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кримінальна відповідальність (212) фінансування (3013) Шарій Анатолій (227)

Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов. ВIДЕО

Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це каже у своєму відеоблозі журналіст Сергій Іванов. Він зробив кілька дзвінків "благодійникам" Шарія, в яких вони пояснюють, що пожертвувані гроші не належали їм.

"Мені дуже шкода цю жінку, яку Шарій підставляє під кримінальну статтю. Як, до речі, і всіх інших людей, які виконують роль прокладок для легалізації коштів, походження яких мають з'ясувати правоохоронні органи або, найімовірніше, органи безпеки України. З огляду на контент і меседжі Шарія, який багато років працює ретранслятором російських наративів, не бачить злочину у вторгненні Росії на Донбас і навіть колись намагався перекласти вину за збиття малазійського "Боїнга" на Україну, особисто я не здивуюся, якщо партія Шарія - це дітище СЗР (ред. - служба зовнішньої розвідки) або іншої спецслужби держави-агресора", - каже Іванов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас". ФОТО

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Топ коментарі
+60
Дырявый петуШарий кумир зелелохов😂
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19.06.2020 14:10
+45
Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 6855
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19.06.2020 14:13
+36
Какой кумир такие ж зелохи
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19.06.2020 14:13
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Дырявый петуШарий кумир зелелохов😂
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19.06.2020 14:10 Відповісти
Какой кумир такие ж зелохи
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19.06.2020 14:13 Відповісти
Ну почему лохи только ЗЕ? Каждый день в правой колонке Цензора есть фото это ****** шария-случайность???? А PR шустера в публикациях Цензора- случайность? ******....
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19.06.2020 20:55 Відповісти
здесь такой пост долго не протянет.иксиком с утра отметят...
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19.06.2020 23:43 Відповісти
Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 6270z
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20.06.2020 14:03 Відповісти
у Вас ник прикольный
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20.06.2020 14:07 Відповісти
Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 3101
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19.06.2020 14:21 Відповісти
толина ложка
Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 3728
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19.06.2020 14:35 Відповісти
Мертвечука у раду просунув той хто призначав його представником у мінську. Це перемога песа.
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20.06.2020 08:19 Відповісти
а какая партия этим не занимается?...
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19.06.2020 14:11 Відповісти
Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 4132
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19.06.2020 14:12 Відповісти
Скорее, шароё@ы )
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19.06.2020 14:22 Відповісти
Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 6855
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19.06.2020 14:13 Відповісти
люди за откат делают что угодно, пытаясь заработать
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19.06.2020 14:19 Відповісти
На ютубе комментарии читайте, Сэрожу-разоблачителя там не очень хвалят.
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19.06.2020 14:19 Відповісти
Мнение шарийОвцев для нас очень важно.
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19.06.2020 14:21 Відповісти
На ютубе набежали лошарики лоховода Шария и рассказывают что Иванов "сам дурак".
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19.06.2020 14:25 Відповісти
Крымский полуостров принадлежит государству Украина и всем гражданам Украины.
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19.06.2020 15:09 Відповісти
Ну ващето Шария финансирую харьковские рыги Кацубы.
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19.06.2020 14:20 Відповісти
а теперь прикинь это даже не их деньги, а кремлевские, "вот вам 450 тысяч гривен, 420 переведите на счет партии шария, остальные можете оставить себе"
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19.06.2020 14:22 Відповісти
Вполне может быть.
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19.06.2020 14:22 Відповісти
Нет партии шария, есть Партия Красных Презервативов ))
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19.06.2020 14:23 Відповісти
о господи. сильные дела
тимошенка точно так же наполняла свой предвыборный бюджет. были съемки, расследования. и что? да ничего.
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19.06.2020 14:25 Відповісти
Если есть за что, пусть мочит.
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19.06.2020 14:30 Відповісти
пока дибилы бегают с шариками,чукав косит бабло))
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19.06.2020 14:33 Відповісти
Можна звісно з нього сміятися,я теж раніше казав шмарій,пєтушашір і тд.Але в нього все більше стає прихильників.
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19.06.2020 14:34 Відповісти
А вот у Бузины не становится.
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19.06.2020 14:35 Відповісти
https://censor.net/user/184403 Бузина не мав партії.
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19.06.2020 14:57 Відповісти
А, если бы имел, то сейчас бы ему памятники ставили?
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19.06.2020 15:55 Відповісти
У городі бузина а в Києві дядько...До чого Шарій до Бузини (нехай з Богом спочиває)?..Бузина робив собі рекламу на копирсанні в брудній білизні знакових,великих українців,а Шарій робить те саме з нашими високопоставленими ***********...Він не рухає Кобзаря,він взагалі в історію не заглядає,а коментує лишень "на злобу дня",мочачи всіх без розбору,статусу і положення...Тут позбігалися обіжені за шефа порохоботи,але повинні розуміти,що п"ятий чи "прямий" канали і близько не підійшли по переглядам до "гавнистих" роликів "Пєтушарія"...
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19.06.2020 18:59 Відповісти
https://censor.net/user/184403 Було би те саме,що і в Мертвечука.Його ж ніхто не валить,а спокійно себе почуває.Причому не тільки він.а й інші регіонали.
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19.06.2020 19:19 Відповісти
Таких ватных полудурков в Украине много, поэтому голосуют за ********* петуШария, путенского урода мертвечука и пр. тимошонок.
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19.06.2020 14:37 Відповісти
https://censor.net/user/400691 Ну ви ж за Стерненка.Він нічим не кращий.
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19.06.2020 14:56 Відповісти
Ватник, Стерненко убил ватника защищаясь, а так же чморит твоего кумира петуШария😂
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19.06.2020 15:11 Відповісти
https://censor.net/user/400691 У вас є хочаби якийсь глузд в башці? Я вже казав,що я голосував за Порошенка і ЄС.Але чому я маю чмошника захищати,який разом з регіоналами поливав цього самого Порошенка.Ну Порошенко звісно за нього заступився,це йому додасть декілька балів можливо.А от чому інші порохоботи за нього деруть горлянки? Він ж не герой,бо не воював,не волонтер,а тільки професійний проплачений активіст.
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19.06.2020 19:25 Відповісти
- Яким чином ти пропронуюєш виправити ситуацію?
Чи інтелекту вистачає тільки на констатацію?
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19.06.2020 14:45 Відповісти
https://censor.net/user/471956 Це ніяк не виправити.Повинна була бути якісна контр пропаганда.А її не було і не буде.
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19.06.2020 14:55 Відповісти
А кому вона повинна?
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19.06.2020 23:37 Відповісти
Так, наче така схема була у баби Йулі?
Якась продавчиня, з кіоску, пожертвувала на її виборчу кампанію скіко там кілограм дєнєх.
А Шарій, прілєжний внучок.
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19.06.2020 14:39 Відповісти
Шаріяку на гіляку
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19.06.2020 14:47 Відповісти
петушарий - вполне контролируемый способ разводить кацапских дебилов на бабло, так же как и финансирование ими всяких европейских леваков и наци - вони много, толку - ноль )
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19.06.2020 14:49 Відповісти
Про Шария и шариковцев

