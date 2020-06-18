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Рада поддержала добровольную сдачу ВНО-2020

Рада поддержала добровольную сдачу ВНО-2020

Депутаты поддержали законопроект №3669, внесенный президентом в парламент 17 июня. Документом предлагается освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, но разрешить пройти ВНО по желанию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроект проголосовали 356 народных депутатов из 226 необходимых.

Глава государства в частности предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабинет Министров может определять длительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте документа.

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Как пройти внешнее независимое оценивание добровольно, в предложениях президента не уточняется.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на заседании Кабинета Министров заявила, что "законопроект не отменяет обязательного ВНО, он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания".

Она также рассказала, что средства участникам пробного ВНО, которое не состоится, вернут в ближайшее время через "Приватбанк".
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Топ комментарии
+9
тупыми гоями легче управлять
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18.06.2020 13:14
+9
Надобы и вовсе платным сделать. Ашо? Кто занёс больше - у того и балл выше.
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18.06.2020 13:15
+7
моника вспомнил как поступал - если ему можно было то почему другим нельзя - он же диплом получил))
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18.06.2020 13:18
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тупыми гоями легче управлять
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18.06.2020 13:14 Ответить
Надобы и вовсе платным сделать. Ашо? Кто занёс больше - у того и балл выше.
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18.06.2020 13:15 Ответить
интересно, если хотя бы половину этого балагана отправить сдавать вно, сколько из цих особей преодолеют минимальную планку
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18.06.2020 13:17 Ответить
моника вспомнил как поступал - если ему можно было то почему другим нельзя - он же диплом получил))
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18.06.2020 13:18 Ответить
Та да)))
Но там папа порешали
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18.06.2020 13:21 Ответить
очередной шедевр шедевральной зеленой власти во главе с подписантом под указам
(обратите внимание - за что? награждают...и кого? (подчеркнуто).... чёторжу !!!!
///
Рада поддержала добровольную сдачу ВНО-2020 - Цензор.НЕТ 8826

....
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18.06.2020 13:27 Ответить
Повар, бухгалтер... Не знаю з чого почати: сміятись чи плакати?!
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18.06.2020 13:33 Ответить
Почему трудовика наградили а физрука нет, зрада.
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18.06.2020 13:46 Ответить
Лядь, Цензор, ти ж сам написав, що добровільне ДПА, а заголовок говорить, що добровільне ЗНО. Ви там навчитеся відрізняти одне від одного чи нє? ДПА - старий-добрий випускний іспит, ставиться у журнал, до атестату і за неї виноситься вчителеві мозок, якщо оцінка не співпадає з річною. ЗНО - аналог вступного іспиту, всім похрін, окрім випускника, який там бал.
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18.06.2020 13:40 Ответить
Це Зе-команда заплуталася. Вони усі неграмотні, "университетов не кончали".
Атестат нібито давав додаткові бали до ЗНО.
Але оце зовсім не зрозуміло - ДПА пройти у формі ЗНО :
"...имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию..."
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18.06.2020 17:11 Ответить
ДПА у формі ЗНО означає, що частина питань з зошиту ЗНО окремо зараховуються як ДПА
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18.06.2020 18:00 Ответить
Тот кто сдаёт документы на высшее образование - сдача ВНО ОБЯЗАТЕЛЬНА
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18.06.2020 13:40 Ответить
Все правильно. Обов*язкові тести з української мови не в*яжуться з зеленою політикою "какой разніци".
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18.06.2020 13:43 Ответить
Так я не понял: для поступления в ВУЗ надо ВНО сдавать?
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18.06.2020 14:17 Ответить
 
 