила. може лише пожинати свої результати. договарювати треба, а не так як кістку виплюнув.
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18.06.2020 13:13 Ответить
суки дурнуваті, завдяки ВНО діти з незаможних родин отримали можливість вступати до будь-яких вишів країни, якщо мають високий бал.
А ти, шльондра ригівська недобита, вирішив повернути корупцію та формування студентського середовища за принципом " у кого з батьків більше грошей, той і поступить"
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18.06.2020 13:15 Ответить
ну по словам Шкарлета, буде окрема каста, яка буде вступати без ЗНО.
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18.06.2020 16:07 Ответить
Зеленський разом з шоблою друйнує все, до чого тільки торкається. Походу, ЗНО відмінять.
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18.06.2020 13:15 Ответить
Роль школы как раз давать знания.
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18.06.2020 13:15 Ответить
Посада куплена, терміново потрібно запустити схеми, щоб встигнути відбити проплачену касу
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18.06.2020 13:15 Ответить
Але фіг в них що вийде, хто має гроші, давно вже вчать дітей за границею.
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18.06.2020 13:17 Ответить
Синку, як подивитися твій атестат? Плз?
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18.06.2020 13:16 Ответить
Яркий пример того, как вражеская партия ОПЗЖ (Партия Регионов), используя некомпетентность слуг Народа и Президента Зеленского, продвигает на руководящие должности и массово "насыщает" своими "кадрами" все ниши в государстве.
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18.06.2020 13:16 Ответить
Шкарлет сориентировался. Увидев, что часть взяточников за отмену ВНО он решил сыграть роль : "ни вашим, не нашим". А ведь его ещё не назначили министром. Все министры нынешнего КМ без хребта ! Страна на ручном управлении шмаркли!
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18.06.2020 13:17 Ответить
он обьявил о создании кастьі особенньіх.
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18.06.2020 16:09 Ответить
«Шкарлет подчеркнул, что ВНО должно остаться, но возможно должно трансформироваться. В частности, по его словам, речь идет об отмены ВНО для заочной формы обучения.Источник: https://censor.net/n3202808»

О.
То та би й зразу сказали.
Заочники, люді дорослі, прі дєньгах.
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18.06.2020 13:17 Ответить
От для чого його вибирають. Скасувати ЗНО.
Справа табачника відроджується баригою зеленським.
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18.06.2020 13:17 Ответить
Опачки почалося ,ты Тварь хочешь опять вернуть коррупцию на вступление в вуз. Так вот ,во всех нормальных странах есть аналоги ВНО 😠 Это назад в будущее 😡
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18.06.2020 13:18 Ответить
курва, відразу дав зрозуміти, готуйте гроші
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18.06.2020 13:23 Ответить
Хто напевне знає Шкарлет кацап чи жид? Судячи з цього тексту - чистісінький жид. Навіть пархатий жидяра!
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18.06.2020 13:24 Ответить
Я знаю, что он махровый рыг. И этого достаточно.
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18.06.2020 16:12 Ответить
короче лошки, голосовавшие по-приколу, теперь ваши детки будут учится в вузах за ваше кровное бабло, а тупые мажоры - на бюджете.
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18.06.2020 13:28 Ответить
а на какие же еще шиши, ему бедному Амароки покупать?
вот же ж банда - только о своем кармане, суки...
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18.06.2020 13:29 Ответить
зробили себе разом
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18.06.2020 13:30 Ответить
зелупа ставит шкарлета, чтобы у всех был свой автомобиль, а не какая-то бляха
зелупа наш президент, мы зебилы, мы проголосовали за
зелупу , теперь все говна всплывут и нас ждёт светлое говно
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18.06.2020 13:33 Ответить
интересно бы провести зно в кабмине и верховной раде
.......................................................
мы бы узнали много нового, скоро выяснится, что этот крендель
пишыт с ашипками и харошё знаит тоблицу умнажения
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18.06.2020 13:35 Ответить
В июне 2020 года в научных работах Сергея Шкарлета были выявлены значительные объёмы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82 плагиата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism1-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism3-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9B%D0%911-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism4-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-plagiarism5-6 [6] .
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18.06.2020 13:46 Ответить
Из-за своей тупости он даже не понял что ляпнул.
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18.06.2020 13:37 Ответить
Може, ***** плагіаторська, може! Навіть за Овоча могло, а за Найнікчемнішого - вже не може?
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18.06.2020 13:42 Ответить
Але не може тільки ЗНО бути інструментом вступу, бо виходить, що роль школи абсолютно знівельована Джерело: https://censor.net/ua/n3202808