Если вы избиратель партии Шария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера Шария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача Шария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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19.06.2020 15:03 Відповісти
Да всем наср.ть. Каждый сам себе хозяин.
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19.06.2020 15:56 Відповісти
Жри говно не отвлекайся , комментарии это не твое любитель шария - говноед
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19.06.2020 16:31 Відповісти
Нх мне твой шарий или барыга какой или кловун? нх? это твои фобии и фетиши.
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19.06.2020 18:39 Відповісти
Так чего ты сюда влез? Вали домой, тебя Грыгорыч ждет
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20.06.2020 07:55 Відповісти
А мир посмотреть? через призму социально-политических событий. или ты думаешь, чтобы, например, погулять по зоопарку надо обязательно быть жирафом или обезьяной?
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20.06.2020 09:06 Відповісти
Всем уже давно понятно, что Шарий это кремлевская технология и финансируется он на деньги ФСБ РФ, а СБУ покрывает подрывную деятельность педофила.
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19.06.2020 15:24 Відповісти
Говноед твоего боха шария уже не раз ловили на брехне , так что чавкай говно и дальше и не отвлекайся
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19.06.2020 16:33 Відповісти
Этот ресурс помойный только в моменты твоего посещения.
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20.06.2020 07:57 Відповісти
Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 8138
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19.06.2020 16:15 Відповісти
Народ разочаровался в Зеленском и нашел себе нового спасителя - Шария. Этот уж точно всех спасет и сделает богатыми.)))
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19.06.2020 16:28 Відповісти
Всім налє на шару. Шара то об'єму немає
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19.06.2020 20:18 Відповісти
ентот кремлёвский петушок страшно боится зоны, которая по нему давно скучает, потому ляжет под любого на свободе, он для пропаганды под крылом фсб - идеальный вариант
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19.06.2020 16:29 Відповісти
Але нарасєю він не поїде- на нього відкрита карна справа за розбещення неповнолітніх.....
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19.06.2020 17:28 Відповісти
У нас народ любит на выборах искать себе мессию и спасителя. После майдана это был Порох, сейчас Зе, так гляди от безысходности и Шария выберут. Печально.
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19.06.2020 16:44 Відповісти
Стадо уверенно к этому готовят... А с Порохом Украине с её населением, реально повезло.
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19.06.2020 17:06 Відповісти
Іди на вибори дояра. Якось проживем без твоїх порад.
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20.06.2020 08:12 Відповісти
"Мне очень жаль эту женщину, которую Шарий подставляет под уголовную статью. Как, кстати, и всех других людей, которые исполняют роль прокладок...

