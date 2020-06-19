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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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ФСБ РФ повідомляє про затримання українця в окупованому Криму

ФСБ РФ повідомляє про затримання українця в окупованому Криму

Окупанти затримали українця в окупованому Криму. ФСБ стверджує, що він намагався потрапити на окупований півострів, переправившись через затоку Сиваш.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це повідомили в "Кримському прикордонному управлінні ФСБ Росії".

"Затримано чоловіка, який зробив спробу потрапити з України в Російську Федерацію в обхід пунктів пропуску. В ході опитування з'ясувалося, що порушник є громадянином України 1987 року народження, уродженцем міста Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Чоловік переправився на російську територію через затоку Сиваш, там його затримали прикордонники.

При ньому виявили ID-карту українця. Він пояснив, що хотів дістатися до Пермського краю до друзів.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця ФСБ РФ. ВIДЕО

"З метою з'ясування всіх обставин події порушник затриманий на дві доби", - зазначили в ФСБ.

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Топ коментарі
+4
зебіли, коли вже вас кацапи навчать не шастать?
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19.06.2020 13:09
+1
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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19.06.2020 13:08
+1
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!"
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19.06.2020 13:10
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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19.06.2020 13:08 Відповісти
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!"
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19.06.2020 13:10 Відповісти
зебіли, коли вже вас кацапи навчать не шастать?
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19.06.2020 13:09 Відповісти
А при Порошенко никто из украинцев в рашу ни ногой?
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19.06.2020 14:38 Відповісти
Прочитай ще раз, що написав попередній дописувач.
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19.06.2020 16:21 Відповісти
"Мы хотели прорыть туннель от Бомбея до Лондона", - говорит на допросе герой печально известного перестроечного фильма Абуладзе "Покаяние". Зал весело хохочет над тупостью нквдшников и тихо ужасается их жестокости...
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19.06.2020 13:12 Відповісти
ЭТО ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ РОССИИ, ТАК КАК КРЫМ ЭТО УКРАИНА !!!
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19.06.2020 13:20 Відповісти
І що будемо міняти цього придурка на рос. терориса, що підірвав авто Хараберюша
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19.06.2020 13:26 Відповісти
Вважайте, вже обміняли. З того 33-річного хлопця на лубянці виліплять досвідченого диверсанта, який збирався підірвати кримський міст аж до Пермі.
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19.06.2020 13:34 Відповісти
чуть-чуть не стал...коми-пермяком
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19.06.2020 13:44 Відповісти
Думаю, что его отправят или в коми, или в пермский край. К друзьям. Как он и хотел. Зачем его менять. Пусть посидит, попоеть песни про багульник и свою мать. Желание человека - закон для власти.
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19.06.2020 13:49 Відповісти
Виміняють на вбивцю чи терориста...
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19.06.2020 16:20 Відповісти
 
 