ЗНО це нівелювання школи? хіба результати ЗНО не є оцінкою рівня знань отриманих учнем саме в школі?
що ти, падло, верзеш.
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18.06.2020 13:42 Ответить
УБЕРИТЕ ИДИОТА В ПСИХУШКУ
В развитых странах ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫЕ БАЛЛЫ !!!!
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18.06.2020 13:45 Ответить
В мене знайомий в Харкові- професор в медициньскому внука свого не змігшого написати зно навіть на 120!!! присторїв в медицинський. Яка там спецоперація була не знаю,але вчиться хлопчик нас лікувати....
От такі прохвесори і виступають проти ЗНО . Своїх дебілів треба ж пристроїти.
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18.06.2020 13:46 Ответить
«Помилки інженера бачуть всі, а помилки лікаря, ховає могила» (с)
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18.06.2020 13:51 Ответить
"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3470
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18.06.2020 13:56 Ответить
Теперь я понял каким инструментом он пользовался когда принимал сессии у студенток.
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18.06.2020 14:00 Ответить
"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2851
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18.06.2020 14:02 Ответить
Хоть чучелом, хоть тушкой, а взятки сохранить нужно.
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18.06.2020 14:03 Ответить
Ага, какое ВНО. Кому нужны грамотные. Конверт для рыга и машина за 60000 долл университетских денег.
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18.06.2020 14:10 Ответить
Валіть цього підора - такого міністра освіта не переживе.
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18.06.2020 14:16 Ответить
И эту особь президент хочет поставить на одну из ключевых должностей в стране ?!
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18.06.2020 14:19 Ответить
Да. А кого? Неужели умного и талантливого патриота? Нет, это не метод зелёных, только самое говно.
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18.06.2020 16:15 Ответить
"Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет

Вот именно. Должно ещё быть место для взяток и коррупции, иначе у нас, в "русском мире", никак.
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18.06.2020 14:26 Ответить
Знову засмерділо корупційними шкарпетками. Особливо веселить прагнення відмінити тести для заочників. Оскуділа земля України внаслідок тестів, пересох потік хабарів.
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18.06.2020 14:28 Ответить
"Но не может только ВНО быть инструментом вступления, так как получается, что роль школы абсолютно нивелирована", - добавил кандидат в министры."Источник: https://censor.net/n3202808
это как? Разве не благодаря стараниям педагогов в школах дети получают знания?Разве не является показателем успешности, профессионализма педагогов высокие баллы ВНО?
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18.06.2020 14:30 Ответить
так простіше відразу прайси на вступ розмістити та не паритись
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18.06.2020 14:30 Ответить
От іще один обрегіонал зайняв важливу посаду з подачі Вовіка московського.
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18.06.2020 15:22 Ответить
В шашлик його треба перетворити якщо ЗНО відмінять.
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18.06.2020 15:22 Ответить
Мне вот просто интересно, а много ли "єкспердов" отписавшихся в темах о пользе/вреде ЗНО реально в теме? То есть, проводят занятия в ВУЗах с первокурсниками, тестирует их или на крайняк занимаются репетиторством для подготовки к сдаче ЗНО?
ЗЫ. Вопрос риторический, если чо
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18.06.2020 15:33 Ответить
Да тут все эксперты, у кого есть что дети -выпускники. И это логично.
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18.06.2020 16:16 Ответить
А что еще, ублюдок рыговский? Баксы в конверте, к которым ты привык?
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18.06.2020 16:09 Ответить
наразі у вишах на гуманітарних напрямах спостерігається нашестя агресивних невігласів (І-ІІ курс) з непомірно роздутим "я"-апломбом, який миттю здувається на співбесідах з працедавцями у районі ІІІ курсу
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18.06.2020 17:02 Ответить
 
 