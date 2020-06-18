Рада поддержала добровольную сдачу ВНО-2020

Депутаты поддержали законопроект №3669, внесенный президентом в парламент 17 июня. Документом предлагается освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, но разрешить пройти ВНО по желанию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроект проголосовали 356 народных депутатов из 226 необходимых.

Глава государства в частности предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабинет Министров может определять длительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте документа.

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Как пройти внешнее независимое оценивание добровольно, в предложениях президента не уточняется.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на заседании Кабинета Министров заявила, что "законопроект не отменяет обязательного ВНО, он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания".

Она также рассказала, что средства участникам пробного ВНО, которое не состоится, вернут в ближайшее время через "Приватбанк".