ФСБ РФ повідомляє про затримання українця в окупованому Криму

Окупанти затримали українця в окупованому Криму. ФСБ стверджує, що він намагався потрапити на окупований півострів, переправившись через затоку Сиваш.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це повідомили в "Кримському прикордонному управлінні ФСБ Росії".

"Затримано чоловіка, який зробив спробу потрапити з України в Російську Федерацію в обхід пунктів пропуску. В ході опитування з'ясувалося, що порушник є громадянином України 1987 року народження, уродженцем міста Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Чоловік переправився на російську територію через затоку Сиваш, там його затримали прикордонники.

При ньому виявили ID-карту українця. Він пояснив, що хотів дістатися до Пермського краю до друзів.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця ФСБ РФ. ВIДЕО

"З метою з'ясування всіх обставин події порушник затриманий на дві доби", - зазначили в ФСБ.