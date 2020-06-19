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поранення (2777) операція Об’єднаних сил (6725)

Двоє українських воїнів підірвалися на міні в зоні ООС

Двоє українських воїнів підірвалися на міні в зоні ООС

Сьогодні, 19 червня, під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, внаслідок розриву міни, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Обставини події з'ясовуються.

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Двоє українських воїнів підірвалися на міні в зоні ООС 01

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Одужання нашим захисникам
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19.06.2020 14:47 Відповісти
тримайтеся !
найскорішого одужання
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19.06.2020 14:50 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
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19.06.2020 16:30 Відповісти
Надеюсь с ребятами всё будет в порядке. Скорейшего выздоровления!
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19.06.2020 17:39 Відповісти
 
 