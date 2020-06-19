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Два украинских воина подорвались на мине в зоне ООС

Два украинских воина подорвались на мине в зоне ООС

Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

ак информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Два украинских воина подорвались на мине в зоне ООС 01
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Одужання нашим захисникам
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19.06.2020 14:47 Ответить
тримайтеся !
найскорішого одужання
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19.06.2020 14:50 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
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19.06.2020 16:30 Ответить
Надеюсь с ребятами всё будет в порядке. Скорейшего выздоровления!
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19.06.2020 17:39 Ответить
 
 