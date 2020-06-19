Двоє українських воїнів підірвалися на міні в зоні ООС
Сьогодні, 19 червня, під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, внаслідок розриву міни, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Обставини події з'ясовуються.
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