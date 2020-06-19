Два украинских воина подорвались на мине в зоне ООС

Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

ак информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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