Источник: https://censor.net/v3203088
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19.06.2020 17:03 Відповісти
Ти *********** йди вибирать луку свинопаса і не лізь в Україну.
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19.06.2020 17:26 Відповісти
Куди дивиться хвойда венендиктова і навіщо ми її утримуєм ?
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19.06.2020 17:24 Відповісти
Риторичні питання. Куди ще може дивитися хвойда? І нащо взагалі утримують хвойд?
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20.06.2020 08:03 Відповісти
И что? Какая разница, откуда он берёт деньги, если он говорит правду? Можно подумать, Порох каждый свой доллар заработал честным путём.
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19.06.2020 17:46 Відповісти
еще один опущенный петушаресос обьявился. дырявый объясни: почему петушарий так боится приехать в Украину и возгла6витт свой очередной петушиный прайд?!
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19.06.2020 17:52 Відповісти
потрібні заяви про злочин Нічого прохіндєйок жаліти. потім будете жаліти коли він у ВР зайде
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19.06.2020 20:17 Відповісти
Дожились. Эта харя уже на превьюшках статей цензора...
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19.06.2020 20:23 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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19.06.2020 20:36 Відповісти
Охороною партії Шарія, (набором тітушек) займається Ілля Ківа! Робиться це для того. щоб забрати голоси у Рабиновича, Бойко і Медведчука. Так і взагалі - зручно мусорам контролювати і тих і інших. Монополія ((:

А ось посилання в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=DI5N47fxLbc
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19.06.2020 21:09 Відповісти
БЕЙ ШАРИЯ РУБЧИКОМ - БУДЕТ ШАРИЙ ТРУПЧИКОМ !)
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19.06.2020 23:28 Відповісти
*****! Кожного дня ця пика в топі, хоч на Цензор не заходь.
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19.06.2020 23:56 Відповісти
Шарамижники виявилися справжньою бомбою для петушарія-їхня ніша абсолютно співзвучна у всіх аспектах пропаганди,бо обидві групи-це вилупки совкового комсомолу і ментально сповідують українськість тільки,як федеральну складову у складі якогось аморфного обєднання(неважливо якого:чи як пцу у складі зарубіжного константинополя,чи як мкш у складі росо-укро емігрантської політ. опозиції).Обидві групи легко маніпулюються олігарх.кланами-перша кланом "кучко-потрох 2000",друга жОПами у звязці з познерівцями.
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20.06.2020 00:17 Відповісти
Где СБУ с Бакановым? Уголовник шарик страну имеет. Почему нельзя объявить его в Интерпол, он уже много наработал на десятку. Воровство не учитываю. Шарика в розыск и на возврат в СИЗО, вести репортажи и управлять титушками оттуда.
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20.06.2020 00:20 Відповісти
Все, кто в партии Шария - это секта Путинская! Их всех нужно в газовых камерах закрывать и пускать Циклон Б!
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20.06.2020 00:28 Відповісти
Ага,заквиліли петюшки несамовито,та занадто запізно.А ще три роки тому їх попереджали-не Рух Саака ваша проблема,а червоні шарики Шарія.Їжте тепер-не обляпайтеся.
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20.06.2020 00:57 Відповісти
Давайте уже сбросимся и пошлем человечка который вырежет шарию ливер в Нидерландах. Сколько можно этого ********* терпеть?
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20.06.2020 03:36 Відповісти
Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 3746
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20.06.2020 06:24 Відповісти
Мерзкое педофильное животное,хотя очень изобретательное и умное. Такие животные развращают общество полуправдой( 90% правды 10 лжи и неверный посыл в качестве выводов). Животные( педофилы,стреляющие в людей"со спины" НЕ должны иметь права вообще быть какими то моральными авторитетами( должны сидеть в тюрьме,ну там может "станут")
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20.06.2020 07:24 Відповісти
Ющенко сцыкливая корупционная шлюха не пересажал зачинщиков Северодонецкого сепарского шабаша и это привело к вторжению рассии в Украину в 2014-ом году .Этих Шарийов ,Медведчуков ,Рабиновичей нужно сажать в тюрьму без раздумий,а то последствия соплежукйства и игры в димакратию приводят к печальным последствиям для всей Украины .
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20.06.2020 07:33 Відповісти
Dno
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20.06.2020 09:04 Відповісти
Так в тюрьму этих мерзавцев. Чего их жалеть. И передать все гласности.что все знали откуда деньги. И шария на выдачу подавайте. Травите этих предателей каждый день.
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20.06.2020 09:07 Відповісти
Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 9638
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20.06.2020 09:23 Відповісти
А кто не пьет?! Назови! Нет, я жду! ©
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20.06.2020 11:22 Відповісти
Все политические прожекты - бизнес, если убрать деньги основных инвесторов, то в Украине не останется партий в принципе, или их вес, численность и влияние на регионы, существенно уменьшатся. Если к примеру начать давление на шарикова с вопроса "где деньги взял?", то он умело этот же вопрос переадресует любому политическому игроку. Теневой сектор экономики подпитывает политическую систему, это замкнутая система, механизмов противодействия этому предостаточно, но все они внутри этой системы и подчинены ее законам. По этому не нужно спрашивать их о деньгах, нужно заставить антикоррупционные механизмы выполнять свои функции, как это уже другой вопрос.
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20.06.2020 11:56 Відповісти
 
 