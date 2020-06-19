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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ сообщает о задержании украинца в оккупированном Крыму

ФСБ РФ сообщает о задержании украинца в оккупированном Крыму

Оккупанты задержали украинца в оккупированном Крыму. ФСБ утверждает, что он пытался попасть на оккупированный полуостров, переправившись через залив Сиваш.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом сообщили в "крымское погрануправление ФСБ России".

"Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье", - говорится в сообщении.

Мужчина переправился на российскую территорию через залив Сиваш, там его задержали пограничники.

При нем обнаружили ID-карту украинца. Он объяснил, что хотел добраться до Пермского края к друзьям.

"С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего нарушитель задержан на двое суток", - отметили в ФСБ.

Также читайте: Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ РФ. ВИДЕО

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Топ комментарии
+4
зебіли, коли вже вас кацапи навчать не шастать?
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19.06.2020 13:09
+1
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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19.06.2020 13:08
+1
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!"
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19.06.2020 13:10
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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19.06.2020 13:08 Ответить
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!"
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19.06.2020 13:10 Ответить
зебіли, коли вже вас кацапи навчать не шастать?
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19.06.2020 13:09 Ответить
А при Порошенко никто из украинцев в рашу ни ногой?
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19.06.2020 14:38 Ответить
Прочитай ще раз, що написав попередній дописувач.
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19.06.2020 16:21 Ответить
"Мы хотели прорыть туннель от Бомбея до Лондона", - говорит на допросе герой печально известного перестроечного фильма Абуладзе "Покаяние". Зал весело хохочет над тупостью нквдшников и тихо ужасается их жестокости...
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19.06.2020 13:12 Ответить
ЭТО ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ РОССИИ, ТАК КАК КРЫМ ЭТО УКРАИНА !!!
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19.06.2020 13:20 Ответить
І що будемо міняти цього придурка на рос. терориса, що підірвав авто Хараберюша
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19.06.2020 13:26 Ответить
Вважайте, вже обміняли. З того 33-річного хлопця на лубянці виліплять досвідченого диверсанта, який збирався підірвати кримський міст аж до Пермі.
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19.06.2020 13:34 Ответить
чуть-чуть не стал...коми-пермяком
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19.06.2020 13:44 Ответить
Думаю, что его отправят или в коми, или в пермский край. К друзьям. Как он и хотел. Зачем его менять. Пусть посидит, попоеть песни про багульник и свою мать. Желание человека - закон для власти.
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19.06.2020 13:49 Ответить
Виміняють на вбивцю чи терориста...
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19.06.2020 16:20 Ответить
 
 