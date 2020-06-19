ФСБ РФ сообщает о задержании украинца в оккупированном Крыму
Оккупанты задержали украинца в оккупированном Крыму. ФСБ утверждает, что он пытался попасть на оккупированный полуостров, переправившись через залив Сиваш.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом сообщили в "крымское погрануправление ФСБ России".
"Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье", - говорится в сообщении.
Мужчина переправился на российскую территорию через залив Сиваш, там его задержали пограничники.
При нем обнаружили ID-карту украинца. Он объяснил, что хотел добраться до Пермского края к друзьям.
"С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего нарушитель задержан на двое суток", - отметили в ФСБ.
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